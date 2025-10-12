„Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor“. Okamura představil, co s tím chce dělat

12.10.2025 18:02 | Monitoring

SPD má plán, jak zvýšit příjmy lidí a jak v České republice nastartovat prosperitu. Předseda hnutí Tomio Okamura představil novou koncepci daňové a sociální reformy.

„Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor“. Okamura představil, co s tím chce dělat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž

„Stoupá počet českých občanů, kteří nejsou schopni splácet dluhy,“ upozornil Okamura, že ve druhém čtvrtletí roku 2025 vzrostl podle serveru Fintag počet lidí s dluhem po splatnosti na 350 tisíc, přičemž celková výše těchto dluhů dosahuje až 35 milionů korun.

Stejný trend potvrzují i další registry, podle nichž se objem nesplácených dluhů v České republice meziročně zvýšil o čtrnáct procent. To je o více než 4,14 miliardy korun.

Přibylo i nesplacených spotřebitelských úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o patnáct procent na 29,3 miliardy korun.

Předseda SPD přičítá nepříznivý vývoj zadluženosti českých občanů hospodářské politice vlády Petra Fialy. „Není divu, když v České republice byl zaznamenán největší propad reálných mezd ze zemí OECD, Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor a ceny bydlení, kvůli kterému se Češi často zadlužují, raketově rostou,“ uvedl Okamura a dodal, že hnutí SPD ví, jak zajistit růst ekonomiky i růst reálných mezd.

Okamura slíbil, že SPD bude ve vládě prosazovat daňovou a sociální reformu, která zvýší příjmy pracujících rodin. Dosáhnout toho hodlá prostřednictvím vyšších slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti.

Součástí programu SPD by také mělo být zastropování cen energií. Dostupné bydlení by měla zajistit výstavba družstevních bytů.

Psali jsme:

Čapí hnízdo a Orlí hnízdo, zuřila u Moravce Richterová. Několikrát. A Macinka jí odpověděl
Aféra Ibiza... „Turkův archiv“ některým připomněl rakouské kompro
Vy jste běhal po Praze a sháněl místo, smáli se na Primě lidovcovi. Došlo na Turka i na hřbitovy
Odchod Syřanů z Německa? Válka tam už skončila, vzkazuje ministr

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

daně , Okamura , reformy , vláda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s koncepcí daňové a sociální reformy hnutí SPD?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Režisérka svolala demonstraci proti Babišovi: 8 lidí, 15 minut

16:57 Režisérka svolala demonstraci proti Babišovi: 8 lidí, 15 minut

„Andrej, netáraj somariny!“ protestovalo v Praze osm lidí na demonstraci s názvem „Proti angažmá tre…