„Nesouhlasí s výší peněz.“ Klempíř utřel stávkující

17.06.2026 16:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Iniciativa Veřejnoprávně ve středu svolala tiskovou konferenci, kde vyhlásila výstražnou stávku České televize a Českého rozhlasu kvůli vládní novele, která mění financování veřejnoprávních médií. „Rozhodnutí respektuji a vnímám ji jako nesouhlas s výší částky, navrženou v zákoně,“ vzkázal ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).

„Nesouhlasí s výší peněz.“ Klempíř utřel stávkující
Foto: Repro X
Popisek: Tričko Jana Moláčka - Stávka ČT

Dvě desítky lidí z iniciativy Veřejnoprávně se ve středu sešly před budovou Českého rozhlasu, kde byla oznámena na pondělí 22. června stávka zaměstnanců ČT  a ČRo. Několik lidí si na tiskovku přineslo i cedule s nápisy jako „bojujeme za rozhlas“ nebo „ČRo a ČT patří veřejnosti, ne vládě.“

Zástupce stávkového výboru za Český rozhlas Jan Herget oznámil, že v pondělí 22. červa vstoupí zaměstnanci a zaměstnankyně ČT a ČRo do jednodenní výstražné stávky, kterou podle základní listiny práv a svobod vyhlašuje Iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů ČT a ČRo. „Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu,“ prohlásil Herget.

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„Nezbývá nám jiné řešení, vládní koalice soustavně ignoruje výzvy významné části společnosti, protesty českých i mezinárodních novinářských organizací i nabídky k odborné debatě. Namísto toho jde cestou zrušení přímé vazby mezi diváky, posluchači a veřejnoprávními médii a brutální osekání jejich rozpočtů. Hrozí masivní propouštění, které samozřejmě pocítí zejména diváci a posluchači. Ohroženy jsou také každodenní podmínky pracovníků ČT a ČRo, především jejich pracovní autonomie, tedy zaručení odborné práce bez politických a jiných vlivů,“ přidal se zástupce stávkového výboru České televize Jan Moláček.

Vláda podle stávkujících nevysvětlila v čem má být dosavadní model koncesionářských poplatků nefunkční. „Místo toho napadá obě média, že nedokáží šetřit. Opak je pravdou, po dvě dekády dokázala obě média plnit zákonné povinnosti s rozpočty, které byly po celou dobu zmrazené a nekopírovaly rychle narůstající náklady,“ uvedl Herget.

V Českém rozhlasu se stávka podle Hergeta jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Rádio Junior. Všechny stanice na všech platformách se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávku symbolicky podpoří také symfonický orchestr Českého rozhlasu. „Stávku podporuje přes tisíc zaměstnanců a externistů,“ dodal Herget.

Pokud jde o Českou televizi, stávku poznají diváci na všech programech s výjimkou Déčka. Projeví se také na sociálních sítích i na iVysílání a dalších webech. Součástí stávky bude protestní shromáždění před budovou ČT. „Máme podporu vyšších stovek zaměstnanců a další podpisy stále sbíráme,“ spočítal Moláček.

„Pracovníci ČT a ČRo jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice. Výstražná stávka bude hlasitým a viditelným protestem proti ohlášeným krokům vlády Andreje Babiše,“ prohlásil Moláček a pohrozil, že stávkující jsou odhodláni pokračovat v ještě důraznějších protestech. „Uděláme všechno proto, abychom média veřejné služby v současné podobě uhájili,“ dodal Herget.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
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Stávka je reakcí na rozhodnutí vlády Andreje Babiše, která  tento týden schválila návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky a nahrazuje je přímým financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Podle schváleného návrhu by měla Česká televize v roce 2027 získat 5,74 miliardy korun a Český rozhlas 2,065 miliardy korun, což je méně, než obě instituce v současnosti získávají z poplatků. Změna vyvolala ostrou kritiku opozice, části odborné i laické veřejnosti a také samotných zaměstnanců veřejnoprávních médií. Ti varují před oslabením nezávislosti médií veřejné služby a upozorňují, že navržené financování může vést k výraznému omezení výroby i propouštění stovek zaměstnanců.

Ministr kultury Oto Klempíř má jasno, že stávka ve skutečnosti vůbec není vyvolána obavami o ohrožení nezávislosti médií veřejné služby. Jde podle něj jenom o peníze. „Rozhodnutí médií veřejné služby vyhlásit na pondělí jednodenní výstražnou stávku respektuji a vnímám ji jako nesouhlas s výší částky, navrženou v zákoně,“ reagoval Klempíř na síti X.

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ČRo , ČT , poplatky , stávka , Moláček , Klempíř , Veřejnoprávně

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MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Větrné elektrárny

Já proti nim ani nic nemám, ale myslíte, že u nás budou k něčemu? Že tu na ně jsou klimatické podmínky? Podle mě jich pár mít můžeme a máme, ale rozšiřovat je ve velkém myslím nebude mít žádný efekt, protože tu prostě ty podmínky pro jejich provoz nejsou.

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