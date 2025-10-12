„Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor“. Okamura představil, co s tím chce dělat

„Stoupá počet českých občanů, kteří nejsou schopni splácet dluhy,“ upozornil Okamura, že ve druhém čtvrtletí roku 2025 vzrostl podle serveru Fintag počet lidí s dluhem po splatnosti na 350 tisíc, přičemž celková výše těchto dluhů dosahuje až 35 milionů korun.
Stejný trend potvrzují i další registry, podle nichž se objem nesplácených dluhů v České republice meziročně zvýšil o čtrnáct procent. To je o více než 4,14 miliardy korun.
Přibylo i nesplacených spotřebitelských úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o patnáct procent na 29,3 miliardy korun.
Předseda SPD přičítá nepříznivý vývoj zadluženosti českých občanů hospodářské politice vlády Petra Fialy. „Není divu, když v České republice byl zaznamenán největší propad reálných mezd ze zemí OECD, Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor a ceny bydlení, kvůli kterému se Češi často zadlužují, raketově rostou,“ uvedl Okamura a dodal, že hnutí SPD ví, jak zajistit růst ekonomiky i růst reálných mezd.
Okamura slíbil, že SPD bude ve vládě prosazovat daňovou a sociální reformu, která zvýší příjmy pracujících rodin. Dosáhnout toho hodlá prostřednictvím vyšších slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti.
Součástí programu SPD by také mělo být zastropování cen energií. Dostupné bydlení by měla zajistit výstavba družstevních bytů.
autor: Alena Kratochvílová