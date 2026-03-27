„Havel musí v hrobě rotovat.“ Kajínek závažně k Letné a Pavlovi

Sobotní demonstrace Milionu chvilek na Letné, kam přišlo na 200 tisíc lidí, stále vyvolává údiv. Tématu se v podcastu zhostil i Jiří Kajínek, který kritikou rozhodně nešetřil. „Po delší době mi nezbývá, než se opět vyjádřit k takovým věcem, jako je demokracie. Někteří z vás mi říkáte, ať se na politiku vykašlu, protože to nemá cenu řešit, ale po demonstraci na Letné jednoduše musím reagovat,“ uvedl na úvod, že jde o důležité dění, ke kterému nemůže mlčet.
„Musím ale nejprve zdůraznit, že si vážím toho, že v Česku máme možnost demonstrovat. Vážím si toho, že tu existuje určitá demokracie, která dovolí demonstrovat i hlupákům a lidem, kteří ani nevědí, za co demonstrují. Mě vždycky fascinuje, když vidím lidi, kteří se tváří, že všemu rozumí. Ale když se jich zeptáte, proč demonstrují, tak ani nevědí. Chodí tam, protože mají vymyté mozky a protože tam chodí jejich známí. Jsou jako ovce, které jdou na demonstraci a čekají, až jim na místě oznámí, za co se vlastně demonstruje,“ prohlásil Kajínek.
Spolek Milion chvilek pro demokracii podle něj svým chováním úplně popírá svůj název. „Ten hoch, co to celé spunktoval, ten je zdiskreditovaný, ukradl miliony, které si nechal a nikdo neví, kam zmizely. Před pár lety pak trhal Ústavu a křičel, že pan prezident Miloš Zeman musí podle Ústavy jmenovat ministra a po pár letech obrátí o 180° a najednou tvrdí, že prezident Petr Pavel Ústavu dodržovat nemusí, respektive, že Ústava zní úplně jinak,“ vrátil se Kajínek k nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
„Tím se dostávám k prezidentu Pavlovi, to je také prolhaný člověk, který mění názory, jak se mu to hodí. To všichni vědí, co je Petr Pavel zač. Máme na Hradě komunistu a já se směju, jak lepšolidi dříve podporovali Václava Havla a dnes podporují komunistu. Havel musí v hrobě rotovat z toho, co se tady odehrává. To jsou převlékači kabátu, kteří fandí jednou těm a podruhé jiným,“ udeřil Kajínek.
„Ti demokrati z Milionu chvilek tady demonstrují proti demokraticky zvolené vládě, oni vlastně demonstrují proti demokracii samotné. To je něco tak pokryteckého, co se tady odehrává,“ uvedl Kajínek a vyprávěl, že se den před demonstrací účastnil maturitního plesu ve Velkém Meziříčí, který byl krásný a bezvadný až do chvíle, kdy řečníci na pódiu vyjádřili podporu Letné. „Fakt jsou ti studenti tak dementní?“ ptal se sám sebe Kajínek, načež zjistil, že to celé bylo trochu jinak. Kajínek se totiž ptal lidí na plese, kdo podporuje demonstraci na Letné a zjistil, že vlastně nikdo, ačkoliv byl sál plný lidí.
„Studenti a jejich rodiče mi vysvětlili, že šlo jen o jednu aktivistickou blbku, která propašovala své názory do textu, který četli moderátoři. Ale jinak všichni, se kterými jsem mluvil, mi řekli, že jsou jednoznačně proti tomu, co se odehrávalo na Letné a že jsou jednoznačně proti podivnému komunistovi na Hradě. To jsem byl příjemně překvapen, že mladí lidé očividně mají rozumné názory a vidí věci reálně,“ řekl Kajínek v podcastu.
Na závěr se vyjádřil k účasti první dámy Evy Pavlové na demonstraci, což podle něj jasně odkrylo karty celého prezidentského páru. „A ještě musím zmínit, jak prezidentčík Pávek neustále říká, že není prezident opozice a je nadstranický. To se mi líbilo, jak paní prezidentová, úžasná, nadstranická, přišla na Letnou a podporuje tam opozici a Milion chvilek. Stačí si najít, co o ní říkají její spolužáci nebo lidé z prvního manželství Petra Pavla a budete mít o Pávkových jasno,“ dodal Kajínek.
