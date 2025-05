„Fico bude tleskat vrahům.“ Nerudová se začala ohánět svými dětmi

Europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!) se vysmál neznalostem své kolegyně z Bruselu Danuše Nerudové (STAN). „Pro poučení Danuše Nerudové-Nesečtělé: Ukrajina NENÍ spojencem ČR. Dle čl. 49 ústavy je k ratifikaci mezinárodních smluv, mj. těch spojeneckých, třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Žádný takový souhlas ke spojenecké smlouvě ČR–UA nebyl dán. Spojeneckou smlouvu máme například s USA, se Slovenskem, s Maďarskem či s dalšími státy z titulu přistoupení ke smlouvě o NATO (viz 66/1999 Sb.). S Ukrajinou máme např. smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nebo o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu. Nikoliv však spojeneckou smlouvu. ‚Dohody‘ o spojenectví či bezpečnostních dohodách, produkované panem prezidentem nebo vládou ČR, jsou pouhými bláboly bez právního významu, právě pro absenci souhlasu obou komor Parlamentu. Proč je tento rozdíl důležitý? Spojenci jsme v rozsahu spojenecké smlouvy povinni jít na pomoc, za určitých okolností i vstoupit do války. Vůči ne-spojenci žádný takový závazek nemáme. Neměla byste proto manžele Zelenské dezinformovat, plést a klamat,“ napsal Dostál na síti X.

Pro poučení Danuše Nerudové-Nesečtělé: Ukrajina NENÍ spojencem ČR. Dle čl. 49 Ústavy je k ratifikaci mezinárodních smluv, mj. těch spojeneckých, třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Žádný takový souhlas ke spojenecké smlouvě ČR-UA nebyl dán.

Spojeneckou smlouvu máme například s… https://t.co/v4UyH8g8US pic.twitter.com/ur123V5dXS — Ondřej Dostál (@dostalondrej) May 5, 2025

Reagoval tak na příspěvek Nerudové: „Vážený pane prezidente Zelenský, vážená paní Zelenská, vítejte v zemi, která pevně stojí po boku svých spojenců – vás. Už třetím rokem Ukrajina čelí brutální ruské agresi – a my vaši odvahu nepřestáváme podporovat. Bereme ji jako závazek. Váš národ svou statečností znovu probudil v Evropě hodnoty, které jsme příliš dlouho považovali za samozřejmé – svobodu, nutnost postavit se za život v bezpečí a bez tyranie. Dnes víme, že tyto hodnoty musíme bránit. Společně čelíme agresi, ruské páté koloně i všem, kdo to s demokracií nemyslí dobře. Vítejte v ČR. V zemi, která je dnes domovem mnoha vašich občanů – stali se našimi spolužáky, kolegy i spoluobčany. Jsou našimi novými sousedy. Váš boj za svobodu je i náš boj. A proto při vás budeme i nadále stát na cestě k míru. Protože víme, že spravedlivý mír nevzniká jednostrannými ústupky, ale odvahou postavit se zlu – a z pomoci těm, kdo za svobodu bojují.“

Vážený pane prezidente Zelenský, vážená paní Zelenská, vítejte v zemi, která pevně stojí po boku svých spojenců - vás. Už třetím rokem Ukrajina čelí brutální ruské agresi – a my vaši odvahu nepřestáváme podporovat. Bereme ji jako závazek. ??????????



Váš národ svou statečností znovu… pic.twitter.com/PfY6IM5teD — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 4, 2025

Nerudová: Sověti nás neosvobodili

Ani zesměšnění na sociálních sítích však europoslankyni nezabránilo nadále se vyjadřovat k ožehavým politickým a historickým tématům. Pohovořila například o plánované účasti slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě. „Slovenský premiér Robert Fico bude stát na Rudém náměstí a tleskat vrahům z Buči. Nechci svým dětem předat svět, ve kterém vítězí zlo, cynismus převládá a pátá kolona může cokoliv. I proto jsem vstoupila do politiky,“ sdělila Nerudová ve svém vystoupení v Evropském parlamentu.

Slovenský premiér Robert Fico bude stát na Rudém náměstí a tleskat vrahům z Buči.



Nechci svým dětem předat svět, ve kterém vítězí zlo, cynismus převládá a pátá kolona může cokoliv. I proto jsem vstoupila do politiky. pic.twitter.com/9M1ye9nGZz — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 7, 2025

A ještě přidala „Jazykové okénko pro všechny (ne)svobodné“. „Ano, tuto zemi osvobodili Američané. Sověti přispěli výrazně k vytlačení nacistů z našeho území. Osvobodit je ale odvozeno od slova svoboda. Tu nám Rusko (SSSR) nepřineslo. Aspoň já čtyřicet let za ostnatým drátem za svobodu nepovažuji,“ napsala v reakci na příspěvek Svobodných.

Jazykové okénko pro všechny (ne)svobodné. Ano, tuto zemi osvobodili Američané. Sověti přispěli výrazně k vytlačení nacistů z našeho území. Osvobodit je ale odvozeno od slova svoboda. Tu nám Rusko (SSSR) nepřineslo. Aspoň já čtyřicet let za ostnatým drátem za svobodu nepovažuji. pic.twitter.com/g6ZNMoYHZw — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 6, 2025

A dostalo se jí odpovědí. „Jako intelektuálka byste se nemusela dopouštět této manipulace. Po osvobození v roce 1945 se Rudá armáda stáhla a my jsme si naprosto svobodně život po*rali ve volbách 1946. No a pak už to šlo ‚samo‘: 1948 -> 1968. Takže neházejte všechno na russáky, pomohli jsme jim vydatně sami,“ odpověděl jí Karel Gardas.

Jako intelektualka byste se nemusela dopoustet teto manipulace. Po osvobozeni v roce 1945 se ruda armada stahla a my jsme si naprosto svobodne zivot po*rali ve volbach 1946. No a pak uz to slo "samo" 1948 -> 1968. Takze nehazte vsechno na russaky, pomohli jsme jim vydatne sami. — Karel Gardas (@KarelGardas) May 7, 2025

Další uživatel sítě X se vyjádřil: „Osvobodili nás od nacismu armády Sovětského svazu, Rumunska a USA (dle potu obětí). Úcta patří všem, kdo za to položili životy. Že jsme si v roce 1948 zvolili cestu ke komunismu nesouvisí jen s tím, kdo nás osvobodil, ale i s tím, kdo nás o 10 let dřív zradil.“

Osvobodili nas od nacismu armady Sovetskeho svazu, Rumunska a USA (dle potu obeti)

Ucta patri vsem kdo za to polozili zivoty.

Ze jsme si v roce 1948 zvolili cestu ke komunismu nesouvisi jen s tim kdo nas osvobodil,ale i s tim kdo nas o 10let driv zradil. — Pavel (@Pavel812231) May 6, 2025

Psali jsme: Nešťastný den Nerudové. „Poučení“ hned po dvou tweetech Dostál (STAČILO!): Pro poučení Danuše Nerudové-Nesečtělé Noční vlci na Slovensku. Sledujte, kdo je bude vítat, nabádá Nerudová Nerudová (STAN): Tohle už je na úrovni Biľakova dopisu. Rudá soudružka Konečná