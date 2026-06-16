Finanční správa: Změna provozní doby podatelen

17.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Finanční správa informuje o úpravě provozní doby podatelen finančních úřadů, která vstoupí v platnost 1. července 2026.

Finanční správa: Změna provozní doby podatelen
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Novinka se dotkne pouze úterý, kdy podatelny pro veřejnost budou otevřeny do 14:30 místo původních 15:30. Provozní doba v jiné dny se nezmění. V úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu může nadále veřejnost využívat podatelny na všech územních pracovištích finančních úřadů v době od 8:00 do 17:00. V úterý a ve čtvrtek budou podatelny otevřeny shodně od 8:00 do 14:30 a v pátek pak od 8:00 do 12:00. Infolinky finančních úřadů budou dostupné ve stejné časy jako podatelny.

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„V letních měsících pravidelně zaznamenáváme pokles návštěvnosti. Zkrácení provozních hodin v méně vytížené časy umožní zaměstnancům finančních úřadů se ve větší míře věnovat správě daňových povinností v rámci jejich pracovní náplně. Dostupnost našich služeb veřejnosti zůstává na vysoké úrovni, bez jakéhokoliv časového omezení mohou lidé využívat online portál MOJE daně. Rovněž ostatní služby finanční správy zůstávají zachovány v plném rozsahu,“ objasňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Rostoucí oblíbenost elektronické komunikace

Prostřednictvím portálu MOJE daně mohou daňové subjekty komunikovat s finančním úřadem z pohodlí domova. Mají zde přístup i ke svým osobním daňovým účtům. Lidé stále častěji upřednostňují elektronickou komunikaci se správcem daně a počet uživatelů portálu MOJE daně dlouhodobě roste. Jen například podíl elektronicky podaných daňových přiznání k daním z příjmů činil tento rok 73 %.

Další možností komunikace s úřadem je i telefonická konzultace na infolince. Finanční správa doporučuje si před návštěvou podatelny ověřit aktuální úřední hodiny příslušného pracoviště na webových stránkách ZDE.

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https://financnisprava.gov.cz

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Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

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Pořád se mluví jen o navyšování výdajů na obranu. Ale jak hodláte řešit problém, že chybí lidi? A je nebo podle vás zárukou naší bezpečnosti naše členství v NATO? Já se obávám, že kdyby bylo nejhůř, tak nás jeho hlavní strůjce USA nechá na holičkách.

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