„Já nelžu. Já také ne... Ani Pekarová nelže.“ Moravec se neudržel smíchy

V Otázkách Václava Moravce ve studiu ČT se střetli bývalý ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, stávající ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), Iveta Štefanová z SPD a Michaela Šebelová ze STAN. Debatovali nejen o stavu českého zdravotnictví.
Válek se jal připomínat, že Andrej Babiš jako premiér vystřídal 5 ministrů zdravotnictví, chvíli prosazovali to, chvíli ono a chvílemi to podle Válka byl zmatek. „Tady došlo k jednomu kroku, který bych vyčítal panu bývalému ministrovi, a to bylo to povinné očkování. Povinné očkování má svá pravidla a u nemocí jako chřipka nebo covid to byl nonsens. Takže to bych panu bývalému ministrovi vyčítal. Také jsem kritizoval zavírání škol,“ připomínal Válek exministru Vojtěchovi.
Šebelová poznamenala, že bude problém, pokud se hnutí ANO bude po volbách opírat o extremisty.
A Štefanová se ihned ohradila
„Já si vyprošuju označení extremistka. Řešili jsme to i soudně a hnutí SPD není extremistické,“ zdůrazňovala.
Šebelová však pokračovala, že Andrej Babiš vystupuje tak, že s ním nemůže spolupracovat např. hnutí STAN.
„On chce zrušit důchodovou reformu, kterou my považujeme za zásadní. On zpochybnil českou muniční iniciativu, zpochybnil pomoc Ukrajině,“ podotkla s tím, že pokud Babiš říká takové věci, pak je jasné, s kým se chce po volbách spojit. „Andreje Babiše k tomu nikdo nenutí. Je na Andreji Babišovi, jak se rozhodne,“ zdůraznila v jednu chvíli.
Štefanová ve studiu žádala, že nová vláda musí prošetřit i proticovidová opatření, zda se nestalo něco, co by bylo v rozporu se zákonem.
„Ale policie to prošetřovala. Je z toho takto tlustý spis,“ ukazoval v jednu chvíli do kamer Vojtěch. „Policie to prošetřovala a došla k tomu, že k žádnému zločinu nedošlo,“ zdůraznil exministr.
A tady se znovu ozval stávající ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
„Já si myslím, že velká chyba byla to časté střídání ministrů zdravotnictví. Druhá velká chyba byla to povinné očkování, … medicínsky to byl nesmysl a neexistoval odborník, který by to podpořil,“ kroutil hlavou Válek.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
Štefanové jako lékařce vyčetl, že někteří její kolegové z kandidátky říkají lékařsky velmi podivné věci. „V tom bychom se rychle blížili k tomu modelu, který je na Slovensku,“ varoval Válek.
Moravec poté přehodil výhybku k dlouhodobým plánům v českém zdravotnictví. Šebelová volala po posílení praktických lékařů, ale nejen praktických lékařů u dospělých, ale třeba také u dětí a dorostu. Cestu vidí v posílení kompetencí sester. „Ale s tím samozřejmě souvisí systém vzdělávání. Souvisí s tím i úprava úhrad,“ poznamenala s tím, že situace by se dala řešit i tím, že jeden praktický lékař by mohl mít k ruce i tři sestry a sám by řešil jen ty nejkomplikovanější případy. „Je to něco, kde můžeme v té primární péči udělat zásadní krok. … Ale přiznejme si, že mnohdy to blokují sami lékaři, kteří se těch kompetencí nechtějí vzdát, ale na ty pacienty nemají čas,“ upozorňovala Šebelová.
Poslankyně Štefanová z SPD nabízela jiný pohled. „Lékař nemá čas věnovat se pacientům, protože řeší papíry, takže tady já bych viděla cestu ve zjednodušení,“ podotkla Štefanová s tím, že i ve zdravotnictví jsou některé administrativní postupy velmi rigidní a má se to změnit.
Vlastimil Válek ve vysílání připomněl, že vychovat lékaře trvá šest let a proto ještě než se stal ministrem, žádal někdejšího ministra zdravotnictví za TOP 09 Leoše Hegera, aby nechal navýšit kapacity přijatých studentů.
A v tu chvíli se ozval Adam Vojtěch. „To se udělalo za nás,“ připomínal. „Já někdy slýchám od vás, že se to udělalo za vás, ale ono se to vytvořilo za nás,“ pravil Adam Vojtěch.
„Pane exministře, to jsem já v životě neřekl. Já na rozdíl od některých jiných nelžu. Mě k tomu předseda nenutí,“ poznamenal Válek.
„Já taky ne, mě taky ne,“ kontroval ihned Vojtěch.
Václava Moravce tato politická přestřelka rozesmála.
Vlastimil Válek si ještě přisadil. „Ani naše předsedkyně nelže, na rozdíl od některých jiných. A soud naši předsedkyni nikdy neoznačil za lháře,“ podotkl ještě Vlastimil Válek v narážce na Andreje Babiše, u něhož to jako u šéfa hnutí ANO bylo se soudním verdiktem jinak.
Moravec slovní špičkování obou pánů pobaveně sledoval.
„Pojďme se chovat korektně,“ žádal Válek.
„Já se chovám korektně,“ dodal Vojtěch.
„Já taky,“ pokračoval Válek.
A jedním dechem dodal, že jako ministr pokračoval v posílení studentské báze lékařských fakult a v tuto chvíli podle něho máme asi o 350 lékařů víc a tato křivka má jít celkově nahoru. „Nejen, že bude přibývat doktorů, ale budou mládnout,“ zdůraznil Válek s tím, že podobný trend se projeví i u sester.
Připustil, že má některé dlouhé čekací doby u lékařů, ale v zemích, jako je Francie či Litva, ale i Slovensko, zvláště východní Slovensko, se lidé někdy ke zdravotní péči nedostanou vůbec.
Štefanová v této souvislosti žádala, aby byli lékaři motivováni přesouvat se i mimo velká města. Válek kontroval, že když něco nastavuje plošně stát, tak podpora lékařů musí být stejná v Praze i na severní Moravě, i když je jasné, že na severní Moravě jsou lékaři momentálně potřeba nepochybně víc než v hlavním městě.
Šebelová se také dožadovala toho, aby čeští pacienti byli více motivováni k tomu, aby se sami starali o své zdraví.
Exministr Vojtěch byl ještě mnohem ostřejší.
„Reálně ten systém spěje k vyčerpání rezerv a k platební neschopnosti zdravotních pojišťoven. A to už vidíme na první zdravotní pojišťovně. Vojenská zdravotní pojišťovna vykázala za rok 2024 600 milionů závazků po splatnosti,“ dal příklad Vojtěch s tím, že podobný osud čeká i další pojišťovny a příští vláda bude muset do zdravotnictví poslat další peníze.
Šebelová kontrovala, že v Česku je k dispozici relativně dost zdravotních lůžek, jen je třeba je transformovat na lůžka, která bude Česko potřebovat v souvislosti se stárnutím populace. Moravec v této souvislosti upozornil na data, která ukazují, že v roce 2040 bude v Česku žít asi 470 tisíc lidí starších 85 let. Na konci roku 2024 to přitom bylo 212 tisíc lidí.
Ministr Válek se bránil, že na nedostatek peněz si stěžoval každý šéf té či oné pojišťovny, ale příjmy pojišťoven se významně navýšily. Uznal však, že české zdravotnictví se vzhledem ke stárnutí populace bude muset proměnit.
Podle Šebelové by měl stát jasně říct, jak celou síť transformovat a některé nemocnice proměnit v zařízení následné péče. Jen se to podle Šebelové musí voličům jasně říct, že to zkrátka a dobře bude nutné. „A pro pacienta bude lepší jet k odborníkovi trochu dál,“ zdůraznila Šebelová s tím, že se vyplatí dorazit k lékaři, který bude trochu dál, ale bude to skutečný odborník. A lidem musí být jasně řečeno, že by měli žít zdravěji, aby ve vyšším věku potřebovali méně zdravotní péče.
Tady se opět kriticky ozval exministr Vojtěch, podle něhož jsou pojišťovny až příliš pasivní a příliš nesledují, kde je péče lepší a kde je horší, tudíž by bylo možné některá lůžka proměnit v lůžka následné péče.
koronavirus
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
autor: Miloš Polák