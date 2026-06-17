Canov (STAN): Poslaneckou sněmovnu musím pochválit

Dobrý den, zdravím všechny, pana předsedu, vás, kolegy, kolegové, paní předkladatelku,
já bych chtěl říct, že především zásluha je na straně paní Jany Mračkové Vildumetzové, neboť ona to byla, která předložila ten QR kód. A pak teda došlo k těm dalším přídavkům. A musím zároveň pochválit Poslaneckou sněmovnu. Nejenže to schválili jednomyslně, ale dokonce poprvé v historii, co jsem kdy byl ve sněmovně, jsem přišel na řadu včas podle plánu. A i všechny příspěvky byly takové, které to podporovaly.
Samozřejmě jednalo se hlavně o to odložení té digitalizace voleb, což bylo správně přijato. Pak mně děkoval i osobně, přišel pan ředitel Jírovec poděkovat, že děkuje Senátu za to, Senátu jako celku, že to tedy předložil. S tím tedy, že jenom upozorňuji, že on mi říkal, pan Jírovec, že oni už to posílají všude jako hotovou věc naprosto, že kdyby teďka došlo ke kolapsu, že bychom to neschválili nebo pan prezident to včas nepodepsal, tak nevím, co by se dělo.
To by byl takový zmatek, který by asi vstoupil do dějin. Ale já věřím, že u nás to proběhne naprosto jednomyslně a že pan prezident, předpokládám, že to je s ním předjednané, nevyhlásí volby dříve, než to vyjde ve Sbírce zákonů.
Děkuji za pozornost.
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