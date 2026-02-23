Budou Češi hrát tam, kde se řežou hlavy? Hrozí to

23.02.2026 16:45 | Zprávy
autor: Jan Novotný

Svět se obává o bezpečnost chystaného mistrovství světa ve fotbale. Mexiko, které patří mezi trojici hostitelských zemí, zachvátila vlna násilností po zabití vlivného drogového bosse. Dotčený drogový kartel má centrálu ve městě, kde by v případě postupu na MS hrála i česká reprezentace.

Budou Češi hrát tam, kde se řežou hlavy? Hrozí to
Foto: X/Bonke
Popisek: Zahajovací zápas MS má být mezi Mexikem a JAR. Internetoví vtipálci reagují

Mexiko zachvátila vlna násilí poté, co mexické úřady potvrdily smrt El Mencha, lídra kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación). El Mencho byl zraněn při armádní operaci u vesnice Tapalpa ve státě Jalisco a zemřel při převozu do nemocnice v Mexico City. Ve městech, kde CJNG působí, došlo ke krvavé odvetě. Kartel zablokoval silniční tahy a zapaloval banky a obchody

Mexické drogové kartely jsou známé svými brutálními metodami. Drsné mučení a popravy zajatců natáčejí na video. Tato forma psychologické války slouží k zastrašení nepřátel z konkurenčních kartelů a bezpečnostních složek státu. Gangy získávají prodejem drog do USA obrovské peníze a díky tomu si vydržují skvěle vyzbrojené a vycvičené jednotky. Mexické vládě se nedaří nastolit trvalý pořádek. Kvůli aktuálním nepokojům panují obavy o bezpečnost fotbalového mistrovství světa, které se má odehrát v červnu. 

„Mistrovství světa by se nemělo hrát v nefunkčním státě a narkorežimu, jako je Mexiko. Trump by měl donutit FIFA, aby všechny zápasy přesunula do Ameriky. V zemi ovládané kartely není nikdo v bezpečí,“ napsal na X influencer Joey Mannarino

V Mexiku se nacházejí tři ze šestnácti stadionů fotbalového MS 2026. Kromě Mexico City jde o stadiony v Monterrey a Guadalajaře. Každé z těchto měst je zasaženo drogovým násilím. V Mexico City operují velké drogové kartely jako Sinaloa nebo lokální El Union Tepito, který vznikl na největším černém trhu ve městě. Oba kartely byly v roce 2025 zařazeny vládou Spojených států na seznam teroristických organizací. Kartel Sinaloa patří k největším v Mexiku a přes tajné pašerácké stezky zásobuje východní i západní pobřeží USA novou nebezpečnou drogou fentanyl. Kartely sužují i severně položené město Monterrey, obchodní srdce Mexika. Kvůli výhodné poloze blízko u hranic s USA je město pro převozníky drog výjimečně důležité. V roce 2024 došlo ve státě Nuevo León, kam Monterrey spadá, k 34,2 vraždy na 100 tisíc obyvatel

Nejméně bezpečným místem z trojice hostitelských měst je podle všeho Guadalajara, hlavní město státu Jalisco. Tady sídlí kartel CJNG, jehož vůdce v neděli zabila mexická armáda. CJNG je největší a nejnásilnější kartel v Mexiku a americké úřady jej od roku 2020 považují za největší kriminální hrozbu v zemi. Guvernér státu Jalisco vyhlásil takzvaný červený kód, školy a veřejná doprava nefungují. Násilí se dotýká i dalších míst ve státě Jalisco včetně  dovolenkové destinace Puerto Vallarta, kam jezdí Američané k moři. „Vyhledejte úkryt a omezte zbytečné pohyby na minimum. Vyhýbejte se oblastem, kde zasahují policisté,“ žádá americká ambasáda cestovatele. Většina letů z letišť v Guadalajaře i Puerto Vallarta byla zrušena. V neděli kvůli násilí kartelů zemřelo nejméně 14 lidí, z toho sedm příslušníků mexické Národní gardy. 

Panika na letišti v Guadalajaře:

„Toto město bude za méně než čtyři měsíce hostit mistrovství světa,“ napsal k záběrům hořícího města účet Troll Football na X. V Guadalajaře by v případě kvalifikace na mistrovství světa hrála i česká reprezentace. Vítěze kvalifikační cesty D tam 11. června čeká tým Jižní Koreje. BBC uvádí, že v Guadalajaře v roce 2023 došlo k nálezu 45 pytlů s lidskými ostatky.

„Jsme na první dovolené po pěti letech a vybrali jsme si perfektní místo k odpočinku. Puerto Vallarta v Mexiku. Tady je výhled z hotelového baru, který jsme dnes ráno navštívili,“ napsal irský filmový režisér Ruairi Robinson k záběrům hořícího letoviska. Dovolená v pekle, píše britský Daily Mail o příbězích lidí, kteří zůstali trčet v mexických letoviscích. 

Podle informací amerického think-tanku New Lines Institute některé části Mexika zcela ovládají drogové kartely. Politici, kteří by se jim chtěli postavit, bez přehánění nasazují vlastní krk. V roce 2024 bylo před státními a lokálními volbami zavražděno nejméně 37 kandidátů a po zvolení prezidentky Claudie Sheinbaumové přišlo o život dalších 21 politiků

 

