„Hudáček, Netrebko a další. Nepolitizovat!“ Právník se obává o svobodu státu

reklama

Někdejší sociální demokrat, dnes člen Trikolory Zdeněk Koudelka, se na blogu Blogosvět.cz zamyslel nad stavem české společnosti. Zaujalo ho, jak před časem nemohla v Česku vystoupit slavná ruská pěvkyně Anna Netrebko. Protože v minulosti opakovaně vyjádřila podporu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Muži, který nařídil zaútočit na Ukrajinu.

Vedle toho Koudelka postavil kauzu Julia Hudáčka, gólmana, který působil v ruské KHL i v době války na Ukrajině a když poté chtěl přejít ke kladenským Rytířům Jaromíra Jágra, odpor, který to vyvolalo, byl tak silný, že s ním raději klub rozvázal spolupráci. A Hudáček dostal angažmá v Německu.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Koudelku prý tyto dvě kauzy vrátily do časů, ve kterých komunisté dělali politiku úplně ze všeho. I v oblasti sportu a umění.

„Také za dob komunistické totality byly politické agitky na nástěnkách zahrádkářů, všude byla prorežimní hesla a vyvěšovaly se vedle státních i rudé či sovětské vlajky,“ napsal Koudelka.

Dnes bychom podle právníkova názoru něco takového dělat neměli.

„Ať si sportovci sportují a umělci zpívají a hrají a nejsou nuceni politizovat. Značná část lidí si chce žít své soukromé životy a nechce být obtěžována politikou. To neznamená, že by byli protivládní, ale nejsou ani provládní. Nepotřebují mít názor na válku na Ukrajině. Kdo se zajímá o politiku, ať je politicky aktivní a vyjadřuje se, je však hloupost vnucovat nějaké jednostranné názory držitele moci na to či ono, co se ve světě stane. Stát, kde se tak děje, není stát svobodný. Protože svoboda je i ve svobodě nepolitizovat ve sportu, umění, včelařství i jinde.“

Psali jsme: „Ruská armáda na slovenských hranicích!“ USA zastavily pomoc Ukrajině. Toto vyvolaly v ČR „Tato země je ve s*ačkách!“ Fico rozjetý jak nikdy. I na Ukrajinu došlo „My nejsme agresivní, nejsme ve válce s Ruskem.“ NATO vytáhlo proti tomu, co se o něm říká Ale, ale, kam to Češi vyvážejí? A proč to nejde do Ruska rovnou? Ošklivá čísla pro ekonoma

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE