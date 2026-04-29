„Dělejte něco.“ Muslimové šikanují německé děti. Vnucují jim islám

29.04.2026 10:02 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Jestli teď něco neuděláme, za pár let můžeme hořce litovat!, mluvčí protestantské berlínské organizace pro mládež a děti „Arche“ Wolfgang Büscher varuje Němce před stále větším tlakem islámu na německých školách.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka Německé spolkové republiky

Studenti v berlínských školách jsou prý pod velkým tlakem. Jejich muslimští spolužáci na ně mají tlačit, aby nelenili a nejlépe okamžitě přijali islámskou víru. Wolfgang Büscher, mluvčí protestantské berlínské organizace Archa, varuje, že jde o šikanu, které je třeba čelit.

„Tlak, který politický islám vyvíjí na spolužáky prostřednictvím muslimských dětí v našich školách, neustále roste. Pokud politici nezasáhnou nyní, mohli bychom toho za pár let hořce litovat,“ řekl online serveru FOCUS Büscher, mluvčí protestantské berlínské organizace pro mládež a děti „Arche“.

Informace o tom prý Büscher čerpá z rozhovorů s pedagogy. Zdůraznil, že v žádném případě nejde o nijak nový jev. „Malí islamisté“, jak je označil Büscher, prý řádí na některých německých školách již delší čas. Jen politici dosud nenašli cestu, jak malým radikálům čelit. Muslimští žáci se podle mluvčího křesťanské organizace často radikalizují doma. Vedou je k tomu prý silně věřící rodiče.

Vyjádření Wolfganga Büschera zaznamenala v reportáži i Die Welt, který konstatoval, že na školách s výrazným počtem migrantů dochází v Německu ke svého druhu duchovní šikaně.

Server nejčtenějšího německého deníku Bild připomněl, že Arche je křesťanská organizace na ochranu dětí a mládeže, která mimo jiné podporuje znevýhodněné děti v Berlíně bezplatným stravováním, vzdělávacími programy a sociální pomocí.

Wolfgang Büscher pracuje pro křesťanskou organizaci pro děti a mládež „Arche“ již 20 let a s touto zkušeností říká, že je třeba zaměřit se především na sociálně slabé regiony, kde je podle jeho názoru problém s malými radikálními islamisty největší. „Právě tam je problém nejpalčivější, protože podíl studentů s migračním původem dosahuje až 90 procent,“ napsal k tomu server magazínu Focus.

„Naši zaměstnanci v zařízeních Arche mi stále častěji hlásí, že studenti, kteří nedodržují přísné zásady politického islámu, jsou ostrakizováni, obtěžováni, zastrašováni a v některých případech jsou dokonce tlačeni ke konvertování k islámu, pokud patří k jiné víře.“

V Německu již desítky let žijí turečtí migranti a jejich potomci. A tato komunita podle Büschera není ta, která by v Německu dělala problémy. Úřady by si podle něj měly posvítit především na rodiny syrských přistěhovalců, ale i přistěhovalců z palestinského Pásma Gazy, z Iráku.

Oběťmi však nejsou jen studenti křesťanské nebo židovské víry, ale i muslimové, kteří podle názoru nábožensky radikalizovaných dětí a teenagerů nedodržují přísná pravidla politického islámu. „A v jejich očích je každý, kdo tuto větev islámu nenásleduje, nevěřící.“

Büscher se obává, že stávající politici nenajdou odvahu tento problém řešit. Obává se, že se nic nezmění. A to je podle jeho názoru jednoznačně problém. „Extremismus politického islámu by se mohl během několika let rozvinout v mnohem větší problém, pokud nebudou nyní přijata protiopatření,“ zdůraznil.

Psali jsme:

Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér
Zeman varuje: Vidím jedno velké nebezpečí pro Evropu
Řehku nepustili do vysílání. Moravec děkoval Kmoníčkovi
Brigitte Bardotová nemá klid: Soudně trestaná podněcovatelka rasové nesnášenlivosti, připomínají ikonu

Další články z rubriky

„Havel s nimi spolupracoval.“ Zeman či Klausův kancléř o sudetských Němcích

4:46 „Havel s nimi spolupracoval.“ Zeman či Klausův kancléř o sudetských Němcích

Čeští zrádci a kolaboranti zvou do Brna potomky odsunutých Němců, kteří vraždili naše předky. S tímt…