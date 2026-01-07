Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak

Konzervativní kruhy v Evropě i v Americe čím dál důrazněji upozorňují na rizika spojená s násilnými projevy krajně levicových skupin. Tyto obavy se opírají o případy politicky motivovaných útoků, vražd a sabotáží. USA a Maďarsko proto nedávno označily krajně levicovou Antifu, s níž byl z českých politiků spojován Ivan Bartoš (Piráti), za teroristickou organizaci. Vládní politici teď volají po rázných krocích.
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v minulosti čelil kritice kvůli fotografii, na níž pózoval s vlajkou Antify. Vazby na Antifu opakovaně relativizoval a rizika spojená s levicovým extremismem zlehčuje i dnes. Odvolává se přitom na zjištění Bezpečnostní informační služby. „Dle zpráv BIS za posledních 10 let není levicový extremismus v ČR prakticky vůbec, naopak velikým varováním je vždy extrémní pravice a nacionalismus a struktury napojené na Ruskou federaci,“ odpověděl na otázku ParlamentníchListů.cz, jak by se česká vláda měla postavit k rizikům spojených s krajní levicí.
V některých zemích nicméně sílí opačný názor. V listopadu loňského roku zařadila Trumpova administrativa čtyři levicové organizace z Německa, Itálie a Řecka na seznam zahraničních teroristických organizací. Figuruje mezi nimi i Antifa. Ke stejnému kroku se odhodlala vláda Viktora Orbána poté, co aktivisté Antify zaútočili na poklidný průvod v Budapešti a zranili několik lidí. Maďarsko se zároveň obrátilo na zástupce Evropské komise, aby podpořili zařazení organizace na unijní protiteroristický seznam.
Seznam momentálně zahrnuje převážně islamistické organizace, například Al-Káidu, Hamás, Hizballáh či Islámský stát, ale figuruje v něm i několik krajně levicových subjektů. O zápisu rozhoduje Rada EU a rozhodnutí vyžaduje jednomyslnost. Shoda mezi členskými státy zatím nepanuje, nicméně hlasů podporujících maďarskou iniciativu přibývá.
V říjnu přišla s návrhem, aby Antifa byla prohlášena za teroristickou organizaci, skupina poslanců Evropského parlamentu. Úřady by podle nich měly zahájit vyšetřování finančních vazeb Antify včetně možného spojení s Georgem Sorosem a členské státy by měly vyvinout společné úsilí v likvidaci krajně levicových sítí. Z českých europoslanců návrh podpořila Nikola Bartůšek (Motoristé), Ondřej Knotek (ANO) a Tomáš Kubín (ANO).
Krátce poté zahájil soud v Drážďanech proces s členy Antify, které viní z pokusů o vraždu, napadení a poškozování cizího majetku v Německu i v zahraničí. Na začátku nového roku zase krajně levicová skupina Vulkangruppe provedla sabotáž proti energetické síti a na několik dní ochromila její provoz.
Americká vláda proto vyzývá evropské státy k intenzivnější spolupráci v boji proti násilným projevům krajní levice. „Násilné útoky páchané tím, co někteří v Evropě nazývají krajně levicovým terorismem, jsou v našich zemích stále větším problémem. Z našich dlouholetých bojů s Al-Káidou a Islámským státem jsme se poučili, že musíme hrozbu této zhoubné rakoviny zastavit dřív, než se rozšíří,“ prohlásil důrazně během prosincové návštěvy Budapešti náměstek amerického ministra zahraničí Thomas DiNanno.
Bývalá vláda Petra Fialy nepovažovala tento problém za relevantní. Místo toho se zaměřila na novelizaci trestního zákoníku a prosadila explicitní zákaz podpory či propagace komunismu a hnutí založených na třídní nenávisti. Praktické dopady novely jsou však v tuto chvíli nejasné.
Proto nyní někteří vládní poslanci volají po razantnějším přístupu. Před hrozbou levicového extremismu varuje například poslanec Robert Králíček (ANO). „Spojené státy se již vůči Antifě vymezily a naprosto po právu ji označily za teroristickou organizaci! Stejným směrem by se měla ubírat i Evropa. Proto vítám maďarskou iniciativu zvednout toto téma na celoevropské úrovni,“ uvedl na síti X.
Hrozby levicového extremismu je nutné přesně a jasně pojmenovat!? Spojené státy se již vůči Antifě vymezily a naprosto poprávu ji označily za teroristickou organizaci!? Stejným směrem by se měla ubírat i Evropa. Proto vítám maďarskou iniciativu zvednout toto téma na celoevropské…
S koaličním kolegou souhlasí předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. „Antifa a další levicoví extremisté samozřejmě jsou bezpečnostní hrozbou. Naposledy jsme to viděli v Berlíně. Trikolora i já osobně souhlasíme s tím, aby Česká republika následovala USA a Maďarsko a zařadila Antifu a podobná uskupení na seznam teroristických organizací. Lépe je jejich násilí předem eliminovat, než teprve ex post řešit důsledky jejich řádění,“ řekla ParlamentnímListům.cz.
ParlamentníListy.cz se obrátily i na Tomáše Kubína (ANO), který v říjnu na půdě Evropského parlamentu poslaneckou iniciativu namířenou proti Antifě podpořil. Zajímalo nás, jaké praktické kroky by české i evropské instituce mohly nebo měly podniknout.
Podle Kubína leží primární odpovědnost na bezpečnostních a zpravodajských složkách. „Pokud naše tajné služby vyhodnotí konkrétní levicové skupiny jako bezprostřední riziko, stát musí zasáhnout,“ konstatuje.
Zdůrazňuje také význam užší spolupráce členských zemí při potírání politicky motivované kriminality. „Radikálové často cestují napříč Evropou, aby páchali násilnosti v jiných městech (jak jsme viděli v Budapešti či v Německu). ČR by se měla v rámci Europolu zasadit o lepší sdílení informací o těchto pohyblivých násilných buňkách,“ říká s odkazem na zdokumentované případy levicového násilí v sousedních státech.
Kubín zároveň kritizuje část médií, která podle jeho názoru nedostatečně upozorňují na násilné projevy krajní levice, a manipulují tak veřejným míněním. „Zásadní je role médií, prosáklých levičáctvím, i když v ČR méně než například v Německu. Musí přestat s nálepkováním těch, kteří se jim nelíbí jako extrémní pravice apod., a levicové organizace líčit jako o spravedlnost usilující party, které je třeba tolerovat a chápat je. Veřejnost je tím manipulovaná a sváděná k domněnce, že zleva nic nehrozí,“ uzavírá europoslanec.