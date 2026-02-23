Decroix (ODS): Časy hodných holek skončily

23.02.2026 21:02
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastnímu sebevědomí.

Decroix (ODS): Časy hodných holek skončily
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

V České televizi jsem zjistila, že už mají mojí atrapu :)) Jsem čarodějnicí ráda! To je totiž přesně ten stav, kdy z pocitu malé holky, která se chce všem líbit a chce, aby ji měli všichni rádi a pořád není dost (co holky, mrk, mrk !?) postupně dospějete do stavu, kdy vám nevadí stát si pevně za svým a za sebou samou, i když to lidi kolem děsí. Časy hodných holek skončily.

Nicméně ranní komentář mne rozesmál moc. Ne opravdu se nechystám nechat prostor “pravicovým klukům” a zmizet do jeskyně k plotně :)) Pravicoví kluci i moji milí hejtři si třeba na přítomnost silných a sebevědomých žen ve veřejném prostoru jednou zvyknou. Abrakadabra :))

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
