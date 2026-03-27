„Havel musí v hrobě rotovat.“ Kajínek závažně k Letné a Pavlovi

27.03.2026 19:07 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii z minulého týdne stále rezonuje veřejným prostorem. K akci se vyjádřil i Jiří Kajínek, podle kterého lidé na Letné ani nevěděli, proč vlastně demonstrují a jako ovce jen následují své vzory. „Václav Havel musí v hrobě rotovat,“ prohlásil Kajínek, že Milion chvilek s podporou „komunisty na Hradě“ bojuje proti demokracii v Česku.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Jiří Kajínek

Sobotní demonstrace Milionu chvilek na Letné, kam přišlo na 200 tisíc lidí, stále vyvolává údiv. Tématu se v podcastu zhostil i Jiří Kajínek, který kritikou rozhodně nešetřil. „Po delší době mi nezbývá, než se opět vyjádřit k takovým věcem, jako je demokracie. Někteří z vás mi říkáte, ať se na politiku vykašlu, protože to nemá cenu řešit, ale po demonstraci na Letné jednoduše musím reagovat,“ uvedl na úvod, že jde o důležité dění, ke kterému nemůže mlčet.

„Musím ale nejprve zdůraznit, že si vážím toho, že v Česku máme možnost demonstrovat. Vážím si toho, že tu existuje určitá demokracie, která dovolí demonstrovat i hlupákům a lidem, kteří ani nevědí, za co demonstrují. Mě vždycky fascinuje, když vidím lidi, kteří se tváří, že všemu rozumí. Ale když se jich zeptáte, proč demonstrují, tak ani nevědí. Chodí tam, protože mají vymyté mozky a protože tam chodí jejich známí. Jsou jako ovce, které jdou na demonstraci a čekají, až jim na místě oznámí, za co se vlastně demonstruje,“ prohlásil Kajínek.

Spolek Milion chvilek pro demokracii podle něj svým chováním úplně popírá svůj název. „Ten hoch, co to celé spunktoval, ten je zdiskreditovaný, ukradl miliony, které si nechal a nikdo neví, kam zmizely. Před pár lety pak trhal Ústavu a křičel, že pan prezident Miloš Zeman musí podle Ústavy jmenovat ministra a po pár letech obrátí o 180° a najednou tvrdí, že prezident Petr Pavel Ústavu dodržovat nemusí, respektive, že Ústava zní úplně jinak,“ vrátil se Kajínek k nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

„Tím se dostávám k prezidentu Pavlovi, to je také prolhaný člověk, který mění názory, jak se mu to hodí. To všichni vědí, co je Petr Pavel zač. Máme na Hradě komunistu a já se směju, jak lepšolidi dříve podporovali Václava Havla a dnes podporují komunistu. Havel musí v hrobě rotovat z toho, co se tady odehrává. To jsou převlékači kabátu, kteří fandí jednou těm a podruhé jiným,“ udeřil Kajínek.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
94%
3%
hlasovalo: 2863 lidí
Nepochopitelné je podle něho to, kolik lidí se na Letné sešlo. „Mě překvapilo to, že na Letné má být 250 tisíc účastníků. To je fakt smutné, ti lidi ani nevědí, proč tam jsou, ani si to nezjistili a plácali úplné nesmysly. To fakt nepochopím. A fascinuje mě, že se někdo tváří jako demokrat a přitom mi Milion chvilek bránil jít na Letnou a natočit si tam nějaká videa a zeptat se lidí na názor, to je demokracie jak vyšitá,“ smál se Kajínek.

„Ti demokrati z Milionu chvilek tady demonstrují proti demokraticky zvolené vládě, oni vlastně demonstrují proti demokracii samotné. To je něco tak pokryteckého, co se tady odehrává,“ uvedl Kajínek a vyprávěl, že se den před demonstrací účastnil maturitního plesu ve Velkém Meziříčí, který byl krásný a bezvadný až do chvíle, kdy řečníci na pódiu vyjádřili podporu Letné. „Fakt jsou ti studenti tak dementní?“ ptal se sám sebe Kajínek, načež zjistil, že to celé bylo trochu jinak. Kajínek se totiž ptal lidí na plese, kdo podporuje demonstraci na Letné a zjistil, že vlastně nikdo, ačkoliv byl sál plný lidí.

„Studenti a jejich rodiče mi vysvětlili, že šlo jen o jednu aktivistickou blbku, která propašovala své názory do textu, který četli moderátoři. Ale jinak všichni, se kterými jsem mluvil, mi řekli, že jsou jednoznačně proti tomu, co se odehrávalo na Letné a že jsou jednoznačně proti podivnému komunistovi na Hradě. To jsem byl příjemně překvapen, že mladí lidé očividně mají rozumné názory a vidí věci reálně,“ řekl Kajínek v podcastu.

Na závěr se vyjádřil k účasti první dámy Evy Pavlové na demonstraci, což podle něj jasně odkrylo karty celého prezidentského páru. „A ještě musím zmínit, jak prezidentčík Pávek neustále říká, že není prezident opozice a je nadstranický. To se mi líbilo, jak paní prezidentová, úžasná, nadstranická, přišla na Letnou a podporuje tam opozici a Milion chvilek. Stačí si najít, co o ní říkají její spolužáci nebo lidé z prvního manželství Petra Pavla a budete mít o Pávkových jasno,“ dodal Kajínek.

Psali jsme:

„Nechci čekat.“ Vyskočil tvrdě k Letné. O Svěrákovi a Trojanovi
Minář je naivní. Ale ti za ním... Vidlák tuší, co znamenala Letná
Miroslav Kulhavý: Minář na Letné – naháněč do opozičních stran
Peníze, na které není vidět. Takto je provázán Milion chvilek

 

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Kajínek , Pavel , Minář , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se slovy Jiřího Kajínka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Vím, že asi jako jediní voláte po snížení spotřební daně

Jak se říká, lepší něco než nic. Ale vzhledem k tomu, jak ceny pohonných hmot rostou, proč nesnížit daň o víc? Necelé dvě koruny jsou podle mě v tuto chvíli zanedbatelné. A když by ke snížení daně došlo, můžete nějak zařídit, že to jako spotřebitelé pocítíme? Co když na tom budou těžit jen prodejci ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pan ministr zjevně sází na osobní chemii“. Jak Macinka s podnikateli zaujali Maroko

20:10 „Pan ministr zjevně sází na osobní chemii“. Jak Macinka s podnikateli zaujali Maroko

Za minulého ministra toto k vidění nebývalo, dozvěděly se ParlamentníListy.cz, když marocký ministr …