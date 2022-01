„Hrozí ostuda. Přitom to mají v programu!“ Babiš předběhl s novoročním projevem Fialu. A je zle

V 8 hodin večer se chystá ke spoluobčanům promluvit premiér Petr Fiala (ODS). Expremiér Andrej Babiš (ANO) promluvil o pár hodin dřív. A opět se s tím nemazal. Nejprve složil poklonu českým zdravotníkům. „Chci jasně a razantně odsoudit každého, kdo se k nim v této době chová hulvátsky nebo dokonce agresivně,“ zvolal. Poté se pustil do vlády Petra Fialy. Babiš prý už teď tuší, že by blížící se české předsednictví v EU mohlo skončit s ostudou. Zde je důvod. Zato prý netušil, co všechno stihne Fialova vláda napáchat tak krátce po svém jmenování.

Šéf hnutí ANO a někdejší ministr financí a pozdější premiér Andrej Babiš, který byl členem vlády osm let, na úvod svého vystoupení připomněl, že samostatná Česká republika letos na 1. ledna slaví 29. narozeniny a příští rok přijdou její kulaté narozeniny.

„Za sebe mohu říct, že rok 2021 byl pro mě ten nejtěžší rok v politice a vlastně i v životě. Hned zkraje čelila naše země masivní vlně pandemie a nebýt nesmírné obětavosti a hrdinství našich zdravotníků, nikdy by se nám ji nepodařilo zvládat. Ještě jednou jim děkuju za jejich neskutečné nasazení. Vím, že je to stálo obrovské množství fyzických a hlavně psychických sil. Jsem na naše zdravotníky hrdý a i jako opoziční politik chci jasně a razantně odsoudit každého, kdo se k nim v této době chová hulvátsky nebo dokonce agresivně,“ zvolal Babiš.

Pandemie podle jeho názoru lidi naučila opět si vážit svého zdraví, svých blízkých a toho, že s nimi mohou trávit čas.

Rok 2021 ale nebyl jen rokem covidu.

„V červnu jižní Moravu zpustošilo tornádo, V srpnu jsme museli bleskově stáhnout naše občany z Afghánistánu. V říjnu proběhly volby do Sněmovny a na podzim se začaly naplno projevovat kolapsy dodavatelských řetězců, světová inflace a energetická krize,“ vypočítával dál Babiš.

Poté zopakoval, že je přesvědčen, že udělal dobře, když se rozhodl po volbách odejít do opozice. „Protože bylo jasné, že vládu nesestavím a přineslo by to jen napětí ve společnosti,“ řekl Babiš.

To však prý neznamená, že by ho odchod do opozice nemrzel.

„Naše vláda nastartovala výstavbu nových silnic, dálnic a železnic, úplnou digitalizaci státu, masivní modernizaci zdravotnictví i armády, opravy významných kulturních památek i nádražních budov, zlepšování ochrany životního prostředí, investice do sportu nebo zlepšování ochrany spotřebitelů,“ chválil svůj někdejší kabinet.

Odmítl, že by české veřejné finance byly ve špatné situaci. Připomněl, že i mezinárodní agentury dávají Česku dobrá hodnocení.

„Těší mě, že se České republice daří. Naše země prosperuje a životní úroveň našich občanů se zvyšuje. Máme šestý nejnižší dluh v EU. Nevěřte nikomu, že máme veřejné finance v rozvratu. Jsou ve skvělé kondici a máme mezinárodní ratingy. V HDP na hlavu jsme už předstihli Portugalsko, Španělsko i Itálii, máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU, jsme devátou nejbezpečnější zemí na světě,“ zaznělo od Babiše.

Ve snaze dál zlepšovat situaci v České republice bude prý Babiš a s ním celé hnutí ANO pokračovat i z opozice. Bude se prý nadále snažit hájit české národní zájmy v Bruselu.

„Netušili jsme, že nová koalice, i když má v programu, že každý ministr bude mluvit aspoň anglicky, že to nebude moc velká ostuda. ... Nikdo z nás nechce opakovat ostudu z roku 2009,“ řekl Babiš.

Za slabou angličtinu si v poslední době vysloužil kritiku ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Babiš zdůraznil, že hnutí ANO bude vládu ostře sledovat, bude ji kritizovat, pokud vládní koalice nebude plnit své předvolební sliby.

„To jsme netušili, že vláda hned, i když říkala, že bude šetřit, neřekla, že bude šetřit na lidech. Považuji za nepřijatelné, že vzali hned peníze lidem. Těm profesím, které nejvíc potřebujeme. Vojákům, policistům, hasičům, učitelům. A samozřejmě by vzali i zdravotníkům, kdyby mohli, ale to rozhodnutí z naší strany už bylo definitivní, protože zdravotníci si to hlavně zaslouží za tu oběť v rámci covidu,“ zdůraznil šéf hnutí ANO.

Nakonec lidem popřál hodně radosti do roku 2022. Osobně by si prý nejvíc přál, aby konečně skončila covidová pandemie a aby se život mohl vrátit do normálu.

