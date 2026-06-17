Ukrajinské důchody za německé peníze. Měl jsem pravdu, směje se Bystroň novinám

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Server Merkur tvrdí, že toto tvrzení AfD je problematické.
„O 12 procent vyšší důchody na Ukrajině! Z našich peněz! Zatímco němečtí důchodci sbírají lahve,“ napsal Petr Bystroň na sociální sítě.
Merkur se rozhodl, že Bystroňovo tvrzení zpochybní. Server upozornil, že Bystroň situaci na Ukrajině „hrubě zjednodušil" a jeho cílem pravděpodobně bylo vyvolat větší odpor proti Ukrajincům.
„V době, kdy se v Německu vášnivě diskutuje o důchodové reformě, se Bystroň dotýká citlivého místa. Co však Bystroň ve svém tvrzení opomenul, je, že drtivá většina německé pomoci Ukrajině musí být vyčleněna na zbraně, rekonstrukci a humanitární projekty,“ napsal server Merkur.
Pravdou je, že ukrajinská vláda v roce 2026 skutečně zvýšila důchody o 12 procent. Před zvýšením se výše důchodů pohybovala okolo 130 euro. V přepočtu jde přibližně o 3300 korun.
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„Podle německé vlády poskytlo Německo od začátku ruské útočné války do konce března 2026 na podporu Ukrajiny celkem přibližně 96,5 miliardy eur. Toto číslo zahrnuje platby ukrajinským uprchlíkům v Německu. Zdaleka největší podíl pomoci – přibližně 55,5 miliardy eur – je určen na vojenskou pomoc. Další miliardy jsou vyčleněny na konkrétní projekty, jako jsou elektrárny nebo protetické dílny pro válečné invalidy. Podrobný seznam toho, kam přesně německé peníze pro Ukrajinu jdou, je k dispozici online od německé vlády,“ rozvedl myšlenku server Merkur.de.
Z téměř 97 miliard eur, které Německo od roku 2022 vyplatilo Ukrajině, by podle serveru teoreticky mohlo jít na důchody přibližně 1,3 miliardy eur.
A tomu se Bystroň vysmál.
„Ověřování faktů ze strany Merkuru vypadá zábavně,“ napsal. „Nejdřív sepíšou 10 odstavců o tom, jak jsou peníze určené na ukrajinské důchody jen ‚fámou AfD‘, ale pak napíšou, že na ‚ukrajinské důchody mohlo jít asi 1,3 miliardy eur.‘ A pak se novináři diví, že jim ubývají čtenáři,“ poznamenal německý europoslanec.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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