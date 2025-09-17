„Fialoblé.“ Hnutí STAČILO! vytáhlo do boje karetní hru, která trefuje do živého

„Tak, kdo najde ten průšvih?“ začíná záběry ze hry Sterzik. A Konečná bez váhání přihazuje kartu: „Policie v rukou mafie, tak devadesátek už stačilo.“ Hra pokračuje v rychlém tempu. „Aha, válka místo míru,“ reaguje Sterzik. „Miliardy do zbraní, ale ne pro rodiny. My chceme mír, my nechceme platit cizí války,“ odpovídá Maláčová.
FIALOBLÉ podle autorů ironicky mapuje aktuální stav země. „Spravedlnost se ztratila rychleji než kurs krypta,“ glosuje Sterzik. Nechybí ani narážky na ceny energií a reálné příjmy občanů. „Drahé energie? Další svetr už fakt nedáme,“ komentuje Konečná, jež se s kolegy opřela také do cenzury a do životní úrovně seniorů. „Člověk maká celý život a dostane míň, než si politici přidávají,“ doplnila Maláčová.
„Pokud je nezastavíme, tak budou další tunely a průšvihy,“ varuje Maláčová. A Sterzik dodává: „A za čtyři roky FIALOBLÉ de luxe.“ Závěrečné slovo má lídryně STAČILO!: „Ne, ne, já myslím, že už vážně stačilo. FIALOBLÉ, exkluzivní hra, která vám nedovolí zapomenout na kauzy Fialovy vlády,“ dodala Konečná.
autor: Jan Procházka