Finanční správa: Změna provozní doby podatelen

Novinka se dotkne pouze úterý, kdy podatelny pro veřejnost budou otevřeny do 14:30 místo původních 15:30. Provozní doba v jiné dny se nezmění. V úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu může nadále veřejnost využívat podatelny na všech územních pracovištích finančních úřadů v době od 8:00 do 17:00. V úterý a ve čtvrtek budou podatelny otevřeny shodně od 8:00 do 14:30 a v pátek pak od 8:00 do 12:00. Infolinky finančních úřadů budou dostupné ve stejné časy jako podatelny.
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„V letních měsících pravidelně zaznamenáváme pokles návštěvnosti. Zkrácení provozních hodin v méně vytížené časy umožní zaměstnancům finančních úřadů se ve větší míře věnovat správě daňových povinností v rámci jejich pracovní náplně. Dostupnost našich služeb veřejnosti zůstává na vysoké úrovni, bez jakéhokoliv časového omezení mohou lidé využívat online portál MOJE daně. Rovněž ostatní služby finanční správy zůstávají zachovány v plném rozsahu,“ objasňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Rostoucí oblíbenost elektronické komunikace
Prostřednictvím portálu MOJE daně mohou daňové subjekty komunikovat s finančním úřadem z pohodlí domova. Mají zde přístup i ke svým osobním daňovým účtům. Lidé stále častěji upřednostňují elektronickou komunikaci se správcem daně a počet uživatelů portálu MOJE daně dlouhodobě roste. Jen například podíl elektronicky podaných daňových přiznání k daním z příjmů činil tento rok 73 %.
Další možností komunikace s úřadem je i telefonická konzultace na infolince. Finanční správa doporučuje si před návštěvou podatelny ověřit aktuální úřední hodiny příslušného pracoviště na webových stránkách ZDE.
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