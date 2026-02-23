Havel (TOP 09): Pokud chceme odradit Putina, musíme navýšit výdaje na obranu na 5 % HDP

Zítra to budou čtyři roky od zahájení plošné ruské agrese proti Ukrajině. Putinova válka ale není jen proti ní. Směřuje proti celé Evropě. Proti všem občanům, kteří chtějí žít svobodně. Tedy i proti nám.
Mým cílem není nic menšího než vrátit TOPku do vlády. Jakmile se do Strakovky vrátíme, budeme tlačit 5 % HDP na obranu ČR jako klíčovou prioritu. Je to možná ta největší priorita, kterou máme.
My své slovo dodržíme a dohlídne na to Marek Ženíšek, kterého si velmi vážím. S Karlem Schwarzenbergem se už v roce 2014 nebál jasně pojmenovat, co je Putinův režim zač. I proto byli oba umístěni na sankční seznam Moskvy za jejich slova o anexi Krymu.
Marek Ženíšek je náš garant pro bezpečnost a jasně stojí za závazkem z loňského summitu NATO. Česko musí směřovat k 5 % HDP na svou obranu, pokud chceme odradit Vladimira Putina.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.