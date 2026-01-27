„Humus. Šašci.“ Hokejistům provedli něco strašného

„Jiří Šlégr, Roman Červenka a Radim Rulík. Posoudit, jak jim to v olympijských kolekcích sekne, už je na vás,“ napsali správci facebookové stránky Fanoušci českého hokeje. Nová olympijská kolekce vyšla opět z české firmy Alpine Pro a kromě národních barev zahrnuje i méně tradiční zlatý prvek. Národní barvy jsou vyvedeny v nezvykle tmavých odstínech, takže modrá někomu připomíná černou.
Fotky, na kterých zástupci hokejového týmu představují nové oblečení, vzbudily poprask. Jde o nadčasovost, nebo o oblečení do cirkusu? Zlatý trenér Rulík má na nohou pohorky a k nim oblek. Olympijský šampion Šlégr a kapitán hokejistů Červenka jsou oděni do kolekce pro sportovce. Na hlavě mají kulicha s bambulí „Raškovka“, přes ramena výraznou červenomodrou šálu. Huňatý svetr s křiklavou barevnou kombinací založenou na ornamentech Vojtěcha Preissiga doplňují trenýrky a punčochy totožného vzoru. Na nohou mají stejné pohorky jako Rulík.
Diskutující se u fotky s rozpačitě se usmívajícími sportovci vyřádili. „Šlégr je jak východoněmecký šerpa,“ napsal pan Martin Říha.
Barevná kombinace se stala terčem časté kritiky lidí, kteří v ní nevidí žádný odkaz k domovině. „To je NDR?“ zeptal se pan Milan Balážik. Komentářů poukazujících na to, že kolekce připomíná spíše německé barvy, je pod příspěvkem mnoho a uživatelé lajky vyjadřují, že s nimi souhlasí.
„Katastrofa,“ zhodnotila stroze novou kolekci paní Ivana Zuhlová.
„Šašek, šašek, šášula, zvědaví jak bambula,“ zarýmoval pan Richard Necuda. I příspěvků zmiňujících šašky nebo cirkus jsme napočítali mnoho.
„Píčo humus,“ vyjádřil svůj názor na kvalitu nové kolekce pan Jan Mařík.
„Radim Rulík si o tom podle výrazu myslí své,“ napsal pan Roman Burda, podle kterého je kolekce peklo. Je pravda, že nikdo z „modelů“ nové kolekce na fotkách nezáří štěstím.
V hodnocení kolekce se nezapřela pověstná česká kreativita. Diskutující připomněli slavný film Kokosy na sněhu o jamajských bobistech, nebo kdysi populární Hry bez hranic, ve kterých týmy také soutěžily v extravagantních úborech. Budou za šašky, doufám, že to je jen umělá inteligence, návrháři by měli vrátit peníze, Ein Kessel Buntes, výsměch českému národu. To jsou další reakce, které nové oblečení přineslo. Příspěvek okomentovalo více než sedm tisíc fanoušků a většina reakcí je výsměšných. Znamená to, že sázka na výraznost tentokrát nevyjde?
Pro redakci ParlamentníchListů.cz se k novým uniformám sportovců vyjádřil herec Ivan Vyskočil: „Mně to vůbec nějak strašný nepřipadá. Je to hodně barevný, strakatý… Mně se vždycky strašně líbil takzvaný kůň Strakáč. Takže mně strakaté věci nevadí. Je tam hodně červené, tu mám rád. Ale vždycky, když se objeví nějaké kostýmy na olympiádu, nebo třeba mistrovství světa, tak se kolem spousta lidí rozčiluje. Rozčilujte se raději kolem Dozimetru, kolem bitcoinů a kampeliček. A jestli tam jdou v obleku nebo v holínkách, já si myslím, že to není tak podstatný. Hlavně, že jsou oblečený. A že mají štěstí, že jim nenavrhuje oblečení někdo, kdo navrhuje kostýmy pro Pride Parade.“
Zeptali jsme se i herce a dabéra Michala Gulyáše: „Teď jsem si prohlédl tu zimní, aktuální olympijskou kolekci, a jsem nadšený. Skvělá práce. Veselé a kreativní, výsledek chytré hry s národními barvami v kombinaci s další škálou, je velmi pozitivní! Kdybych byl zimní, rekreační sportovec, koupil bych to. Jsem ale letní, plážový povaleč, takže bych to neupotřebil. Moje škoda, ale tvůrce upřímně oceňuji. Jestli to někdo kritizuje, pak bych jen dodal, že i pohřební kolekce by zasluhovala, po té pitomé, staleté černé, nějakou kreativní kombinaci. - Tak tedy opakuji; Dobrá práce! To se podařilo, ať se daří sportovcům a obohatí tu kolekci o barvy zlaté, stříbrné, ale i bronzové!"
České olympijské kolekce sahají k extravaganci často. Většina lidí si pamatuje kontroverzní holínky z letní olympiády v Londýně 2012. Úbory, které vytvořila česká firma Alpine Pro, rozproudily debatu a nakonec slavily úspěch u domácí i světové veřejnosti. Výrobce už krátce po uvedení holínek na trh hlásil, že jsou vyprodané. Sázka na originalitu přinesla českému sportu miliony korun.
Rozruch přinesla i olympijská kolekce pro minulé letní hry v Paříži v roce 2024. Kolekci návrháře Jana Černého někteří označili jako extravagantní a jiní jako ošklivou.
