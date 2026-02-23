Petr Fiala dnes nechtíc odhalil víc, než zamýšlel

Poslanec ODS a bývalý premiér Petr Fiala kritizuje stranu, kterou donedávna řídil, že dopustila rozpad koalice SPOLU. Voliči podle něho chtěli přesný opak v podobě ještě těsnější spolupráce občanských demokratů s lidovci, TOP 09, ale i s hnutím STAN Víta Rakušana. Jedině tak prý lze v příštích volbách porazit Andreje Babiše.
Petru Fialovi se nelíbí, že se opoziční scéna ve sněmovně rozpadla. „Voliči podle mě očekávali, že spolupráce stran bude ještě užší, než že se bude středopravicová scéna rozpadat. Z detailních průzkumů voličů jednotlivých stran vidíme, že voliči ODS a TOP 09 jsou až na malé rozdíly takřka identičtí. Pak je znát určitý posun u voličů KDU-ČSL a STAN, ale pořád si jsou velmi blízko,“ říká v rozhovoru pro serveru Novinky.
„Voliči nemají pocit, že jsou mezi našimi stranami tak velké rozdíly. Přemýšlet o užší spolupráci mezi ODS a TOP 09, jak jsme ukázali v Senátu, kde jsme vytvořili společný senátní klub, je správná cesta,“ konstatuje Fiala.
ParlamentníListy.cz oslovily několik současných i bývalých politiků ODS s žádostí o komentář na Fialova slova. Bývalí členové ODS na otázku reagovali, ti současní nikoliv.
Podle bývalého vlivného politika ODS Jana Zahradila, který v tomto stranickém dresu působil 20 let jako poslanec Evropského parlamentu, se Fiala přiznal, že po celé roky bylo jeho cílem faktické zničení ODS.
„Četl jsem to. Petr Fiala se poprvé otevřeně přiznal, že jeho dlouhodobým cílem nebylo rozvíjet samostatnou značku ODS, ale rozpustit ji v koalici SPOLU, a to už od roku 2020. Autonomii a autenticitu ODS vyměnil za své premiérské křeslo, protože věděl, že on sám v čele ODS není volby schopen vyhrát. Osobně pochybuji, že po takové ztrátě vlastní identity je ODS schopna se ještě zmátořit, zejména vede-li ji pan Kupka, který se na tom všem loajálně podílel. Ostatně i proto jsem odešel,“ sdělil Jan Zahradil pro ParlamentníListy.cz.
Vyjádřil se také další někdejší výrazný politik ODS, kterého však strana sama vyloučila. Václav Klaus mladší. Ten byl ve své reakci stručnější.
„Slova pana Fialy jsou mi lhostejná. Jako celá ODS,“ řekl redakci Klaus.
Ještě stručnější odpověď nabídl Boris Šťastný, nyní ministr a poslanec za Motoristy sobě, dříve vlivný hráč a šéf pražské ODS. „Je to jejich věc,“ řekl nám.
„Existuje takové hezké české přísloví, že tonoucí se stébla chytá. A tak se tonoucí Petr Fiala chytá stébla mrtvé koalice SPOLU. Jistou logiku to má. Jemu tohle spojení přineslo čtyři roky v premiérském křesle (No, nekupte to!), jenže už tak nějak přehlíží, že pro ODS, jejíž byl předsedou, to byla cesta do rozpuštění se v levém politickém středu. Pokud nyní ještě pošilhává po Rakušanově STANu, jen tím prozrazuje, že ani jako politik, ani jako politolog nepochopil vůbec nic,“ reagovala na Fialovo vystoupení současná šéfka Trikolory, poslankyně a bývalá členka ODS Zuzana Majerová.
Mezi občanskými demokraty zvláště v regionech se kritika spolupráce v rámci jedné koalice SPOLU nesla v podstatě celé minulé volební období. Straníci si často stěžovali, že jejich hlas nikdo neposlouchá a tehdejší vedení ODS je jedno, co si myslí.
Problém viděli hlavně v tom, že se ODS přizpůsobuje politickému směru dalších menších stran, které často prosazují úplně jiné věci než právě občanští demokraté, ale ti to v rámci společného projektu snášejí.
ParlamentníListy.cz v minulých letech opakovaně hovořili s řadou představitelů ODS napříč republikou. Nelze očekávat, že by se jejich názor změnil. Dnes spíše doufají, že nové vedení strany, složené z bývalých Fialových kádrů, před příštími sněmovními volbami „nevyměkne“ a stranu do nich povede samostatně.
Podle zdroje serveru ParlamentníListy.cz zevnitř ODS je výsledkem Fialovy politiky návrat Andreje Babiše k moci.
„Už na kongresu bylo zřejmé, že pan profesor neumí vyhlédnout ven ze slonovinové věže. Je smutné, že po tolika letech ve funkci předsedy ODS nepochopil, že koalice SPOLU byl jednorázový projekt k porážce Babiše. Ono se to shodou velmi nepravděpodobných okolností opravdu povedlo, ale její reálný výsledek na konci je vláda Babiše s SPD a Motoristy a mimořádné oslabení standardní politiky v Česku. A standardní politika je jedinou cestou ven z toho marasmu, ve kterém nyní jsme,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz dlouholetý člen ODS.
