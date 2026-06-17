Co Macinka vymetá a Babiš na to nadává, kvete na resortu školství

V uplynulých týdnech redakce zjistila, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ukončil spolupráci s neziskovkami, jako je Asociace pro mezinárodní otázky či Evropské hodnoty, a zastavil financování všech jejich projektů. Už dříve ministerstvo oznámilo zásadní revizi rozvojové pomoci a transformační spolupráce, která stála daňové poplatníky stovky milionů korun. Existují však i úřady, kde zatím vše pokračuje víceméně při starém.
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Uhlův Dům zahraniční spolupráce
Týká se to především Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho příspěvkových organizací. Dům zahraniční spolupráce (DZS), vedený Michalem Uhlem, propaguje klimatický alarmismus, zájmy sexuálních menšin, genderovou agendu či inkluzi a spolupracuje s neziskovkami, jako je Člověk v tísni. Ministerstvo k tomu ParlamentnímListům.cz napsalo, že se v tomto směru žádné změny nechystají.
Podstatná část těchto aktivit DZS je realizována v rámci unijního programu Erasmus+. Babišova vláda přitom chce peníze z programu používat na podporu studia v zahraničí, ne na to, co sama v programovém prohlášení označuje za „politické či aktivistické postoje“.
Ani pohled na probíhající programy MŠMT nenaznačuje, že by došlo k zásadní změně. Výzva Práce s dětmi a mládeží 2026 je určena na podporu „osvědčených NNO“, tedy nevládních neziskových organizací. Ministerstvo explicitně uvádí, že podporuje projekty zaměřené zejména na ukrajinské děti a mládež či na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Rozpočet programu je 146 milionů korun, dalších 11 milionů putuje na projekty s nadregionálním dopadem.
Peníze pro Člověka v tísni
MŠMT figuruje mezi finančními podporovateli vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který spadá pod Člověka v tísni. Jeho cílem není pouze seznamovat žáky s moderními dějinami, ale také rozvíjet mediální gramotnost žáků. Pod tím se ale skrývá dobře známá agenda boje proti „dezinformacím“, proti které se přitom vládní strany vymezily.
Pro hodnocení médií je doporučována metodika Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ), který v minulých letech dostával milionové dary od sponzorů Petra Pavla či majitele Seznamu Iva Lukačoviče. Pavlovi sponzoři jako Jan Barta, Libor Winkler, Martin Hájek, Martin Moravec či Ondřej Fryc jsou současně i partnery Jednoho světa na školách.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
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V rámci něho také neziskovka radí učitelům, jak reagovat, když žáci během výuky šíří „dezinformace, zavádějící informace či konspirace“. Nechybí ani obligátní sekce věnovaná ruské propagandě, kde neziskovka propaguje názory Josefa Šlerky z NFNŽ či film Pan Nikdo proti Putinovi, jehož tvůrci byli usvědčeni z manipulativních praktik.
Aktivity Člověka v tísni probíhají jak přímo na školách, tak formou školení pro učitele. Programové prohlášení vlády přitom jasně říká, že vzdělávání „musí zůstat prosté ideologických vlivů i působení politických neziskových organizací.“
Mluvčí resortu Ondřej Macura redakci sdělil, že MŠMT letos organizaci poskytne dotaci ve výši 642 207 korun, a to na projekt interaktivní platformy pro prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví žáků.
Genderová agenda na MŠMT
Ministerstvo klade velký důraz i na genderovou agendu, a to jak ve vzdělávání, vědě a výzkumu, tak ve svém vlastním fungování. V sekci „Gender a vzdělávání“ se hned v úvodu dovídáme, že genderová rovnost předpokládá i možnost volby genderu a zdůrazňuje se princip genderové parity. Její uplatňování má vést k vyrovnanému zastoupení mužů a žen napříč jednotlivými stupni vzdělávání, vyučovanými předměty i manažerskými funkcemi.
Ministerstvo zároveň vysvětluje, že vzdělávání nemá posuzovat jednotlivce na základě “genderových stereotypů” a že “demokratické školství” nemůže existovat bez genderové rovnosti. Kritizovány jsou “stereotypní” představy o výběru vzdělávací a pracovní dráhy a také údajné stereotypy v učebnicích. Místo toho MŠMT chválí materiály, které dětem umožní představovat si sebe sama v libovolných rolích.
Plagův resort tak v praxi prosazuje genderovou agendu podle doporučení poradních orgánů vlády, jejichž činnosti, zájmům a vazbám se ParlamentníListy.cz věnovaly v sérii článků. Babišův kabinet se proti nim následně rozhodl zakročit a v těchto dnech probíhá na Úřadu vlády reorganizace.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Proti genderové agendě se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vymezil samotný premiér. Zkritizoval aktivity neziskovek na školách, kde dětem vysvětlují, že mohou měnit pohlaví. Zároveň zdůraznil, že ministerstva politické neziskovky přestanou platit.
Vazby na Nadaci OSF
Současný ministr Robert Plaga (za ANO) se však proti politickým neziskovkám příliš nevymezuje, přestože hned po volbách mluvil o tom, že jejich vliv ve školách musí dostat jasná pravidla. Umírněný je i ve věci revize inkluzivního školství. Zdůrazňuje také nutnost realizovat Strategii 2030+, jejímž velkým propagátorem je nezisková organizace Partnerství pro vzdělávání 2030+.
Neziskovka je financována domácími byznysmeny kolem Petra Pavla a také Nadací OSF. Ředitelka Partnerství 2030+ Silvie Pýchová je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kde spolupracuje i s ředitelkou Nadace OSF Martinou Břeňovou či šéfem Člověka v tísni Šimonem Pánkem. Do činnosti Partnerství 2030+ je zapojen Nadační fond Eduzměna přímo iniciovaný Nadací OSF.
Partnerství 2030+ s MŠMT aktivně spolupracuje. ParlamentnímListům.cz to potvrdil mluvčí Ondřej Macura. Úřad na tom ale nevidí nic problematického. „Partnerství pro vzdělávání 2030+ vzniklo v roce 2022 jako iniciativa významných aktérů vzdělávání, kteří se s cíli strategie ztotožnili a chtějí přispět k jejich naplňování. MŠMT tuto organizaci považuje za jednoho z mnoha stakeholderů ve vzdělávacím systému a zve její zástupce na veřejná projednávání a konzultace, stejně jako mnoho dalších profesních organizací, asociací a sociálních partnerů,“ uvedl mluvčí MŠMT.
Spolupráce prý bude pokračovat
K tomuto ekosystému mají blízko i někteří členové Plagova poradního týmu. Václav Korbel spolupracoval s Aspen Institute, který je v USA terčem sílící kritiky kvůli podpoře globalismu a progresivismu, zatímco Martin Kozel na ministerstvo přišel z vedení neziskovky Učitel naživo, kterou financuje Nadace OSF a okruh podnikatelů kolem Petra Pavla.
Redakce proto chtěla vědět, jak přesně hodlá ministr Plaga omezovat vliv politických neziskovek ve školství a jaké kroky už v tomto směru byly podniknuty. Jasnou odpověď jsme však nedostali.
„Podle ministra Plagy je ve vzdělávacím systému řada neziskových organizací, které pomáhají rozvoji vzdělávání, ověřují nové postupy nebo působí například v oblasti prevence či podpory psychického zdraví, finanční gramotnosti ad. a jak opakovaně uvedl, chce s neziskovým sektorem tam, kde to má pro žáky přínos, spolupracovat i nadále,“ konstatoval mluvčí Ondřej Macura.
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