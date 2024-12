„Dostal nás do NATO i do EU.“ V koalici s láskou vzpomínají na Havla

„Někteří lidé poté, co navždy odejdou z našeho světa, ještě hodně dlouho chybějí. Samozřejmě to nejvíce platí v rodině, ale nesporně to lze říct i o mimořádných osobnostech veřejného či uměleckého života. Václav Havel je jednou z takových osobností,“ napsala na síti X místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Kovářová si myslí, že Havel nechybí jen jeho obdivovatelům, ale i jeho odpůrcům. „Chybí nám od 18. listopadu 2011 a ta ztráta je stále velmi silná. Dokonce bych řekla, že chybí i těm, kteří ho neměli rádi, nebo ho dokonce nesnášeli. Nedostává se jim oponentury mimořádné svou věcností, nadhledem a chápáním zákonitostí společnosti,“ uvedla Kovářová.

Díky Havlovi by byla nynější diskuse a politika kultivovanější. Kdyby ovšem žil. „Nemyslím si, že pokud by Václav Havel žil, byla by naše politická situace nějak zásadně odlišná. Naprosto jistě ale vím, že by naše veřejná diskuse a politické prostředí byly o něco kultivovanější, elegantnější a zazníval by v něm hlas, který by sice nekřičel…“

„... a nebyl by doprovázený teatrálními tanečky nebo divnými scénkami, ale který by místo toho kultivovanou češtinou přesně a hluboce rozebíral naši realitu. Moc nám chybíte, pane prezidente,“ je přesvědčena Kovářová.

Někteří lidé poté, co navždy odejdou z našeho světa, ještě hodně dlouho chybí. Samozřejmě to nejvíce platí v rodině, ale nesporně to lze říct i o mimořádných osobnostech veřejného či uměleckého života. Václav Havel je jednou z takových osobností.♥?

Podle europoslance Jana Farského (STAN) České republice chybí Havlův nadhled, moudrost, postoje i vize. „Dnes je to 13 let, kdy nás opustil prezident Václav Havel. Chybí. Jeho nadhled, moudrost, postoje, vize. Byl to on, kdo viděl dál, díky němu jsme se stali součástí Západu. Dovedl Česko do NATO a EU. A nejen za to mu nepřestanu být vděčný,“ napsal na síti X Farský.

Dnes je to 13 let, kdy nás opustil prezident Václav Havel.

Chybí. Jeho nadhled, moudrost, postoje, vize. Byl to on, kdo viděl dál, díky němu jsme se stali součástí Západu. Dovedl Česko do NATO a EU. A nejen za to mu nepřestanu být vděčný.



© Oldřich Škácha, Knihovna Václava… pic.twitter.com/IdRcehhBFN — Jan Farský (@JanFar_sky) December 18, 2024

K Farského vzpomínce se připojila i jeho kolegyně v hnutí i europarlamentu Danuše Nerudová. Ta se domnívá, že by Havel byl hrdý na mladé lidi. „Často si kladu otázku, co by říkal na dnešní dobu. Jeho hlas nám v debatě skutečně chybí. Věřím, že by nás nešetřil – pokáral by nás za rozpínavé bolševiky, blbou náladu i občasný strach vidět dál než za první kopec. Ale stejně tak věřím, že by byl hrdý – na mladé lidi, kteří chtějí měnit svět, na miliony neznámých, kteří každý den pomáhají druhým, a na všechny, kdo se nebojí otevřít svá srdce. Chybíte nám, pane prezidente,“ uvedla Nerudová.

Před třinácti lety odešel Václav Havel.



Často si kladu otázku, co by říkal na dnešní dobu. Jeho hlas nám v debatě skutečně chybí. Věřím, že by nás nešetřil – pokáral by nás za rozpínavé bolševiky, blbou náladu i občasný strach vidět dál než za první kopec. Ale stejně tak věřím,…

Havlův odkaz nenechal v klidu ani ministra vnitra a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, „Neopakovatelný a výjimečný. Těžko se nám jako společnosti zaplňují místa, která odchodem Václava Havla vznikla. Ale jde to. V zahraniční politice nás za naše jasné kroky a postoje opět ‚berou‘, na Hrad už se po letech nemusíme koukat se strachem, co jeho nájemník provede, a absurdní drama si naše společnost občas umí vyrobit i bez Václava Havla. Chybí mi jen ten vrchní komentátor všeho dění. Těch je sice u nás mnoho, ale jen Havla bych si na Hero Hero předplatil. Protože přesně to on byl,“ napsal Rakušan.

Václava Havla vzpomenulo i hnutí STAN jako kolektiv. Vedení strany a jeho poslanci se nechali vyfotografovat pod portrétem Havla. „13 let bez Václava Havla. Tolik chybí…,“ zaznělo od celého hnutí.

13 let bez Václava Havla. Tolik chybí...??

Ale na odkaz Václava Havla nevzpomínalo jen hnutí STAN. K tryzně za Havla se připojil i ministr Martin Baxa (ODS). Ten připomněl význam laviček Václava Havla. „Před 13 lety odešel Václav Havel. A s ním mnoho věcí, které jsme někdy začali postrádat, teprve když tu nebyl. Vždy, když přijíždím do Nostického paláce, uvítá mě na Maltézském náměstí nejprve jeho lavička. A jsem rád, že i v Plzni máme jednu. Je symbolem ochoty a schopnosti sednout si k jednomu stolu a hovořit spolu. A i přes veškeré naše odlišnosti hledat a nacházet společnou řeč. A to je, myslím, jeden z mnoha důležitých odkazů Václava Havla. Děkuji pane prezidente,“ nešetřil Baxa slovy uznání.

Před 13 lety odešel Václav Havel. A s ním mnoho věcí, které jsme někdy začali postrádat teprve když tu nebyl. Vždy, když přijíždím do Nostickeho paláce, uvítá mě na Maltézském náměstí nejprve jeho lavička. A jsem rád, že i v Plzni máme jednu. Je symbolem ochoty a schopnosti…

Pražský radní za TOP 09 Jiří Pospíšil v poctě porušil i pravidla českého pravopisu a na výraz úcty napsal slovo prezident s velkým počátečním písmenem. „Už 13 let chybíte, pane Prezidente,“ zaznělo od Pospíšila.

Už 13 let chybíte, pane Prezidente. ??

Připojil se i Pospíšilův stranický kolega Jan Jakob. „Václav Havel svou odvahou změnil život celé generaci Čechů a Slováků, když jeho přičiněním padl komunistický režim a země se po desítkách let totality vrátila k demokracii a svobodě. Děkujeme za vše, pane prezidente!“ vypsal Jakob na síti X.

Václav Havel svou odvahou změnil život celé generaci Čechů a Slováků, když jeho přičiněním padl komunistický režim a země se po desítkách let totality vrátila k demokracii a svobodě.



Děkujeme za vše, pane prezidente! ?? pic.twitter.com/StaCY8N8LC — Jan Jakob (@Jan_Jakob) December 18, 2024

Do tryzny se pustil i europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Ten do vzpomínky zamíchal válku na Ukrajině a označil část politiků za proruské. „Před 13 lety odešel první český prezident Václav Havel. V souvislosti s válkou na Ukrajině a postojem mnoha lidí (a proruských politiků) jsem si vzpomněl na jeden jeho slavný citát: ,Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu‘,“ zaznělo z profilu Tomáš Zechovského na síti X.

Před 13 lety odešel první český prezident Václav Havel. ??



V souvislosti s válkou na Ukrajině a postojem mnoha lidí (a pro???? politiků) jsem si vzpomněl na jeden jeho slavný citát:



"Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu." ??

Ministr Marek Ženíšek (TOP 09) se doznal k tomu, že na portrét Václava Havla ve své kanceláři denně pohlíží. „Václav Havel tady moc chybí. Každý den se dívám ve své kanceláři na jeho fotku s vděčností za svobodu, kterou nám pomohl znovu nabýt. Chybí nejen nám, ale i světu. Je teď na nás, nést jeho odkaz a hodnoty, za které bojoval,“ vypsal svou úctu k prvnímu prezidentovi České republiky Ženíšek.

Václav Havel tady moc chybí. Každý den se dívám ve své kanceláři na jeho fotku s vděčností za svobodu, kterou nám pomohl znovu nabýt.



Chybí nejen nám, ale i světu. Je teď na nás nést jeho odkaz a hodnoty, za které bojoval.

