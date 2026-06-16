„Já ji obdivoval. Svět se posr*l.“ Umělec smutní nad Dagmar Peckovou

16.06.2026 14:15 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Jak jsme již informovali, na Praze 9 se o senátorské křeslo utkají umělkyně Dagmar Pecková a současný senátor David Smoljak. Herec Michal Gulyáš pro ParlamentníListy.cz zavzpomínal na Peckovou i na to, co podle něj potkalo mnohé umělce.

„Já ji obdivoval. Svět se posr*l.“ Umělec smutní nad Dagmar Peckovou
Foto: Repro FB
Popisek: Zahájení kampaně Dagmar Peckové do Senátu

Stejně jako minulý říjen, i ten letošní se ponese v duchu voleb a volební kampaně. Proběhnou jednak komunální volby, ale také se bude obměňovat třetina senátorů. Do politického důchodu se chystá například senátorka ODS Miroslava Němcová.

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Za ODS se ale chystá kandidovat jiná význačná žena. A to operní pěvkyně Dagmar Pecková, která bude kandidovat na Praze 9. Jejím soupeřem bude stávající senátor David Smoljak, syn slavného filmového a divadelního režiséra Ladislava Smoljaka.

„Můj dosavadní život se odehrával hlavně na koncertních a operních scénách doma i ve světě. Při pohledu na politické divadlo kolem nás čím dál víc cítím, že už nestačí jen přihlížet a doufat, že se věci vyřeší samy. Pokud nám záleží na zemi, ve které žijeme, musíme být připraveni převzít svůj díl odpovědnosti,“ prohlásila Pecková ohledně své kandidatury.

„Není mi jedno, kam Česká republika směřuje. Svoboda, demokracie, právní stát a naše prozápadní ukotvení v Evropské unii a NATO nejsou samozřejmost. Potřebují aktivní obranu, klidný rozum a lidi, kteří se nebojí ozvat. Do Senátu chci přinést životní zkušenost, respekt k poctivé práci, věcnou debatu a odvahu říkat věci naplno,“ říká dále. V dalších příspěvcích pak Pecková uvedla, že by do Senátu chtěla přinést rozvahu, zkušenosti, odpovědnost a věcnou debatu.

Pecková také kritizuje ministra kultury Otu Klempíře, označuje ho za hrobaře českých veřejnoprávních médií. K politice se ale Pecková vyjadřovala již dříve. Podporovala například spolek Milion chvilek pro demokracii.

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Ke kandidatuře Dagmar Peckové se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil herec Michal Gulyáš. „Nevím, co se děje s velkými hvězdami minulosti. S lidmi, kteří byli v umění značkou. V minulosti, když byl někdo již ve vysokém věku hvězdou minulosti, přecházel do pozice legendy. Dnes přecházejí tyto hvězdy do progresivismu, ale já vůbec netuším, co jim to nabízí. Příkladně; já byl v devadesátých letech totálně zamilovaný do Dagmar Peckové. Hlas, sex-appeal, appeal, nová exhibice talentu. Pamatuji si na tu fotografii, kde se nechala vyfotografovat ve vaně. Bylo to dokonalé. Věděl jste, že mimořádný hlas patří někomu, kdo je víc než jen ‚operní socha‘,“ vzpomínal umělec na devadesátkový videoklip, ve kterém Pecková zpívala Mozarta ve vaně.

A pokračoval: „A dnes? Já nevím, co si myslet ... Vždycky jsem to hudební, estetické a vzrušující poměřoval tím, co pro mne symbolizoval režisér Petr Weigl, v jehož třech hudebních filmech jsem si zahrál, mimo jiné vedle Vášáryové, za kterou mi slaboduší ‚honimírci‘ nedávno ‚jakože‘ naložili, jak jsem dostal informace v rešerši. Směšné, zbytečné se nad tím pozastavovat, byť tam byly konkrétní útoky ze strany lidí z branže, kde jsem celý život působil a kterou jsem minulý rok opustil. Co zbylo z hvězdnosti jmen, která propadla nikoli politice, ale politickému ‚marketismu‘? Vzpomínky a skutečnost, že hvězda byla nejspíše vtažena k horizontu degradujících událostí. Já jsem tohle prostě nikdy předtím nezažil. Jasně, byly jiné doby, ale umělci jsou spolutvůrci atmosféry, to je prostě neoddiskutovatelné. Filosof u piva by celkem jednoduše a správně prohlásil: ‚Svět se posral.‘“

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https://ct24.ceskatelevize.cz

https://www.ods.cz

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kampaň , Senát , Smoljak , umělci , volby , volby do Senátu , Praha 9 , Pecková , Gulyáš

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