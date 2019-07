„Důchodci jsou vysmátí!“ nadával občan ministryni Schillerové. Ta si ho podala

„Chtěl jsem vás poprosit o radu. Ekonomice už pomalu dochází dech, ale vy neustále i v době, kdy se ekonomice ještě daří, zadlužujete stát, je to moudré? I doma hospodaříte tak, že když čekáte nepříznivé ekonomické vyhlídky, tak si postavíte na dluh bazén u baráčku? Zajímáte se, koho okrást pomocí daní a jak nejméně stupidně to zdůvodnit. Opravdu si myslíte, že občané budou plnit kasu díky vašemu zrůdnému zdanění cigaret o 10 procent? Nebojíte se toho, že vznikne turistika za nákupy cigaret do Polska a vy ukradnete na daních daleko méně než jste vybírali doposud? Dnes stojí cigarety v Polsku o 12-15 Kč méně než u nás, po vaší ekonomické hlouposti to bude 25 Kč na krabičce a to už se vyplatí plnit kasu Polákům, viďte? Dále se chci zeptat, co děláte za opatření proti závislosti ČR jako montovny cizích automobilek? Jste si vědoma toho, že Německo chce do 5 let upustit od výroby aut se spalovacími motory a věnovat se elektromobilům?“ zeptal se Schillerové čtenář. A dočkal se obsáhlé odpovědi.

„Ekonomika nám sice trošku zpomalila, ale dech jí rozhodně nedochází. Její růst byl v předchozích letech mimořádně silný a teď se zkrátka vrací na svůj dlouhodobý průměr. Letos i příští rok by měla ekonomika stoupnout o stále solidních 2,4 %, což je mimochodem třikrát více než právě v Německu," zmínila Schillerová a uvedla, že v posledních letech její resort napravoval nespravedlnosti, které zůstaly po předchozích vládách.



Následně se věnovala cenám cigaret. „Krabička cigaret stojí v průměru 89,6 Kč u nás a 84 Kč v Polsku. Ten rozdíl tedy zdaleka není tak velký, jak píšete. A v porovnání s ostatními zeměmi OECD je u nás cena cigaret stále velmi nízká. Oblast zdanění tabáku je navíc harmonizovaná, což znamená, že všechny státy EU by měly mít zhruba stejnou míru zdanění. Právě proto neočekávám, že by se kvůli zvýšení sazeb spotřebních daní začalo jezdit ve velkém na nákupy cigaret do zahraničí.



Návrhem na zvýšení spotřební daně u tabáku a lihu jsme vyšli vstříc požadavkům ministra zdravotnictví a předsedkyně vládního výboru pro prevenci závislostí, kteří dlouhodobě upozorňovali na rostoucí dostupnost návykových látek. Během posledních deseti let vzrostla průměrná mzda o 44,2 %. Spotřební daň z lihu se ale za tu dobu nezvyšovala. Spotřební daně u cigaret a tabáku se sice průběžně navyšovaly, ale jejich růst zdaleka neodpovídal rychleji stoupajícím platům a mzdám, takže i tabákové výrobky se staly dostupnějšími. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že zvýšení spotřebních daní je jednou z účinných cest, jak snížit dopady závislostí na návykových látkách, protože se tím zkrátka sníží jejich dostupnost. Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol proto dlouhodobě doporučuje i WHO a OECD. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou u nás spotřební daně z alkoholu a tabáku stále nízké,“ poznamenala Schillerová.

„Teď mi dovolte uvést několik smutných čísel. Naše země se dlouhodobě pohybuje na prvních příčkách ve spotřebě alkoholu na osobu. Alkohol v rizikovém množství pije 17-20 % dospělých, což vychází na 1,5 -1,7 milionu osob. Pravidelné konzumenty alkoholu ale bohužel najdeme i mezi dětmi a mladistvými – až 66 % chlapců a 50 % dívek pije alkohol pravidelně. A přes 20 % naší populace si zapálí cigaretu každý den. Závislost na těchto látkách je škodlivá nejen pro zdraví naší populace, ale je také velkou finanční zátěží pro veřejné rozpočty i pro samotné konzumenty a jejich rodiny. Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 miliard Kč ročně a u kouření dokonce přesahují 100 miliard. Rostou náklady na protidrogovou politiku. Zatímco v roce 2014 na ni šlo okolo jedné miliardy korun, nyní už tato částka přesahuje 1,6 miliardy a každým rokem stále roste. Díky zvýšení spotřebních daní bude možné dát více prostředků na projekty zaměřené na prevenci. Proto bych návrh na zvýšení spotřebních daní rozhodně neoznačila za ekonomickou hloupost. Hloupé a nezodpovědné by naopak bylo, kdybychom nad škodlivými následky závislostí na návykových látkách a hazardu zavírali oči,“ dodala.

Se čtenářem však souhlasila v tom, že kdyby naše země zůstala montovnou, do budoucna by se jí to vymstilo. „Abychom udrželi krok s vyspělými státy EU, musíme přejít na jiný model ekonomiky a podporovat investice s vyšší přidanou hodnotou, třeba do technologických center. Právě proto jsme loni v září schválili novelu, která přinesla zásadní změnu v poskytování veřejné podpory investorům. Dříve mohl automaticky získat investiční pobídky ve formě daňových úlev každý, kdo splnil požadované podmínky. Nově bude o přiznání daňových úlev rozhodovat vláda. A věřte mi, že budeme pečlivě vybírat, jaký projekt podpořit. Budeme preferovat právě náročnější investiční akce s vyšší přidanou hodnotou, které budou mít ambici zvýšit inovativní potenciál naší ekonomiky,“ zakončila Schillerová.

Další čtenář se zajímal o náměstky Závodského a Wagenknechta, kteří již na Ministerstvu financí nepůsobí. „Je možno alespoň v obecnější rovině uvést, proč byli odejiti pánové Závodský a Wagenknecht, t. č. úhlavní bojovníci proti premiérovi a ANO?“ zeptal se čtenář.

„Pan Wagenknecht odešel z MF poté, když předtím nepřijal nabízenou funkci politického náměstka. Pan Závodský byl na MF náměstkem pro řízení sekce Majetek státu, která byla rozhodnutím vlády sloučena s Právní sekcí a zčásti také se sekcí Daně a cla. Díky tomuto zeštíhlení náš resort funguje efektivněji a pružněji, máme prokazatelně lepší výsledky zejména v oblasti regulace hazardu i boje s nelegálním hazardem a také jsme výrazně pokročili ve vývoji monitorovacího systému nad hazardem,“ odvětila ministryně.

„Promiňte mi to, ale Váš názor je k důchodcům dost nefér. Jen máloco je vzdálenější pravdě než Vaše tvrzení o vysmátých důchodcích, kteří si užívají na úkor ostatních. Předchozí vlády na ně až příliš často zapomínaly a průměrný důchod tak byl dost tristní. Lidé, kteří celý život pracovali a starali se o své rodiny, si ale přece zaslouží žít ve stáří důstojně. Proto tuto nespravedlnost napravujeme. Díky úpravě valorizačního schématu a zvýšení základní výměry se v letech 2015-2019 průměrný měsíční důchod zvýšil téměř o 2 tisíce Kč. To je skoro třikrát víc než v letech 2010-2014, kdy důchod vzrostl dohromady jen asi o 700 Kč. Jsme si ale moc dobře vědomi, i navzdory tomuto růstu zůstává řada seniorů stále v obtížné životní situaci. Proto jsme se rozhodli i v příštím roce navýšit průměrný důchod o dalších 900 Kč. A je to tak správně, našim babičkám a dědečkům jsme to dlužili,“ poznamenala Schillerová.

„Ale nezapomínali jsme ani na ostatní občany, podnikli jsme řadu kroků ke zvýšení životní úrovně v naší zemi. Pravidelným navyšováním minimální mzdy v posledních letech vytváříme tlak na to, aby mzdy rostly všem. Také jsme zvýšili platy učitelům a dalším pracovníkům ve veřejné sféře a přijali jsme celou řadu opatření v sociální oblasti. Přesto ale udržujeme veřejné finance přebytkové a státní dluh nízký a stabilizovaný. Zlepšení příjmové situace domácností je stabilizační prvek pro růst ekonomiky, lidé prostě mají na nákupy. Příští rok by se měly také zvýšit i výdaje na investice na 135 miliard korun, aby se staly motorem rozvoje země. Je to současně krok k tomu, abychom udrželi příznivý ekonomický vývoj i v dalších letech. Ekonomika nám sice trošku zpomalila, ale dech jí rozhodně nedochází. Její růst byl v předchozích letech mimořádně silný a teď se zkrátka vrací na svůj dlouhodobý průměr. Letos i příští rok by měla ekonomika stoupnout o stále solidních 2,4 %, což je mimochodem třikrát více než právě v Německu,“ dodala ministryně, že v předchozích letech jsme zažívali silný ekonomický růst.

„Přesně tomu právě odpovídalo i hospodaření státu, které nejenže bylo vyrovnané, ale dostalo se i do přebytku. Loňský rok zakončil státní rozpočet v přebytku 2,9 miliard Kč. V roce 2016 jsme dokonce dosáhli rekordního přebytku 61,8 miliard Kč a o rok později jsme měli téměř vyrovnanou bilanci. Také vládní sektor jako celek už několik let hospodaří s přebytkem a navíc státní dluh je relativně nízký a stabilizovaný, což nás řadí mezi nejlépe hospodařící země EU. Podíl státního dluhu na HDP jsme snížili ze 41,1 % v roce 2013 až na loňských 30,6 %. A nominální výše státního dluhu za stejné období klesla o cca 61 miliard. To oceňují ve svých hodnoceních i prestižní ratingové agentury, které řadí naše veřejné finance do evropské špičky,“ dodala.



„Také bych ráda připomněla, že od roku 2016 je v přebytku také strukturální saldo, které zachycuje bilanci našeho hospodaření očištěnou od vývoje ekonomiky a jednorázových opatření. Loni bylo strukturální saldo v přebytku 0,4 % HDP, což nás v Evropě řadí opět na přední příčky. Co to znamená? Že se nespoléháme na ekonomický růst a že zdravá kondice veřejných financí je výsledkem naší odpovědné fiskální politiky. Pokud by tedy měly někdy přijít horší časy, my na to budeme připraveni. To, že ekonomika nyní zpomaluje, nás nepřekvapuje. Jak říkám, její růst se vrací na svůj dlouhodobý průměr. Díky tomu, že udržujeme přebytkové a málo zadlužené veřejné finance a máme rekordně nízkou nezaměstnanost, nám při ekonomickém zpomalení rozhodně nehrozí tvrdý pád. Dokážeme i bez drastických škrtů zvládnout to, co ekonomové nazývají ‚soft landing‘, tedy měkké přistání. I přesto si ale myslím, že prevence je vždy lepší než léčba. Proto jsem letos při přípravě státního rozpočtu přišla s řadou opatření, díky kterým ušetříme na provozu státního aparátu,“ sdělila.



„Všem resortům jsem zkrátila užší provozní výdaje o 10 %. Jedná se zejména o výdajové položky na nákup materiálu, vody, paliv a energií či služeb. Příští rok také plánujeme výrazně snížit počet úřednických míst, a to o 10 % u ústředních orgánů ministerstev, o 5 % u organizačních složek státu a o 3 % u příspěvkových organizací, zaměstnanců soudů, státních zastupitelství, civilních zaměstnanců v bezpečnostních sborech a dalších. A věřte, že v hledání úspor na správných místech budeme pokračovat dál,“ uzavřela Schillerová.

Další dotaz směřoval ke spolku Milion chvilek pro demokracii. „Organizátoři MCH jsou příjemci finančních darů, rovněž honorováni za svou ‚práci‘... jakým způsobem odvádí daně státu či je možné vůbec kontrolovat ‚toky peněz‘ okolo těchto aktivit?“ zeptala se čtenářka.

„Předpokládám, že zkratkou MCH patrně myslíte spolek Milion chvilek. Také spolek musí platit daň z příjmu právnických osob. Dary jsou pro spolek příjmem, oproti kterému stojí výdaje za nejrůznější služby, například pronájem podia, ozvučení apod. Příjmy po odečtení výdajů tvoří základ daně. Pokud je spolek považován pro účely daně z příjmů za tzv. veřejně prospěšného poplatníka, může si základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně,“ uvedla ministryně.

„Dále má jako veřejně prospěšný poplatník možnost přijaté dary od daně z příjmů osvobodit, a to za podmínky, že tyto dary použije k některým bohulibým účelům, např. na kulturu, podporu a ochranu mládeže, vzdělávání, či na účely sociální, charitativní atd. (viz. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). S tímto osvobozením se však pojí restrikce v podobě nemožnosti uplatnit si jako daňově uznatelné související výdaje. Pro veřejně prospěšné poplatníky typu spolek obecně platí, že pokud výdaje vynaložené na příjmy z nepodnikatelských činností jsou vyšší a tito poplatníci nemají žádné jiné zdanitelné příjmy, pak nemusejí ani podávat daňové přiznání,“ uzavřela správkyně státní kasy v odpovědích pro čtenáře ParlamentníchListů.cz.

