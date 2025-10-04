„Čubk*. Prasečí k*nda.“ Podporovatelé Fialy po vítězství Babiše zuří

04.10.2025 22:55 | Monitoring

Výsledky voleb některé známé osobnosti nesou těžce a objevují se vyjádření, která se pouští do části českých občanů. „Vím, že jako v každé zemi, žije v ČR spousta tupců, jen jsem podcenil, kolik z nich nenávidí svoje děti a vnoučata,“ spustil Tomáš Etzler. „Nejstupidnější vláda v dějinách republiky,“ neudržel se ani Jiří Lobkowicz.

„Čubk*. Prasečí k*nda.“ Podporovatelé Fialy po vítězství Babiše zuří
Foto: Repro YouTube
Popisek: Tomáš Etzler v podcastu Čestmíra Strakatého

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 11409 lidí
Výsledky voleb, které ovládlo hnutí ANO bývalého a pravděpodobně i budoucího premiéra Andreje Babiše se ziskem téměř 35 procent, nesou některé známé osobnosti velmi těžce, Zaznívají i hlasy děsící se konce současné koalice pod taktovkou premiéra Petra Fialy (ODS) a možnosti, že by ji vystřídala jakákoli forma spolupráce ANO s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě.

Právě vyjednávání ANO s SPD či Motoristy sobě se nyní totiž jeví jako nejpravděpodobnější základ pro půdorys příští vlády a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček poznamenává, že s Motoristy jeho uskupení má shodu už při spolupráci v Evropském parlamentu. Nevylučuje však také možnost menšinové vlády, přičemž upozorňuje na možnou neshodu s SPD u klíčových otázek jako je například naše působení v Severoatlantické alianci.

Mnozí konzervativní komentátoři přijímají výsledky voleb s klidem. Ondřej Tesárek, vystupující pod přezdívkou Bratříček, který sám v posledních dnech podporoval koalici Spolu, zhodnotil, že výsledek voleb překonal jeho nejoptimističtější představy a poukázal na slabou podporu komunistů a silný mandát pro nového premiéra. „Byl to skvělý boj, vy jste skvělý národ a tohle je nejlepší místo k životu,“ komentoval s tím, že nyní očekává odstoupení Petra Fialy.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slova chvály k národu naopak nepřišla od bývalého zpravodaje České televize Tomáše Etzlera. „Vím, že jako v každé zemi, žije v ČR spousta tupců, jen jsem podcenil, kolik z nich nenávidí svoje děti a vnoučata,“ spustil s dodatkem, že gratuluje Pirátům, kteří „porazili komunisty a velkou část fašistů“.

Posléze začal „úřadovat“ přímo pod příspěvky političek hnutí ANO. Exministryni Aleně Schillerové pod její povolební poděkování napsal: „Tentokrát si vaše peníze vyfotím i svoji prasečí k*ndu vy hlupáci! Díky!“



A pod příspěvek bývalé ministryně spravedlnosti Heleně Válkové zanechal vzkaz: „Jasně ty Urválkova č*bko.“

„Nad obranou země vyhrála obrana ceny rohlíků, dojde k obratu v politice Česka. Liberály, kteří chtějí podporovat Ukrajinu a evropskou integraci a jsou schopni se podívat do budoucnosti skrze alespoň nějakou míru rozpočtové odpovědnosti, tak čekají nejméně čtyři těžké roky,“ hrozí se též komentátor Petr Honzejk. 

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě tvrdší je ve svých vyjádřeních Jiří Lobkowicz, který píše o „nejstupidnější vládě v dějinách republiky.“ „Zemi čeká kabaret místo politiky, chaos místo strategie a sebechvála místo služby občanům. Česká republika si právě objednala tu nejstupidnější vládu, jakou kdy měla – a dostane přesně to, co si zvolila,“ hřímá potomek knížecí mělnicko-hořínské větve rodu Lobkowiczů, jenž ještě v uplynulých dnech tvrdil, že Babiš „prohrál volby“.

Lobkowicz danými slovy neskončil. „Tak je rozhodnuto. V hlavní roli našeho národního cirkusu: Andrej Babiš jako principál, Tomio Okamura jako krotitel strachu a Filip Turek jako novopečený akrobat s plamenometem,“ pokračoval s tím, že jejich programem má prý být „populismus, nenávist a prázdné sliby“.

Internetový komentátor Lukáš Valenta pak v podobném duchu pokračoval. „Českou republiku čeká vláda bezohledného, bezzásadového a bezhodnotového primitivismu,“ hrozí se a míní, že jsme se dle něj „stali ze dne na den zase banánovou republikou“.

Část podporovatelů dosavadní koalice pak začala mířit svůj hněv na premiéra Petra Fialu. „Jestli Fiala dnes neodstoupí, tak je blb,“ padlo po výsledku voleb od sokolovského primáře Martina Straky.

Novinář Matyáš Zrno za výherce voleb pak označuje zejména lidovce. „Dostat s preferencemi kolem dvou procent nějakých patnáct poslanců, to je výkon!“ hodnotí. Pochyby má ovšem už o tom, nakolik se něco podobného vyplácí Fialově ODS.

„Nemohu se ubránit dojmu, ze se toho ODSce nevyplatilo mnohem víc, ale to už je, koneckonců, její problém,“ zhodnotil výsledek spolupráce v koalici Spolu bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Slova o tom, že „volby nemohly dopadnout lépe“ pak kromě Tesárka sdílí též právník Tomáš Nielsen. „Nechci to zakřiknout, ale snad nás čeká restart. Což je dobře. Současná vláda se odtrhla od reality způsobem, který jsem si nikdy nedokázal představit,“ shrnul s tím, že přestože má proti vítěznému ANO spoustu výhrad, zejména v souvislosti s obdobím covidové pandemie, určitou šanci vidí v lidech, s nimiž měl mít možnost se bavit o odborných tématech. 

„A věřím, že i další strany (SPD, Motoristé) budou schopny dodat kvalitní lidi. Ať už se budou účastnit vlády nebo ‚jen‘ podpoří jednobarevnou vládu. Ony ty mediální nálepky zbytečně vyvolávají v lidech strach. Uvidíme, jak se této příležitosti dnes už snad bývalé opoziční strany chopí. Ale podle mě (když se na to člověk podívá realisticky) volby nemohly dopadnout lépe,“ dodává. 

Svůj komentář připojil i investor Michal Šnobr. Ten poukázal na konec největších spojenců Fialy. Ukázalo se, že se Fiala opíral o dva spolustraníky, politiky ODS, kteří přestali ve sněmovně působit. „Nejhorší ministr ever Stanjura skončil ve Sněmovně. Blažek se odepsal dopředu. Šíleností je opětovný poslanec Benda v Praze. Snad jemu i celé ODS odřené uši stejně jako 1/3 propad mandátů ODS připomenou pokoru….“ říká k tomu, jak dosavadní vládní koalici ohodnotili voliči u voleb. 

Psali jsme:

„Tohle je konec ODS.“ Petr Holec našel ve volebních výsledcích důkaz
Opoziční smlouva 2. Miloš Zeman pro PL sestavil novou vládu
„Babiš právě prohrál volby.“ Lipavský si zavařil
Lídři SPOLU se pochválili za úspěšnou vládu

 

Zdroje:

https://t.co/NLf1w4u9Mm

https://t.co/XkqJqYGm2s

https://twitter.com/jirilobkowicz1/status/1974531275454021878?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Lukas__Valenta/status/1974538614928458027?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalsnobr/status/1974514086835580963?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MinFinCZ?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MiroslavSinger/status/1974513822066188409?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ODScz?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHonzejk/status/1974530295186542783?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/snemovna?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasNielsen1/status/1974496403536683490?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tvtomas/status/1974494425247039990?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/bratricek/status/1974529548579434571

https://x.com/jirilobkowicz1/status/1972558388988084257

https://x.com/jirilobkowicz1/status/1974526523299479623

https://x.com/Lukas__Valenta/status/1974511694140330302

https://x.com/theworst_of_us/status/1974516843135348899

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Lobkowicz , opozice , Valenta , vláda , volby , Šnobr , Etzler , Straka , Tesárek , volby do PS 2025

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že by měl Petr Fiala uvažovat o konci v čele ODS?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radek Kotas

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Diskuse obsahuje 28 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Už je to jasné. Fiala naškodil. Ale nepomohl si

0:01 Už je to jasné. Fiala naškodil. Ale nepomohl si

PŮLNOČNÍ KOMENTÁŘ Strašení Petra Fialy Ruskem zřejmě mělo na voliče vliv a ubralo hlasy obezřetných …