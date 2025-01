„Jako v Rumunsku.“ Bývalý eurokomisař si pustil pusu na špacír. A je zle

Thierry Breton, jenž působil v první Evropské komisi Ursuly von der Leyenové jako komisař pro vnitřní trh, počítal s tím, že po boku Leyenové prožije dalších pět let. Ostře se vymezoval např. proti provozovatelům sociálních sítí a volal po co nejpřísnější regulaci těchto platforem. Jenže Breton nakonec eurokomisařem není. Když zveřejňoval rezignační dopis, prohlašoval, že ustupuje politickému tlaku.

Německo je na cestě k předčasným volbám na konci února a průzkumy voličských nálad předpovídají vítězství CDU/CSU, jenže hned druhá by podle stejných průzkumů měla skončit národovecká Alternativa pro Německo (AfD), kterou řada německých médií označuje za krajně pravicovou.

A zatím poslední průzkum společnosti INSA ukázal, že AfD má podporu více než 21 procent voličů. Nejsilnější stranou dle průzkumu zůstává CDU/CSU s 31 procenty voličů. Na pomyslném stupínku vítězů se udržela i sociální demokracie, která obsadila třetí místo ziskem 15,5 procenta. Oproti předchozímu průzkumu sociální demokraté ztratili jeden procentní bod. Naproti tomu Zelení posílili o 1,5 procenta.

Aliance Sahry Wagenknechtové se těší podpoře 6,5 procenta voličů a liberálové z FDP mají podporu 4 procent voličů.

Pokud jde o AfD, ta posílila o 1 procentní bod. A někdejší francouzský komisař Thierry Breton začíná bít na poplach. Prohlásil, že možná bude nezbytné, aby německý ústavní soud možná bude muset smést volby ze stolu, stejně jako to udělal rumunský soud s nedávnými prezidentskými volbami.

„Breton poukázal na rumunský precedens a naznačil, že i v Německu bude možná potřeba využít tohoto precedentu,“ napsal server Roman Journal. Vedle toho Brteton ostře zkritizoval i amerického miliardáře Elona Muska, který v německé předvolební kampani podpořil právě AfD. Breton vyzval ke „klidu“ tváří v tvář vměšování Elona Muska do vnitřních záležitostí Evropy.

Bývalý eurokomisař ale varoval, že to, co Musk dělá na sociálních sítích, které fungují i v Evropě, musí být regulováno. „Zákon existuje,“ zdůraznil Breton. „Pokud tak neučiní, hrozí pokuty a možnost zákazu činnosti. Jsme vybaveni k prosazování těchto zákonů na ochranu našich demokracií v Evropě,“ řekl Breton.

Publicista Michal Půr na sociální síti X připomněl, že rumunské zrušení voleb je velmi nebezpečným precedentem.

„S Ondřejem Houskou jsme v Diktátu říkali, že zrušení voleb v Rumunsku je velmi nebezpečné, protože by se mohlo zopakovat i jinde. A je to tady. Jinak Breton mluví v množném čísle...“ napsal Půr.

Podnikatelka Angelika Bazalová napsal k Bretonovi jen pár slov. „Ten pan Breton by evidentně potřeboval odbornou pomoc,“ konstatovala Bazalová, členka Rady ČTK mezi lety 2019 až 2024.

„Prosím ať už tento pán zmizí do irelevance: Bývalý komisař EU Thierry Breton fantazíruje o možné anulaci nadcházejících voleb v Německu: ‚Udělali jsme to v Rumunsku a zjevně to budeme muset udělat, pokud to bude nutné, i v Německu‘,“ poznamenal Růžička.

Historička Muriel Blaive konstatovala, že evropské elity kráčejí po tenkém ledě. „Thierry Breton přesně neříká, že EU zrušila volby v Rumunsku jen proto, že se jí nelíbily výsledky. A neříká, že je v Německu zruší, pokud AfD vyhraje jen proto, že se jí AfD nelíbí. Říká, že v Evropě existují zákony a že zahraniční vměšování nelze tolerovat, což je, předpokládám, legitimní.“

Otázkou podle ní je, jak přesně definovat zahraniční vměšování a co všechno toto sousloví může představovat „‚Zahraniční vměšování‘ bylo standardní výmluvou, kterou komunistické režimy využívaly k ospravedlnění různých represivních opatření, i když o cizím vměšování nebylo ani řeč. Jsem si docela jistá, že si to lidé v bývalé komunistické Evropě, včetně bývalého východního Německa, pamatují,“ poznamenala Muriel Blaive.

Západní Evropa se podle historičky rétoricky pohybuje na velmi tenkém ledě a fakticky sedí na sudu s prachem, který může explodovat. „Pokud by elity zašly tak daleko, že už nebudou akceptovat výsledky voleb, vytvoří to přesně takovou jiskru,“ uzavřela svou poznámku na sociální síti X Muriel Blaive.

