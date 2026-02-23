Budou Češi hrát tam, kde se řežou hlavy? Hrozí to

Mexiko zachvátila vlna násilí poté, co mexické úřady potvrdily smrt El Mencha, lídra kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación). El Mencho byl zraněn při armádní operaci u vesnice Tapalpa ve státě Jalisco a zemřel při převozu do nemocnice v Mexico City. Ve městech, kde CJNG působí, došlo ke krvavé odvetě. Kartel zablokoval silniční tahy a zapaloval banky a obchody.
Mexické drogové kartely jsou známé svými brutálními metodami. Drsné mučení a popravy zajatců natáčejí na video. Tato forma psychologické války slouží k zastrašení nepřátel z konkurenčních kartelů a bezpečnostních složek státu. Gangy získávají prodejem drog do USA obrovské peníze a díky tomu si vydržují skvěle vyzbrojené a vycvičené jednotky. Mexické vládě se nedaří nastolit trvalý pořádek. Kvůli aktuálním nepokojům panují obavy o bezpečnost fotbalového mistrovství světa, které se má odehrát v červnu.
V Mexiku se nacházejí tři ze šestnácti stadionů fotbalového MS 2026. Kromě Mexico City jde o stadiony v Monterrey a Guadalajaře. Každé z těchto měst je zasaženo drogovým násilím. V Mexico City operují velké drogové kartely jako Sinaloa nebo lokální El Union Tepito, který vznikl na největším černém trhu ve městě. Oba kartely byly v roce 2025 zařazeny vládou Spojených států na seznam teroristických organizací. Kartel Sinaloa patří k největším v Mexiku a přes tajné pašerácké stezky zásobuje východní i západní pobřeží USA novou nebezpečnou drogou fentanyl. Kartely sužují i severně položené město Monterrey, obchodní srdce Mexika. Kvůli výhodné poloze blízko u hranic s USA je město pro převozníky drog výjimečně důležité. V roce 2024 došlo ve státě Nuevo León, kam Monterrey spadá, k 34,2 vraždy na 100 tisíc obyvatel.
Nejméně bezpečným místem z trojice hostitelských měst je podle všeho Guadalajara, hlavní město státu Jalisco. Tady sídlí kartel CJNG, jehož vůdce v neděli zabila mexická armáda. CJNG je největší a nejnásilnější kartel v Mexiku a americké úřady jej od roku 2020 považují za největší kriminální hrozbu v zemi. Guvernér státu Jalisco vyhlásil takzvaný červený kód, školy a veřejná doprava nefungují. Násilí se dotýká i dalších míst ve státě Jalisco včetně dovolenkové destinace Puerto Vallarta, kam jezdí Američané k moři. „Vyhledejte úkryt a omezte zbytečné pohyby na minimum. Vyhýbejte se oblastem, kde zasahují policisté,“ žádá americká ambasáda cestovatele. Většina letů z letišť v Guadalajaře i Puerto Vallarta byla zrušena. V neděli kvůli násilí kartelů zemřelo nejméně 14 lidí, z toho sedm příslušníků mexické Národní gardy.
Panika na letišti v Guadalajaře:
BREAKING: Guadalajara International Airport thrown into chaos as cartel violence spreads across Jalisco.— Clown World ™ ?? (@ClownWorld) February 22, 2026
Travelers seen fleeing terminals while local reports claim coordinated attacks and possible hostages tied to CJNG activity.
Developing situation pic.twitter.com/iVF2rg8yGP
„Toto město bude za méně než čtyři měsíce hostit mistrovství světa,“ napsal k záběrům hořícího města účet Troll Football na X. V Guadalajaře by v případě kvalifikace na mistrovství světa hrála i česká reprezentace. Vítěze kvalifikační cesty D tam 11. června čeká tým Jižní Koreje. BBC uvádí, že v Guadalajaře v roce 2023 došlo k nálezu 45 pytlů s lidskými ostatky.
This city is hosting the World Cup in less than four months…pic.twitter.com/g4i437SUFY— Troll Football (@TrollFootball) February 23, 2026
„Jsme na první dovolené po pěti letech a vybrali jsme si perfektní místo k odpočinku. Puerto Vallarta v Mexiku. Tady je výhled z hotelového baru, který jsme dnes ráno navštívili,“ napsal irský filmový režisér Ruairi Robinson k záběrům hořícího letoviska. Dovolená v pekle, píše britský Daily Mail o příbězích lidí, kteří zůstali trčet v mexických letoviscích.
On first holiday in like 5 years and we picked the perfect place to chill. Puerto Vallarta in Mexico. Here was a view from a hotel bar we visited this morning. pic.twitter.com/kXhmqIugPr— Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 22, 2026
Podle informací amerického think-tanku New Lines Institute některé části Mexika zcela ovládají drogové kartely. Politici, kteří by se jim chtěli postavit, bez přehánění nasazují vlastní krk. V roce 2024 bylo před státními a lokálními volbami zavražděno nejméně 37 kandidátů a po zvolení prezidentky Claudie Sheinbaumové přišlo o život dalších 21 politiků.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.