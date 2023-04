„Dnes vás zavřou, když řeknete, že jste pro mír!“ Povědomé? Odjinud, než čekáte

Rusům vyhovuje žít za novou „železnou oponou“, tvrdí vedoucí pracovnice think tanku American Enterprise Institute Elisabeth Brawová a někdejší lotyšský velvyslanec v Rusku Maris Riekstinš. Mnoho lidí dle nich má pocit, že je načase porazit Západ, a jsou se životem za „železnou oponou“ spokojeni. Režim tamního prezidenta Vladimira Putina má podporovat valná většina tamních obyvatel a nevadí jim prý ani to, že už v Rusku stačí jenom říct, že podporujete mír a už vás „zavřou“.

reklama

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 14463 lidí ve svém komentáři pro server Politico přiblížila, že se „nová ruská železná opona“ spustila od Petrohradu po Vladivostok a izolovanost Rusů je dnes prý dosti podobná té, kterou si mnozí ještě pamatují z dob Sovětského svazu a Varšavské smlouvy.



Dle Brawové dnes Kreml vztyčuje kolem své země a části jejích nejbližších spojenců oponu ještě pevnější. „Rusové sice v současné době stále mohou přistupovat ke globálnímu internetovému obsahu a dokonce nakupovat řadu západního zboží, ale pokud zastávají mocenské pozice a vyjadřují nesouhlas, mohou také záhadně padat z oken nebo umírat jinými záhadnými způsoby,“ poukázala na množící se podivné případy úmrtí, o nichž přicházejí v poslední době zprávy.



Upozornila, že v loňském roce pro Rusy začal též platit zákon, který je může poslat do vězení, pokud tamní úřady dojdou k názoru, že se „nepravdivě vyjadřovali směrem o ruské armádě".

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

Někdejší lotyšský velvyslanec v Rusku Maris Riekstinš, který Moskvu opustil v letošním roce, aktuální dění v zemi, kde působil, hodnotí slovem „neskutečné“. „Vidím prvky, které se podobají tomu, co jsme zažili v Sovětském svazu. Například že jsou lidé, kteří smýšlejí jinak, zavíráni do vězení nebo musí opustit zemi. Nezůstala žádná svobodná média a existují omezení pro setkávání s ostatními. Sovětské úřady uplatňovaly zákony svévolně a nyní se Rusko k této svévoli vrací,“ hodnotí.



Většinu Rusů to prý ale příliš netrápí. „Mnoho lidí má pocit, že je načase porazit Západ, a jsou spokojeni s životem za touto novou železnou oponou,“ shrnul Riekstinš, který si dobře poměry za Sovětského svazu pamatuje a sám sloužil 18 měsíců v Rudé armádě. Takovéto naladění Rusů je dle něj v mnoha případech důsledek toho, co neúnavně slýchají například v televizi.



Tato slova Riekstinše má potvrzovat i to, že podle průzkumu moskevského Levada Center v současné době souhlasí s Vladimirem Putinem až 83 procent Rusů a proti se vyjádřilo jen 14 procent. 66 procent respondentů se taktéž domnívá, že se jejich země ubírá správným směrem a až 73 procent má negativní názor na Spojené státy a 69 procent pak i na Evropskou unii.

Fotogalerie: - Rusové proti Putinovi

Někdejší lotyšský velvyslanec v Rusku poznamenal, že to, co sledoval každý den v tamní televizi, nebylo srovnatelné ani s tím, co zažil dříve. „Za sovětských časů nebyla tak vysoká míra jedovatosti. Diskuse o protivnících Sovětského svazu byla mnohem civilizovanější než to, co slyšíme nyní,“ porovnal.



Nechápe také, že jsou v Rusku do televize zváni ti, kteří tam „znovu a znovu a znovu a znovu a znovu mluví o vyhlazení Ukrajiny a svržení jaderných bomb na jiné země“.



Rusům příliš prý nevadí ani to, že se vrátili za jakousi novodobou „železnou oponu“ i v rámci možností, kam mohou vycestovat a mnozí jsou prý až „nadšeni“ z toho, že se jejich země izolovala od značné části světa a ruský nacionalismus v současné podobě se dle komentáře za SSSR takto neprojevoval. Tehdy to prý Rusové spíše skrývali a předstírali, že „jsou internacionalisté“.

Fotogalerie: - Rusové za Ukrajinu

Podobně se prý nahlíželo i na mír. Zatímco za Sovětského svazu Rusové jezdili na mezinárodní summity a setkání týkající se míru, dnes je tomu v Rusku pravě naopak. „Dnes vás zavřou, když řeknete, že jste pro mír!“ zdůraznil Riekstinš.



Dnes se tak podle autorky komentáře naopak tedy zdá, že je většina Rusů spokojena s tím, že se ke zbytku světu nepřipojí, mnozí si zjevně přejí, aby se k nim ostatní země připojily a izolovaly se společně s Ruskem za touto železnou oponou.

Psali jsme: „Samí putinovci,“ zuřila seniorka. Mluvili jsme s německými Rusy v Mariánkách. A byli na místě zvaném Donbas Putin zaměřil sociální pomoc na nejchudší Rusy. Co to znamená? Od roku 2028 prý letouny F-35... Dalekosáhlé řeči! Zbrojní expert odhalil data o naší armádě. Černochovou nepotěší „Poprava“ ruských zajatců ukrajinskými vojáky. Pravost videa potvrzena

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama