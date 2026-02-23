ODS bude mít narozeniny. Neuvěříte, jak je chce oslavit

Před 35 lety, v dubnu 1991, byla založena Občanská demokratická strana. A ve stejném roce se z Ukrajinské svazové socialistické republiky stala samostatná Ukrajina. Osudy strany a země se v průběhu let několikrát protnuly, nejvýrazněji v posledních letech.
ODS se rozhodla, že své stranické výročí oslaví sbírkou na pomoc Ukrajině. Podle předsedy Martina Kupky to bude důležitá zpráva, jak v rámci České republiky, tak mezinárodně.
Martin Kupka hned na úvod odmítl, že by vláda pod vedením ODS tím, že podporovala pomoc Ukrajině, zapomínala na české občany. „Je to přesně naopak a chci to pětkrát podtrhnout. Právě to, jakým způsobem se česká vláda stavěla k pomoci a pomáhala Ukrajině, podporovala Českou republiku a evropskou obranu,“ vysvětloval Kupka.
Zpochybňování této pomoci je podle něj „podlý útok na všechny, pro které je pomoc Ukrajincům jednou z klíčových věcí, jak se stavíme k vlastním hodnotám, k suverenitě vlastního státu a k právu každého národa na sebeurčení“.
Byl to podle předsedy ODS právě jasný postoj Fialovy vlády, co Česku udělalo dobré jméno ve světě. A je chyba, pokud současná vláda tento postoj opouští.
Expremiér Petr Fiala hovořil přímo k politikům vládní koalice. Andreje Babiše vyzval, aby jeho vláda zachovala finanční příspěvek Česka do muniční iniciativy.
Také Andreje Babiše vyzval, aby oslovil své přátele v Bratislavě a Budapešti, aby „přestali vydírat Ukrajinu a vyhrožovat jí právě v době, kdy si připomínáme čtyři roky ruské invaze a kdy Ukrajinci trpí zimou“.
Třetí Fialova výzva směřovala k předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi. Toho vyzval, aby přestal Ukrajince urážet, vzpomněl si na své těžké dětství a přispěl k tomu, aby ukrajinské děti tak těžké dětství neměly.
Okamurovo vedení Sněmovny totiž čtvrté výročí připomíná zcela nedostatečně, jak si postěžoval předseda Senátu Miloš Vystrčil. Proto se snaží reputaci českého Parlamentu zachránit jeho horní komora, která už v pondělí zahájila připomínku konferencí za účasti hostů z Ukrajiny.
„Ukrajinci bojem za své životy brání i Evropu. Agresorem je Rusko a jsem nerad, že to musím připomínat,“ uvedl předseda Vystrčil.
A pokračoval: „Já jsem hrdý na české občany a české neziskové organizace, které Ukrajincům pomáhají“. Stejně hrdý je prý na to, že právě český Senát pod jeho vedením schválil hned několik usnesení, která vyjadřují Ukrajině podporu.
Ze strany vlády Petra Fialy šly podle Vystrčila na pomoc Ukrajině obrovské prostředky, ale byly to prostředky investované do naší svobody a naší bezpečnosti.
Kdo říká něco jiného, ten podle Miloše Vystrčila přibližuje válku k nám.
Pak vzpomínal, jak týden před začátkem války četl v novinách slova Miloše Zemana, že žádná válka nebude.
Podle předsedy Kupky se připomínce ruské agrese ve Sněmovně nedostává adekvátní prostor, takže děkuje Miloši Vystrčilovi, že se tak děje aspoň v Senátu.
Ten bude v úterý pořádat slyšení nejvyšších ústavních činitelů, kterých se bude vyptávat, jaké mají dále plány v souvislosti s pomocí Ukrajině. Jak vysvětloval předseda Vystrčil, slyšení je v podstatě taková senátní obdoba interpelací. Senátní většina si na něj pozvala prezidenta i zástupce vlády.
Petr Pavel slíbil dorazit na úterý odpoledne 14.30, na rozdíl od zástupců vlády. Premiér Babiš, vicepremiér Havlíček a ministr zahraničí Macinka se podle Vystrčila omluvili a poslali za sebe náhradu, ministr obrany Zůna ani to ne. „Ukazuje to, jak vážně pojímají vysvětlování, jak se chovat k našim partnerům,“ povzdechl si Vystrčil.
Kupka ale ujistil, že opozice rozhodně není bezbranná. A svůj postoj podle něj mohou projevit i občané, kteří už jej projevují. Třeba tím, že na aktuální sbírky přispívají ještě více než kdy v minulosti.
V reakci na jeden z novinářských dotazů ujistil, že „my budeme jako důležitá součást opozice vždy zase a znovu stát za všemi českými občany, kteří si uvědomují, že se na Ukrajině vede válka za bezpečí České republiky a Evropy“.
A aby ODS charitu obyvatelstva podpořila, hodlá sbírkou oslavit i své dubnové pětatřicetiny.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.