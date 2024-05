„Demokraté jsou fašisté.“ Trump se před soudem vůbec nedržel zpátky

reklama

V případu vyplácení peněz za mlčení se pozornost zaměřuje zejména na pornoherečku Stormy Danielsovou, která u soudu minulý týden vypovídala o svém údajném sexuálním styku s Trumpem v roce 2006. V době prezidentské kampaně v roce 2016 údajně bývalý Trumpův právník Michael Cohen dostával instrukce, že má Danielsové a dalším lidem vyplatit peníze za mlčenlivost, aby nebyla ovlivněna Trumpova kampaň.

Prokurátoři tvrdí, že Cohen pornoherečce zaplatil 130 tisíc dolarů a Trump Organization Cohenovi platby následně uhradila a podvodně je zaevidovala jako právní výdaje. Prokurátoři se snaží dokázat, že Trump falšoval záznamy s úmyslem spáchat nebo zakrýt jiný trestný čin. Trump trvá na své nevině.

Cohen v úterý čelil křížovému výslechu a byl zasypán otázkami Trumpova právního týmu ohledně svých četných videí na TikToku, včetně těch, v nichž Trumpa nazývá „ubrečeným malým buzerantem“ a „diktátorským blbcem“. Cohen soudu řekl, že se mu v noci špatně spí a že zveřejňování videí na TikToku o Trumpovi mu slouží jako „úleva“.

Trump u soudu podle Fox News působil uvolněně a byl v dobré náladě. Trump celý případ označil za „vměšování do voleb“, což už prý lidé prohlédli. „Problémem demokratů je, že rozsáhlé průzkumy nyní ukazují, že voliči prohlédli jejich podvod a nelíbí se jim, co se děje,“ řekl Trump před soudem a reagoval na novinový článek, podle nějž jsou demokraté vyděšení z toho, jak Trumpovi roste obliba na předvolebních mítincích.

Ten nesmí kvůli soudnímu příkazu o případu mluvit mimo oficiální průběh soudního řízení, proti čemuž se Trumpův právní tým neúspěšně odvolal. Předsedající soudce Juan Merchan uložil Trumpovi před zahájením jeho trestního procesu v New Yorku příkaz k mlčení, který předpokládanému republikánskému kandidátovi na prezidenta nařizuje, aby se veřejně nevyjadřoval o svědcích, obhájcích v případu, zaměstnancích soudu, státních zástupcích nebo jejich rodinných příslušnících, ani k tomu nedával pokyny.

Merchan později uprostřed soudního procesu rozhodl, že Trump už příkaz porušil v deseti případech, což mělo za následek pokutu v celkové výši 10 000 dolarů. Porušení vyplývala ze zpráv, které Trump zveřejnil na sociální síti Truth Social a na webových stránkách prezidentské kampaně. V případě dalších prohřešků hrozí Trumpovi pobyt za mřížemi.

„Příkaz k mlčení, který vydal podjatý soudce Juan Merchan je protiústavní a neamerický. Hrozba uvrhnout 45. prezidenta Spojených států a hlavního kandidáta prezidentských voleb v roce 2024 do vězení za to, že využil svých práv vyplývajících z prvního dodatku ústavy, je autoritářská taktika třetího světa typická pro křiváka Joea Bidena a jeho soudruhy,“ uvedl mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung.

Za Trumpa tak mluví jiní, nejhlasitější obhajobu Trumpa a kritiku celého procesu si vzal na starost senátor JD Vance, který by se v případě Trumpova volebního úspěchu mohl stát viceprezidentem. Vance v pondělí zveřejnil na sociální platformě X vlákno, v němž zpochybňuje Cohenovu věrohodnost.

„Cohen si nepamatuje, kolik je jeho synovi let nebo kolik mu bylo, když začal pracovat pro Trumpa, ale určitě si pamatuje ty nejmenší detaily z doby před mnoha lety,“ uvedl ironicky a pozastavil se také nad tím, že Cohen přiznal, že tajně nahrával svého zaměstnavatele. „Úplně normální chování, že?“ ptá se Vance.

Celý proces s příkazem mlčení pro Trumpa je podle Vance jasným porušením americké ústavy a vměšováním do prezidentských voleb. „Tady je důvod, proč je tento proces vměšováním do voleb: Mnohokrát jsem během dne slyšel Trumpův tým říkat ,kéž bychom to mohli říct, ale nesmíme‘. Neustále se obávají soudcova příkazu mlčet, a to až do té míry, že to omezuje jejich schopnost komunikovat s voliči. Porušení ústavy a urážka amerického lidu,“ hřímal Vance.

Každý den k soudu míří osobnosti z řad republikánů, aby Trumpovi vyjádřili podporu a zkritizovali celý proces, když Trump sám nemůže. V úterý se k bývalému prezidentovi u soudu připojil bývalý uchazeč o prezidentský úřad v roce 2024 Vivek Ramaswamy, floridští poslanci Byron Donalds a Cory Mills a guvernér Severní Dakoty Doug Burgum.

„Je to podvod. Tohle nejsou Spojené státy americké. Tohle je nějaká banánová republika třetí kategorie,“ uvedl k procesu Ramaswamy.

„Není tu nic, co by bylo špatně. Nic, co by prezident Trump udělal špatně,“ přidal se Donalds. „Jediná věc, která je špatně, je tento soudce. Jeho dcera shání peníze pro demokraty a všechny ty fundraisingové e-maily a všechny ty fundraisingové věci se týkají tohoto soudu, který jeho dcera využívá. A on ignoruje výzvy k odvolání. Je to parodie na spravedlnost. Je to zneužití justičního systému,“ má jasno Donalds.

Trumpův právní tým již dříve požadoval, aby byl Merchan z případu odvolán, a to s odkazem na práci jeho dcery jako poradkyně demokratů. Už v pondělí Senátor Scott podle informací USAToday.com. prohlásil, že Merchanova dcera je „politická agentka a shání peníze pro demokraty.“

