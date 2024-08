„Já vám nechci kazit radost.“ Kavárna hýkala nad vítězstvím boxerky. Přišla studená sprcha

Zápas v boxu na letních olympijských hrách v Paříži vyhrála boxerka Imane Chalífová z Alžírska za necelou minutu. Po 46 sekundách její soupeřka Angela Cariniová z Itálie odstoupila. Zápas po pouhých několika vyměněných úderech a poté se vyhnula podání ruky Chalífové, informovala agentura AP NEWS.

Chalífová už na loňském mistrovství světa v boxu žen v Dillí nesplnila testy způsobilosti pohlaví. Boxerka údajně neprošla testem, protože měla mužské chromozomy. V testech se ukázalo, že má vyšší než povolenou hladinu testosteronu a genderová vyšetření také prokázala přítomnost chromozomů XY, které jsou typické pro muže.

Pětadvacetiletá Chalífová vždy soutěžila jako žena – i během olympijských her v Tokiu. Dle stanice NBC NEWS nic nenasvědčuje tomu, že by se identifikovala jako transgender.

„To, že mohou při olympijském boxu nastoupit transženy s mužskými vlastnostmi proti normálním ženám, je plivnutím do tváře fair play. Ženy se nebijí. Ani ve sportu. To by mělo být krédem každého normálního muže. To však tato pseudoideologie pošlapává. A ničí u toho sport jako takový,“ vyjádřil se k události senátor Zdeněk Hraba.

Na jeho příspěvek reagoval politický komentátor Petros Michopulos. „Potřeboval bych to asi vysvětlit,“ napsal. „Takže se Bůh spletl, nebo jak to teda je s tím pindíkem a pipinkou? Budou tihle lidé boxovat za ženy nebo za muže? Nebo bude třetí kategorie? Ale třetí pohlaví přece není. A kdo za to může? Woke progresivisté nebo Bůh? A může být Bůh vůbec vinný za cokoliv?“ vyrukoval s několika otázkami na platformě X.

I režisér Dan Přibáň kritizuje jednoduché a rigidní přístupy k otázkám pohlaví a genderu. Vyjadřuje zklamání nad tím, že někteří lidé mají úzký pohled, který je založen pouze na biologických znacích, jako jsou pohlavní orgány.

„Pseudokonzervativci se rozčilují, že na olympiádě boxuje žena, která přesně splňuje jejich definici ženy a jejich jednoduchý pohled na pohlaví a gender. Narodila se jako žena, má ženské pohlavní orgány, nikdy nebrala hormony, ani nepodstoupila tranzici. Je to tedy dle světa, který lidi dělí jen podle pindíků a pipinek, zcela zřejmá žena… A nebo si konečně povšimli, že to není zdaleka tak jednoduché, že roli nehraje jen to, co má dotyčný mezi nohama a svět nejde dělit jen podle pindíků a pipinek?“ napsal Příbáň na X.

Jen abychom si to ujasnili. Pseudokonzervci se rozčilují, že na olympiádě boxuje žena, která přesně splňuje jejich definici ženy a jejich jednoduchý pohled na pohlaví a gender.



Podobně se vyjádřil i Lukáš Pečeně, moderátor podcastu Livesport Daily. „Stejný lidi, co nadávaj na existenci víc než dvou pohlaví a razej teorii, že kdo má penis, je muž a kdo má vaginu, je žena, teď tvrdí, že boxerka, která se narodila a žije s ženskými pohlavními orgány, je muž,“ shrnul situaci. Navrhl nicméně, aby do budoucna osoby jako Chalífová měly vlastní kategorii. „Ale ta myšlenková gymnastika spousty lidí na twitteru je libová,“ napsal posměvavě.

Stejný lidi, co nadávaj na existenci víc než dvou pohlaví a razej teorii, že kdo má penis je muž a kdo má vaginu, je žena, teď tvrdí, že boxerka, která se narodila a žije s ženskými pohlavními orgány, je muž.



Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler své obavy ohledně otázek pohlaví a genderu ve sportovních soutěžích sdělil jasně. Podle jeho názoru je problematické, pokud osoba s mužskými chromozomy a vyšší hladinou testosteronu, která se identifikuje jako žena, soutěží a vyhrává proti biologickým ženám. „Jaký smysl má, že chromozomy, a tedy pohlavím, sexem, muž, ještě navíc s vyšší hladinou testosteronu, zmlátí na Olympiádě ženu a dostane za to slávu a peníze?“ upozorňuje na nespravedlnost celé situace.

Chalífové se Šmucler nijak nesnaží bránit v tom, jak se identifikuje. Důraz dává pouze na to, „ať netluče ženy“.

Komentátorka Karolina Stonjeková ve svém příspěvku na facebooku popsala, že Chalífová trpí hermafroditismem, což je dle jejích slov známá a popsaná anomálie. „Tak se nám progresivci po zápasu Imán Chalífové rozhýkali nadšením, že ‚tento sportovkyně‘ prý svým hermafroditismem rozbořila zpátečnický konzervativní bábovičky, neboť vyvrátila omyl o tom, že existují POUZE DVĚ pohlaví. Já vám nechci kazit radost, kulihrášci. Ale nerozbořila nic,“ napsala rozhodně Stonjeková.

„V Indii třeba celkem často vidíte tele, které má šest nohou a dvě hlavy. Přesto to nijak nebourá ‚konzervativní‘ představu o tom, že zdravé tele má nohy čtyři a hlavu toliko jednu,“ dodala přirovnání a Chalífovou de facto nazvala „ krutou hříčkou přírody“. „Ano, existují různé – a někdy i kruté – hříčky přírody. A někdy se ty hříčky týkají i pohlaví. Ale tyto anomálie, které se týkají asi 2 promile společnosti nic nemění na tom, že biologická pohlaví jsou pouze dvě. Byla, jsou a budou!“

Progresivcům doporučila „dohýkat“ a vrátit se „zpátky do reality pipinek a pindíků“.

Mediální expert Vadim Petrov naznačil, že sportovci a organizátoři se přizpůsobili současnému kulturnímu klimatu woke kultury. „Hodně lidí to rozčílilo. Že kluk nastoupil proti dívce. Sportovci to tak nevidí. A jestli ano, tak mlčí. Pohlaví je otázka rozhodnutí. Organizátoři, sponzoři i sportovní funkcionáři zvolili woke culture jako ducha her. Obě judistky se identifikují jako dívky,“ seznal Petrov a dodal, že někteří chlapi zkrátka využili doby. „A pokud se opravdu jako dívky cítí, ten chlapský testosteron se teď dost hodí.“

V závěru příspěvku poukázal na možnou podobnou událost, kdy pak polská judistka Angelika Szymańsková prohrála ve druhém kole olympijského turnaje s Mexičankou Priscou Alcaraz Avitovou.

