Poklad, pro který budou zabíjet. Vidlákova pravda o boji za ČT

Tak tu máme zákon o rušení poplatků za ČT a ČRo. Že to trvalo. A asi ještě trvat bude?
Hele, Babiš už hodil spoustu předvolebních slibů pod stůl, a tak doufám, že zrušení koncesionářských poplatků dotáhne do konce. Jasně, budou kolem toho nějaké demonstrace a nějaké hemžení "Michprdů," ale skutečná podpora České televize a Rozhlasu je už dávno tristní. Kdyby nebyla, nedělali by všichni ti Chudárci a Fridrichové kolem toho takový humbuk, při kterém z každé jejich věty vyplývá, že jim jde o dobře placená teplá místečka a bojí se, že budou pod kontrolou NKÚ a budou muset pracovat.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Prezident Pavel už se postavil do čela protestů. Že je nesmysl argumentovat rušením něčeho, co lidé nechtějí platit, protože se to bude dál platit z rozpočtu, který je všech. Jenže pane prezidente, už teď je tam ale pro ČT o miliardu méně?
My teď s Petrou Rédovou sbíráme příběhy o tom, jak se Česká televize domáhala těch peněz. A je to hnus, velebnosti! Exekutoři, kam se podíváš, arogance moci, žádná velkorysost, jen bič a neplatiče a vymahači, kteří se neliší od lupičů. Já jim s prominutím se.u na nějaké kecy o rozpočtu. Se.u jim na miliardu sem, miliardu tam. Zrušením koncesionářských poplatků skončí exekutorská mafie na České televizi a spousta lidí se nedostane do průšvihu, kdy je oberou až na kost. V normální demokratické a svobodné společnosti by jen tenhle "dráč chudiny" byl důvod, Českou televizi bez náhrady zrušit!
Opozice má dojem, že i dál bude dotace pro veřejnoprávní média klesat, protože ji Babiš a spol. budou chtít trestat. Není ono to správné tušení?
No a co? Copak je opozice chudá? My, když jsme měli pocit, že nás mainstreamová média nereprezentují a nemluví naším hlasem, jsme si založili vlastní média a zařídili jsme si dosah za vlastní peníze. Opozici nic nebrání, aby si Českou televizi dotovala ze svého. Není problém poslat České televizi libovolně velký dar. Když z donátorů může žít bloger Vidlák, údajně dezinformátor, tak pravdomluvná Česká televize musí být finančními dary přímo zavalená. Vždyť jim všechny agentury měří obrovskou, až nekonečnou důvěryhodnost.
Ledaže by lhali... Ledaže by věděli, že jsou lháři, podvodníci, presstitutky a lidé si před nimi ve skutečnosti odplivnou, místo aby je dotovali. Pak jo, pak jim nezbyde, než zkusit Babiše zlomit.
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Tak nějak všichni nám zaujali společnou „komunikační linku“, že dva agenti StB- prý Babiš a Klempíř- jdou ,,ničit média”. No to je jak z učebnice liberální demokracie, ne? Pohoršíme se nad autorem návrhu a flusneme si?
Taky bych chtěl být ničen za osm miliard peněz... Ale jinak je to samozřejmě blbost. Podívejte na Moravce, jak pookřál, jen co opustil Krkavčí hory... Brání někdo Moravcovi, aby si vysílal, co chce? Brání mu někdo, aby špinil vládu, kudy chodí? Dokonce i Českou televizi může špinit a dělá to. Nic nebrání ani České televizi, aby dělala tak kvalitní pořady, že jí to lidi rádi zaplatí. Pokud to neumí, nebude jí škoda.
Ona ta celá kulturní fronta jede celkem koordinovaně. Viděl jste, jak se nám do tématu vpravila třeba kandidátka ODS do Senátu Dagmar Pecková?
Pecková, Pecková.... á ano, už si vzpomínám. Operní diva, která žije v Německu a teď se rozhodla, že bude kandidovat za lepší lidi do Senátu a už od začátku pohrdá hlasy lůzy a hodlá zachraňovat žalostné zbytky důvěryhodnosti kupkovské ODS.
Je mi jí vlastně líto. Byla hvězda pro všechny, protože dobře zpívala. Vstupem do politiky už z principu věci naštvala polovinu svých fanoušků. A bude to už jenom horší. Podívejte se na Dominika Haška, jak dopadl... Z hvězdy první velikosti zbyla jen nabubřelá prázdnota. Peckové to přeji, sama si to vybrala.
Celé to vypadá, jako by nešlo o pár televizních stanic, ale jako by pod Kavčími horami ležel nějaký tajný bunkr, ve kterém má česká pravda a láska schovaný poklad?
Však taky jo. Na tvorbu České televize padnou podle všech střízlivých úvah tak tři miliardy korun. Zbylých pět miliard je víc, než mají všechny politické strany dohromady a používají se na ovlivňování politiky. Se nedivte, že o tento budget nechce pravda a láska přijít. Je to obrovský poklad a pro jeho zachování stojí za to lhát, podvádět, manipulovat, demonstrovat... možná i nějaká mrtvolka by se dala zařídit.
Lepšolidi udělají maximum, aby si ty prachy udrželi.
Co na to celé lidé u vás ve Vidlákově, tedy na jižní Moravě? Nenarazí to na to, že kdejaká teta se přece jen ráda dívá na StarDance nebo seriály s Mirkem Donutilem?
Myslím, že by byli všichni spokojeni, kdyby Česká televize zůstala u StarDance Dance a u Donutila. Vyházet by mohli celé oddělení zpravodajství a všichni by byli spokojeni. Chcete seznam? Stach, Fridrich, Karas, Řezníček, Železný, Jan Komso Moláček, Jílková... a všechny ty ukvikané čůzy, které vám hned skočí do řeči, když řeknete něco, co nechtějí slyšet. Prý musejí propustit sedm set lidí, tak ať propustí celé zpravodajství a za zbytek peněz ať pouštějí Donutila a Marka Ebena. Všichni budou spokojení. Udělejte veřejnoprávní médium, které si politiky vůbec nebude všímat.
Když člověk otevře ČT24, mluví se tam o financování ČT. To je ale idylická doba: O ničem zajímavějším se nedá vysílat?
Ne, nedá. Sice se mění celý Blízký východ, Spojené státy nám prohrály další válku a podobně jako podepsaly mír s Tálibánem, ho teď podepíší i s íránskými ajatolláhy, k tomu dál pokračuje válka na Ukrajině... ne, nic se neděje. Pojďme se bavit o financování vyžírek z České televize.
Dohoda s Íránem snad už definitivně je, jenže Evropané se bojí, že teď Trump bude chtít rychle ukončit válku na Ukrajině. A chtějí být u toho. Proč asi?
Když Spojené státy mohly podepsat dohodu s Tálibánem i Íránem, asi mohou podepsat dohodu i s Putinem, ne? Když se Trump teď neohlížel ani na Netanjahua, myslíte, že se bude ohlížet na Merze, Macrona nebo Leyenovou? Blíží se nám rozuzlení všech velkých geopolitických otázek... ale líbit se nám to asi nebude.
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