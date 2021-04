,,Filip jako Bartoš a Pekarová." Soudruh sepsal dopis zlých obvinění

Anketa Jste spokojeni s tím, jak ČT nakládá s vašimi koncesionářskými poplatky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1130 lidí

Úterý nebylo pro Andreje Babiše a jeho vládu dobrým dnem. Lubomír Zaorálek odmítl přeložení z Ministerstva kultury na Ministerstvo zahraničí a ještě premiéra obvinil, že tento úřad „vykuchal“. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger byl předmětem kritiky kvůli svému přístupu k legislativnímu zajištění vládních opatření proti pandemii a do toho všeho KSČM oznámila, že ukončuje svou podporu, která po tři roky držela menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Premiér Andrej Babiš rozhodnutí komentoval, že se na pozici vlády příliš nemění, protože zůstává menšinová. Jiné opoziční strany ale začaly spekulovat o vyslovení nedůvěry vládě, nebo rovnou vypsání předčasných voleb.

Ani v KSČM ale není nový odmítavý postoj k Babišově vládě plně schvalován. Názor členstva vyjádřil v dopise, který ParlamentníListy.cz obdržely, soudruh JUDr. Petr Šáda.

Člen KSČM z východočeských Holic protestoval proti rozhodnutí vedení KSČM ukončit svou podporu vládě Andreje Babiše. „Tento krok je ovšem jen zoufalým a prázdným gestem filipovsko-kováčikovského vedení k udržení se ve vedení strany. Nemá již totiž žádný politický ani právní význam,“ píše komunista.

Pokud by se KSČM skutečně rozhodla hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, postavila by se podle něj „na pozice takových politických „velikánů“, jako je třeba Pekarová Adamová, Bartoš, etc.“. Postoj KSČM kromě tohoto přihlášení k „velikánům“ přitom nic nezmění.

Psali jsme: KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD Vostrá (KSČM): Styďte se, předsedo Hamáčku! Karol Hrádela: Komunisté si rozehráli hru, kdy těžko mohou přežít „Mám plné zuby výmluv. Nevymlouvejte se!“ Konečná se v ČT před Petříčkem pořádně rozčílila

„Teoreticky jsou možné z ústavněprávního hlediska dvě možnosti. Za prvé jmenování úřednické vlády. Ale to již pan prezident odmítl. Takže zbývá vládnutí Babišovy vlády v demisi do nových voleb. A tím pádem se už premiér nemusí na nikoho ohlížet,“ upozorňuje člen KSČM.

Straně prý takový krok přinese „pár desetin procenta voličů“, což by mělo stačit k postupu do Sněmovny. „Ovšem o perspektivnosti takového kroku mám ty nejzásadnější pochybnosti,“ varuje soudruh.

Dokonce se odkázal na bývalého ministra za ČSSD Jiřího Dienstbiera, který to prý „zcela trefně označil jako pouhý předvolební trik“. Jednalo se o Dienstbierovo vystoupení v úterních Událostech, komentářích.

A JUDr. Šáda se s ním ztotožňuje. „A nejsem žádný generál po bitvě, už jsem na to upozorňoval počátkem tohoto roku. Ale nikdo to nechtěl slyšet, a když, tak jen marginalní část funkcionářského aktivu,“ píše dále.

Proto si klade otázku, co lze od „starého“ Filipova vedení očekávat. Nechce být „agentem bisky“, rozvracejícím stranu, ale není prý dobré se „mýlit se stranou“. „Historia magistra vitae,“ rozloučil se komunista Šáda.

Psali jsme: Zahrál toho Hamleta neuvěřitelně. Pobavili jsme se... Babiš utřel Zaorálka po ministrově dlouhé tiskovce ,,To není čisté víno." Zaorálek zmrazil novináře. A po konci znělo víc Hamáček: Chtěli jsme po Merkelové AstraZenecu. Nic. Vzpomínáte? Koupili jsme Tamiflu a pak to pálili Mladá generace k moci, návrat liberální demokracie... Rakušan sršel nápady, jenže u nejmladší poslankyně dost narazil. Podívejte se

Celý text dopisu:

Milé soudružky, vážení soudruzi!

Včera večer přinesly sdělovací prostředky zprávu o tom, že KSČM ukončila podporu vládní straně ANO. Tento krok je ovšem jen zoufalým a prázdným gestem filipovsko-kováčikovského vedení k udržení se ve vedení strany. Nemá již totiž žádný politický ani právní význam. Při případném vyslovení nedůvěry vládě se postavíme na pozice takových politických velikánů jako je třeba Pekarová Adamová, Bartoš etc. a na druhé straně to nic nezpůsobí. Teoreticky jsou z ústavněprávního hlediska dvě možnosti. Za prvé jmenování úřednické vlády. Ale to již pan prezident odmítl. Takže zbývá vládnutí Babišovy vlády v demisi do nových voleb. A tím pádem se už premiér nemusí na nikoho ohlížet.

Jistě, straně takový krok přinese pár desetin procenta voličů, takže se asi opět do Sněmovny dostaneme. Ovšem o perspektivnosti takového kroku mám ty nejzásadnější pochybnosti. To vše, co nyní činí staré vedení, mělo být provedeno už loni na podzim a jinými funkcionáři. Pak by to bylo věrohodné! Ostatně včera v televizi to Dienstbier ml. zcela trefně označil jako pouhý předvolební trik. S tímo se zcela ztotožńuji. A nejsem žádný generál po bitvě, už jsem na to upozorňoval počátkem tohoto roku. Ale nikdo to nechtěl slyšet, a když, tak jen marginalní část funkcionářského aktivu. Ovšem co jiného lze od starého vedení očekávat, není-liž pravda?

Možná, že budu označen za agenta bisky, který stranu rozvrací. To už tady v minulosti bylo, vzpomeňte na heslo: „Lépe se mýliti se stranou, než mít pravdu proti straně!"

S pozdravem

„Historia magistra vitae"

JUDr. Petr Šáda, ZO KSČM Holice v Č. a OVV KSČM Pardubice

P.S. Tento dopis zasílám i do Haló novin, ale jistě nebude publikován, neboť tam jsem kvůli kritice filipovsko-kováčikovského vedení v klatbě!