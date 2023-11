„Hrozba nové totality.“ Klaus i Zeman ukázali, odkud přichází

„17. listopad. Ty symboly, Národní třída, nám byly ukradeny a obsazeny lidmi, kteří si to nezaslouží a kteří na tyto věci měli jiný názor než my dva,“ řekl ve vysílání CNN Prima News bývalý prezident Václav Klaus a vysvětlil, proč se letos neměl potřebu připojit k oslavám v centru Prahy. Společně s exprezidentem Milošem Zemanem pak také varoval před hrozbou příchodu nové totalitní ideologie, která má s tou komunistickou mnoho společného. Upozornili i na hrozbu cenzury.

Podobně svůj pohled komentoval také Zeman. „Ode mě nemůžete čekat patos. Patos nechme těm, kdo dokáží akorát řvát na různé přicházející politiky na Národní třidě a akorát exhibovat,“ řekl.



Podle Zemana o 17. listopadu existují tři iluze, přičemž jako první zmínil tvrzení, že šlo o protistátní demonstraci a zdůraznil tak tomu nebylo a že byla zpočátku povolená, čehož si byl vědom, když na ni sám v 89 roce šel.

Druhá iluze podle Zeman panuje v přesvědčení, že se Národní třídě „konal obrovský masakr“. Připomenul přesto, že někteří lidé dostali obuškem.

Klaus na Zemanova tvrzení podotkl, že on sám tam nebyl, avšak jeho syn obuškem dostal. Podstatné se dle něj začalo dít až po 17. listopadu a to hlavní spatřuje v následné fundamentální proměně naší společnosti



Klaus připomenul, že lidé tehdy chtěli svobodu a někteří v ekonomické sféře zároveň i tržní hospodářství, avšak obojí „vyčpělo“ a „jsme v pokroucené parlamentní demokracii a pokroucený je i trh“. „Hodnotím kvalitu parlamentní demokracie a u té si myslím, že je nedůstojná,“ podotkl prezident.

Připomínání 17. listopadu Zeman považuje za důležité i nadále. „Demonstrovalo se také kvůli stupiditě vládnoucích politiků,“ vzpomenul a konstatoval, že se „tato stupidita či amaterismus“ se má vracet i v dnešní době.



Hovořit bychom dle bývalého prezidenta Zemana měli také o plíživé cenzuře, „která tady existuje“ a o celé řadě dalších věcích, které nazval „amaterismem“.



Klaus opětovně poukázal na „vyčpělá a bezbarvá parlamentní hnutí“ a komentoval, že jsme „poztráceli jádro parlamentního systému a smysluplnost parlamentní demokracie“. „Ta naše slavná pětikoalice se společně drží podpaždí, aby vydržela čtyři roky,“ podotkl.

Zeman souhlasil s tím, že došlo ke ztrátě rozlišení konzervativců a liberálů i pravice a levice. „Chtělo by se říct, že je to politicky ajntopf,“ glosoval.



Varoval, že se stává, že „jsme jednu pitomou ideologii nahradili druhou pitomou ideologií“ a ukázal na ideologii zelenou, která je prý sice odlišná od té komunistické, ale společné průniky jsou vidět v tom, že je proti diskuzi a vede k ekonomické destrukci.



Politické strany pak nepovažuje za nikterak vyhraněné jakýmkoli směrem. „Jsou nějaké strany politicky vyhraněné? Možná tak strana Zelených…“ shrnul.

Že politické strany v Česku „skrývají svou ideologii“ mínil také exprezident Klaus, jenž poté zmínil, že „máme všechny strany zelené“. „Nepřiznávají, že jsou fanaticky zelenými stranami a přitom bez protestu přijímají šílenosti zelené ideologie,“ kritizoval Klaus a ocenil Zemana za jeho postoj k zelené ideologii.

„Říkal jsem si, že se Rudé právo vrací na českou publicistickou scénu,“ komentoval to Zeman a ocenil, že Klímu nakonec kabinet „vyhodil“.



Klaus na jeho slova navázal s tím, že pozoruje, že došlo k ubrání svobody a za některé názory už dnes opět hrozí vyhazov z práce, načež Zeman příkladem jmenoval politologa Petra Druláka, přičemž podotkl, že jeho příklad jmenuje i přesto, že s ním z 60 procent nesouhlasí.

Slova expremiéra Andreje Babiše (ANO) o „nové totalitě“ jsou však dle Klause přehnaná. Upozornil, že je dnes slovo totalita je nadužívané. „Já bych dnešní systém v žádném případe jako totalitu neoznačil, označil bych to jako zahnívající systém, který bude opožděný za ostatními,“ řekl.



Také dle Zemana dnes nežijeme v čemkoliv, co by se za totalitu dalo označit. „Všichni, kdo jsme žili v totalitě, víme, že dneska, zaplaťpánbůh totalita není,“ uvedl. Varoval však opět před hrozbou náběhu cenzury či „zelené totality“.



Oslav 17. listopadu se pak podle obou bývalých prezidentů chopili i lidé, kteří před rokem 89 nic nedělali a dnes se staví do rolí „bojovníků“. „Dnešní boj s komismem je takové srabáctví,“ podotkl Klaus s tím, že lidé, kteří dnes zpětně s komunismem „bojují“ však na druhou stranu nemají odvahu, aby bojovali například proti zelené ideologii. „Moderní aktivisté a pokrokáři“ 17. listopad pak dle něj i v budoucnu využijí, aby k tomu, aby na během něj oni sami mohli řečnit.

