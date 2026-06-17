„Jděte si za Fialou a Rakušanem.“ Na Havlíčkově akci byl rozruch

Ještě než diskuze začala, rozdávala žena, která na besedu dorazila, papíry, na kterých měla sepsané „nápady“ pro premiéra Babiše.
„Zde je několik nápadů pro Vás. Odvoláte člena vlády, který svým pubertálním chováním poškozuje jméno České republiky,“ stálo například na papíře. Došlo i na apel ohledně bezpečnosti ČR a výdajů na obranu. Postavit čelem by se prý měl premiér i ke svému střetu zájmů. „Naučíte se fungovat s Českou televizí a Českým rozhlasem a přestanete s pokusy je ovládat. Prostě budete normálně mluvit s novináři,“ bylo jedním z dalších bodů „nápadů“. Celkem jich bylo šest. Podpis? „Vaše volička“.
Zrovna velký úspěch s tím ale autorka mezi přítomnými neměla. „Dejte s tím pokoj! Jděte si na vaše akce. Jděte si za Fialou a za Rakušanem,“ dozvěděla se například.
Ať stát nekouká z okna a má možnost zasáhnout do cen energií…
„Bude to hlavně o diskuzi. Těším se na dotazy, těším se na připomínky. Klidně nás kritizujte, pokusím se všechno vysvětlit. Získali jsme od vás naprosto mimořádnou podporu v rámci voleb, čehož si vážíme, bereme to s pokorou. Na druhou stranu, to už je minulost a dnes naprosto logicky očekáváte, že vám budeme skládat účty,“ uvedl hned na úvod ministr Havlíček.
A dostal se k první věci, kterou podle svých slov voličům slíbili.
„Že snížíme ceny elektřiny na důstojnou úroveň. Bylo to v době, kdy jsme tady měli jednu z největších cen elektřiny, jednu z nejvyšších inflací a současně to drtilo jak firmy, tak domácnosti. Protože málokdo pochopil, že když tady elektřinu vyrábíme, vyvážíme ji, že ji máme jednu z nejdražších v celé Evropě. Okamžitě jsme udělali, od 1. ledna, opatření, kdy jsme snížili takzvanou regulovanou složku, přeloženo do češtiny, neplatíme poplatky za obnovitelné zdroje, to je ta zelená daň. Každý z vás, když teď platíte elektřinu, tak platíte o deset procent méně,“ vysvětlil a a dodal.
„Mimo jiné díky tomuto kroku máme dnes druhou nejlepší inflaci ze všech zemí EU, protože ta energie se v tom zásadně promítá.“
V této souvislosti vzpomenul vládu Petra Fialy.
„V těch prvních několika měsících nereflektovali narůstající tlak na ceny energií, výsledkem čehož bylo to, že jsme po pár měsících měli 17procentní inflaci a v součtu za čtyři roky jsme měli třetí až čtvrtou nejvyšší inflaci ze všech zemí Evropy. Byla přes 30 procent. Kdo z vás jste měl úspory v úrovni 100 tisíc korun, měl jste z nich 70 tisíc korun,“ přidal konkrétní čísla a upozornil také, jak se už současná vláda postavila k cenám pohonných hmot poté, co se odehrálo na Blízkém východě. Připomněl i další slib. „Že pokud se dostaneme k vládě, budeme usilovat o to, abychom dostali stoprocentně pod kontrolu výrobní části ČEZu. První valná hromada, která byla před několika týdny, na to reflektovala a udělali jsme klíčový krok, díky kterému, přibližně do dvou let – nechytejte mě za slovo, ale myslím, že to půjde rychle, plně ovládneme výrobní část ČEZu. Po 30 letech diskuzí, jestli ano, nebo ne. Stát stejně přijímá veškeré záruky za vybudovávání nových zdrojů, tím pádem chceme ta aktiva mít pod kontrolou. Za prvé, abychom mohli dále investovat a pak také, kdyby nastala mimořádná situace jako v roce 2022, tak ať stát nekouká z okna a má možnost zasáhnout do ceny energií,“ uvedl.
Mluvilo se i o výstavbě jaderných zdrojů, nebo také o elektronické evidenci služeb, nebo o takzvaném třetím důchodovém pilíři. Došlo i na státní zdravotní systém.
„Zdědili jsme státní zdravotní systém v deficitu. Přišli jsme, vybrakovaná pokladna, chybělo tam 25 miliard korun. Museli jsme tam ty peníze dát,“ vysvětlil ministr.
I v BBC naordinovali úsporný režim…
Došlo samozřejmě i na, jak sám ministr Havlíček řekl, citlivé téma, a sice poplatky pro ČT a ČRo. „Slíbili jsme, že převedeme poplatky z toho režimu koncesionářských plateb do režimu plateb z rozpočtu. Ano, zatíží se tím rozpočet, my jsme řekli, že se to bude rovnat roku 2024, ale jinak jsme nechali úplně kompletně ty zákony o ČT a ČRo tak, jak byly,“ uvedl a pokračoval.
„Co nechápu – když někdo říká – berete nám svobodu, berete nám možnost vyjádřit se, berete možnost objektivně informovat. Co je to za nesmysl? My jsme nezměnili zákon o ČT a o Českém rozhlasu. Pouze jsme změnili systém financování. A ano, musí se trochu šetřit. Musí šetřit všichni. Já jsem na mém úřadě z tisíce lidí sto propustil. Musí se šetřit úplně všude, kam se podíváte. Prostě nejsme v situaci, že bychom mohli rozhazovat. Takže se snažíme všude šetřit. Nevidím důvod, proč by veřejnoprávní média neměla šetřit. Když se na to podíváte, je to přibližně 15 procent úspory vůči třeba tomu současnému roku. Mimo jiné v BBC ve Velké Británii rovněž naordinovali úsporný režim. A víte, o kolik? O 15 procent. Takže není to zdaleka jen u nás,“ popsal a dodal, že se budou česká veřejnoprávní média financovat stejným způsobem, jako se financují ve většině zemí EU. Připomněl také, že tento krok voličům před volbami slíbili.
Dostal se například i k obranným výdajům a ke kritice, která se na vládu ohledně nich snesla. U té příležitosti vysvětlil, že bezpečnost není jen o obranných výdajích. Zmínil například i průmyslovou nebo lékovou bezpečnost. „Potřebujeme také potravinovou bezpečnost, čili být alespoň částečně soběstační. A potřebujeme i surovinovou bezpečnost, investovat i do těžby u nás. Zodpovědná vláda se nesmí nechat dotlačit do kouta s tím, že se vrhne pouze na tu bezpečnost ve smyslu armáda,“ uvedl.
Nevynechal ani migrační pakt, s tím, že slíbili, že ho vláda kategoricky odmítne, a připomněl množství ukrajinských uprchlíků a v tomto směru solidaritu ČR.
„Jsme solidární, nepotřebujeme na to žádné kvóty,“ podotkl.
Svoboda slova? A „Foltýnovy“ komunikační karty
Z publika pak mimo jiné zazněly obavy, že situace ve světě je taková, že jsme prý nikdy nebyli v tak vážné situaci jako nyní, ani v roce 1962 při Karibské krizi. A pak padl dotaz.
„Obnovíme svobodu slova a skončíme se všemi politickými procesy? Jedním z nejhorších politických procesů je třímilionová pokuta pro SPD za to, že zobrazila reálnou situaci….,“ zaznělo z hlediště.
„Co se týká svobody slova, tak víte, že jsme byli velcí kritici toho, když tady minulá vláda začala rozdělovat. Vzpomínáte si – vy jste demokraté, vy nedemokraté. Vy jste ti lepší, vy jste ti dezoláti. Vy jste proruští, vy jste ti na té správné straně. Tak nevím, jestli jsou na té správné straně, protože s Amerikou ty vztahy docela pohnojili. Ale to je věc jiná,“ neodpustil si na adresu bývalé vlády malé „rýpnutí“ ministr Havlíček a pokračoval.
„V každém případě já se jen logicky ptám – kde jsou ty ruské tanky. Jak si může dovolit říct bývalý premiér, že když zvítězí ANO, tak že sem dorazí ruské tanky? Jak si toto může dovolit říct? Všichni vědí, že jsme vždy byli prozápadně orientovaní, že jsme vždy hráli fér a že jsme byli pro NATO. Ano, že jsme kritizovali EU, některé věci, to je pravda. Ale že nás někdo onálepkoval takto, byla nehorázná a sprostá lež,“ neudržel se a dodal.
„A k té svobodě slova… tak mě se nestalo za posledních minimálně 35 let, že by mi někdo, tedy jako poslanci, posílal komunikační karty. Vzpomínáte si, plukovník Foltýn, ten tady řídil celé Česko. A ten se rozhodl se svým týmem, že bude instruovat poslance, jak se mají k čemu vyjadřovat. Takže mi přišla komunikační karta – já si připadal jak v Jiříkově vidění – co mám říkat, co udělal dobře, co udělal špatně, nemáme to dávat do rovnítka s žádným, řekněme, současným stavem a máme jasně a věcně komunikovat to, proč zemřel Jan Palach. Já to věděl i bez té komunikační karty. Ale toto bylo to, co se tady rozsévalo v té době ještě nedávné. A lidem to samozřejmě vadilo. Na druhou stranu, nemyslím si, že by docházelo k ohrožení svobody slova, docházelo k náznakům toho, jak kdo, co a kde má říkat,“ říká ministr a pokračuje.
„My nikoho nesoudíme, neříkáme, jestli je demokrat nebo není demokrat. Pokud je zvolen do Poslanecké sněmovny, mohou s ním souhlasit, nemusím s ním souhlasit, to je pravda. Ale je zvolen demokratickou cestou,“ uvedl ministr Havlíček
Další otázky se pak týkaly například státního rozpočtu, dopravy v jižních Čechách nebo také možnosti celostátního referenda. V té souvislosti zazněla například slova o euru.
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