„Fajn strejda.“ Jurečka šokoval přirovnáním Turka

Potom, co Pavel uveřejnil soukromou konverzaci Macinky s jeho poradcem Petrem Kolářem a dal pokyn k prošetření, zda se jej ministr nepokusil vydírat, reagoval poslanec Filip Turek na situaci slovy o „přecitlivělosti“ prezidenta. „Pan prezident je opakovaně přecitlivělý, zvláště paradoxně vzhledem ke své minulosti. Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ podotkl Turek, jehož prezident odmítá jmenovat ministrem životního prostředí, pro server iDnes.cz.
Jurečka k daným slovům připojil, že za třináct let v politice potkal různé lidi s různými vlastnostmi, „ale Filip Turek i Petr Macinka naprosto vybočují“. „Protože tak arogantní lidi jsem za celou dobu nikdy nepotkal,“ míní.
„Způsob jednání a vyjadřování je mimo veškeré mé chápání, nicméně ani jeden z nich nepochopil, že s takovým přístupem se politika dělat nedá. Politik, pokud chce něco prosadit, něco změnit, potřebuje mít schopnost naslouchat, hledat kompromisní řešení, mít prostě sociální inteligenci,“ psal s tím, že věc řeší, jelikož prý nechce, aby nás současná vláda „politicky a lidsky dostala do naprostého bahna, hulvátství, buranství, jak funguje vedení našeho státu a komunikace mezi politiky“.
Kdo je vinen současnou situací?
„Odmítám argumenty, co dnes používají někteří vládní politici, že takový způsob komunikace, jako předvedl ministr Macinka, je v politice normální, ne není,“ podotkl Jurečka s dodatkem, že on se s něčím podobným nikdy nesetkal.
„Za třináct let (a to jsem byl i ve vládě s ANO a ČSSD), co jsem členem Parlamentu, se nic takového, jako se děje s příchodem některých nových poslanců za Motoristy a SPD, nikdy nedělo,“ doplnil.
Za 13 let jsem potkal v politice různé lidi s různými vlastnostmi, ale Filip Turek i Petr Macinka naprosto vybočují, protože tak arogantní lidi jsem za celou dobu nikdy nepotkal.— Marian Jurečka (@MJureka) January 28, 2026
Způsob jednání a vyjadřování je mimo veškeré mé chápání, nicméně ani jeden z nich nepochopil, že s… pic.twitter.com/Tz0rvfxCfD
V komentářích na sociální síti X mu pak jeden z přispěvatelů přitakal, že nic takového nepamatuje ani za politického působení Sládka. „Kdysi jsem si myslel, že Sládek je úplně za hranou. Dneska se ta hrana posunula o moc dál,“ sdílel.
S daným pohledem na exposlance Miroslava Sládka, jenž proslul mnohými extremistickými výroky, se Jurečka ztotožnil. „Sládek dnešní optikou byl vlastně docela fajn strejda,“ dodal dokonce.
Sládek dnešní optikou byl vlastně docela fajn strejda ??— Marian Jurečka (@MJureka) January 28, 2026
Právě daná slova se exministrovi vrátila, když lidé začali vytahovat, jaké výroky Sládek, jenž byl podle Jurečky „fajn strejda“, pronášel. Největší pozornost se dostalo prohlášení Sládka z roku 1996, kdy Sládek vyzýval ke snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u romské populace na deset let.
PhDr. Miroslav Sládek
Právě při těchto výrocích tehdy Sněmovnu opustili podle dobového vydání Hospodářských novin všichni poslanci až na Sládkovy republikány, avšak Sládek pokračoval. „Cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin,“ padlo tehdy ve Sněmovně od politika.
„No, každý má o fajn strejdovi holt jiné představy,“ vracejí se výroky Sládka exministru Jurečkovi za jeho vzpomínání na politika s těmito zlehčujícími slovy od komentujcích.
No, každý má o fajn strejdovi holt jiné představy.https://t.co/UljEcFU82n pic.twitter.com/fpAm6qmxhH— Laureát (@zazasluhy) January 28, 2026
„Přijdou vám fajn vyloženě rasistické výroky a jejich opakování? To bych nečekal,“ nechápou někteří přirovnání Jurečky. A padá k němu i otázka, zdali nakonec nechystá „koalici s Turkem“, jehož údajné problematické výroky Pavel jmenuje jako překážku v jeho jmenování ministrem.
