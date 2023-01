„Havel-Pavel? Aplauduje se lidem, kteří stáli proti Havlovi!“ Hořký vzkaz voličům generála. Podepsána Natálie Kocábová

Poté, co hudebník Michael Kocáb odsoudil, že o křeslo prezidenta bojují osobnosti s komunistickou minulostí, byl sám mnohými odsouzen. Agresivní slovní výpady, kterým čelil, odrážela na sociálních sítích jeho dcera Natálie. Po skončení prezidentských voleb opět veřejně připomněla, o co se její otec zasloužil, a vyjádřila zklamání z výsledku voleb.

„Nechte tátu být. Udělal dost,“ bránila Natálie Kocábova otce poté, co v Českém rozhlas prohlásil, že prezident s komunistickou minulostí je „plivnutí do tváře obětem“. „V kavárenské společnosti sbírá hejty, že by se jeden posral, protože odmítá volit komouše. A já taky,“ napsala před druhým kolem prezidentských voleb.

Pár dní poté Češi do čela republiky zvolili Petra Pavla. Pro Kocábovou, jak sama píše, je složité tuto skutečnost, vzhledem k boji jejího otce i dědy proti komunismu, přijmout: „Je to tíživý. Vyrůstáte v rodině, která podřídila chod boji s komunismem. Má to na vás vliv. Ten vliv odhalujete v životních etapách. Není to tak, že kdo bojuje frontálně, je bezúhonný, s tátou jsem prohádala celý dospívání a často byla na mý straně pravda. Nebyl doma. Prostě nebyl.

Zopakovala, že to byl důvod, proč se voleb neúčastnila: „Právě proto jsem nešla volit, měla jsem sto keců různými směry, nakonec jsem stála u urny v Paříži a prostě… jen stála venku. Protože hodit to rozvědčíkovi je jako flusnout do tváře mému dědovi. A to jsem prostě nedokázala udělat, protože jsem ho milovala a protože jsem celý svůj, teď už ne tak krátký, život vnímala jeho boj s komunismem. Byl farář. Bojoval s nacismem, bojoval s komunismem. Signatář Charty a skončil v kotelně. Nešlo to,“ dodává.

„Nerozumím době, která aplauduje lidem, kteří stáli proti Havlovi. Principiálně. Napadá to vše, v čem jsem vyrostla. A nerozumím tý adoraci. Chápala bych smířlivé postoje, komenty… ale Havel-Pavel? Proti Babišovi je lehký bojovat, nepřítel je jasnej. A teď… minulost nevadí? Nikdy? Jdu se podívat na poslední zprávy z Ukrajiny,“ uzavírá Natálie Kocábová.

Kocáb se pro řadu lidí „provinil“ během volební kampaně tím, že v Českém rozhlase kritizoval kandidáty na prezidenta Andreje Babiše a Petra Pavla, že se až ve druhém kole nějakým způsobem distancují od své minulosti. Omluva za jejich členství v KSČ podle něj stejně nestačila. „Jestliže je to skutečná kontemplace a vnitřní usebrání a pochopení toho, že jsem zhřešil, musím z toho vyvodit i určitou konsekvenci, která mi říká: nebudu se tlačit na první místo ve státě, protože rozdělím společnost. Rozdělím ji tak, jak ji ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus nerozdělili. Protože tady jsou lidi, kteří trpěli, byli zabíjeni, byli v kriminálech, byli popravováni,“ zlobil se Kocáb.

„A to je plivnutí do tváře všem obětem komunistického režimu, když někdo, kdo byl členem té organizace, se dnes chce stát prezidentem a nám je to jedno. Kdyby byla omluva opravdová, museli by se vzdát svých kandidatur. Protože by věděli, že tím úplně poškodí morální profil národa,“ zdůraznil Kocáb.

„Chci dodat, že těm všem lidem, kteří se aktivně nebo pasivně účastnili toho budování socialistické společnosti, má být dána šance na nový život, to je bezesporu. Ať mají jakékoli kariéry, ale je tu jedna výjimka, a ta je prezident republiky. Protože ta dává celému světu najevo, jaká je zhruba morálka toho národa. A jestliže se svět dozví, že je nám šmadla fuk, že na nejvyšším postu je komunista… no, tak je to určitý vzkaz,“ upozornil před druhým kolem prezidentských voleb Michael Kocáb.

