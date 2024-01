„D*bil Jágr.“ „Nikdy se nevracej.“ Z ODS i odjinud se to vyvalilo

reklama

Někdejší skokan na lyžích a od roku 2017 poslanec ODS Jakub Janda promluvil ke kauze brankáře na Kladně.

Rytíři z Kladna, tým Jaromíra Jágra, před pár dny angažovali Júlia Hudáčka. Jeho příchod vyvolal značný rozruch, neboť v minulé sezóně, v době, kdy ruská agrese na Ukrajině běžela na plné obrátky, hrál v ruské KHL.

Po vlně kritiky se za pouhé dva dny klub rozhodl spolupráci s Hudáčkem ukončit.

„Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním.“

Někdejší skokan na lyžích a momentálně poslanec za ODS Jakub Janda konstatoval, že je rád, že celá kauza dopadla právě tak, jak dopadla.

„Sledoval jsem situaci kolem angažování brankáře Hudáčka na Kladně. Jsem rád, že to nakonec dopadlo takhle a skončil. Pro každého sportovce, který odejde reprezentovat jakoukoliv soutěž v zemi masových vrahů a válečných zločinců, je návrat do českých sportovních vod NO WAY!“ napsal Janda na sociální síti X a senátorka Němcová ho sdílela.

Další politik ODS, Ondřej Šimíček Jandovi přitakal.

„Mělo by to platit vždy a všude. Rusko je teroristický stát a nepřítel civilizace. Chceš tam za prachy? Už se nikdy nevracej,“ vypálil.

Internetový glosátor veřejného dění Honza Palička zašel ještě dál, když popsal cestu, jakou se majitel Rytířů Jaromír Jágr dostal až k nálepce „debila“.

„Jak být za debila? Debilem se můžete stát, i když jste třeba celosvětově uznávaný sportovec, jako tady Jarda Jágr. Na dresu celou kariéru nosíte číslo 68, prý jako odkaz na sovětskou okupaci Československa. No a pak si do svého týmu vesele koupíte posilu v podobě brankáře, který ještě loni vesele křepčil v ruské KHL, kde pro potěchu publika dělal opičky na ledě, zatímco na kostce nad hrací plochou běžely záběry Zka a ruské armády, toho času páchající jeden válečný zločin za druhým. A v ten moment se vám začne plán bortit jako domeček z karet. Fanoušci, včetně těch, co na zápasy vašeho týmu chodí desítky let a těch, co tam tvoří to nejtvrdší jádro, vám hromadně vzkáží, že tohodle odmítají být součástí a prostě nepřijdou,“ napsal Palička na sociální síti X s tím, že Jágr se napřed tvářil, že Hudáčkovo angažmá není problém a když pochopil, že to problém je, už bylo pozdě. Jágrova reputace již byla poškozena.

Politolog Jaroslav Bílek zalitoval, že Jágr nezůstal čistě u propagace sportu.

„Jaromír Jágr ve svém oboru dosáhl snad všeho a pro mnohé byl pozitivním vzorem. Pak se bohužel rozhodl, že budou radši propagovat a omlouvat ruskou autokracii. Lepší ukázku toho, že by se sportovci neměli plést do politiky sotva najdete,“ upozornil politolog.

Psali jsme: Hráč z ruské KHL? Bouře kolem Jaromíra Jágra. Definitivní konec je tu Slovenský hokejista z Ruska dostal smlouvu od Jágra. „Zrůda, koště“. A Hašek burcuje orgány Jarda Jágr pořád na ledě. Jedno VIDEO ale spustilo nenávist. Od známé firmy Hokejista Šulák z Ruska: Co se honí Haškovi hlavou? Bezmozku, blil bych, přiletělo

