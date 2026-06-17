Ukrajinci trefili autobus s běloruskými dětmi

17.06.2026 16:50 | Zprávy
autor: Jakub Makarovič

Při útoku ukrajinského dronu v ruské Brjanské oblasti zahynula žena doprovázející dětský fotbalový tým z Běloruska. Dalších šest lidí, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění. Moskva i Minsk obviňují Ukrajinu z terorismu proti civilistům, Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil.

Ukrajinci trefili autobus s běloruskými dětmi
Foto: Repro X
Popisek: Následky ukrajinského útoku na civilní běloruský autobus

Jedna žena zemřela a šest dalších osob, mezi nimi čtyři děti, bylo zraněno při útoku na autobus převážející mládežnický fotbalový tým z běloruské Gomelské oblasti. K incidentu došlo v ruské Brjanské oblasti nedaleko hranic s Ukrajinou. Informaci oznámil úřadující gubernátor regionu Jegor Kovalčuk.

Podle jeho vyjádření autobus směřoval do černomořského letoviska Gelendžik, kam mladí fotbalisté cestovali na sportovní pobyt. Vozidlo měl zasáhnout dron s pevným křídlem, který podle ruských úřadů ovládala ukrajinská armáda.

„V důsledku cíleného úderu zahynula žena doprovázející tým. Šest lidí bylo zraněno, včetně čtyř dětí. Všichni zranění byli neprodleně převezeni do nemocnice, kde jim byla poskytnuta nezbytná lékařská péče,“ uvedl Kovalčuk, jak informuje turecká agentura Anadolu.   

Podle regionálních úřadů nejsou ostatní cestující v ohrožení života a v nejbližší době by se měli vrátit do Běloruska. O stavu zraněných dětí nebyly zveřejněny podrobnější informace.

Ukrajinské úřady se k tvrzením ruské strany dosud nevyjádřily. Nezávislé ověření okolností incidentu je vzhledem k pokračujícím bojům a omezenému přístupu k místu události obtížné.

Na incident reagovalo také běloruské ministerstvo zahraničí, které útok ostře odsoudilo. Ve svém prohlášení jej označilo za „další teroristický čin proti civilnímu obyvatelstvu“ a vyzvalo ukrajinskou stranu k podání vysvětlení.

Současně běloruská diplomacie připomněla nutnost důsledně dodržovat pravidla pro organizaci zahraničních cest dětských a mládežnických skupin. Zdůraznila také, že občané by se měli vyhýbat oblastem probíhajících bojů a regionům, které mohou být zasaženy vojenskými operacemi.

„Bělorusko důrazně odsuzuje útok na civilní autobus převážející běloruské občany, včetně dětí, v ruské Brjanské oblasti. Považujeme to za další teroristický čin namířený proti civilistům. Požadujeme od ukrajinské strany vyčerpávající vysvětlení,“ vzkázalo běloruské ministerstvo zahraničí.

„Tato tragická událost podtrhuje nutnost striktního dodržování postupů upravujících organizované cesty do zahraničí, zejména v případě dětí, a absolutního vyloučení cest do konfliktních zón, oblastí aktivních bojů a přilehlých regionů,“ píše resort zahraničí.

 

Brjanská oblast, kde k útoku došlo, patří mezi ruské regiony sousedící s Ukrajinou a opakovaně se stává terčem útoků dronů a dalších přeshraničních incidentů. Moskva v posledních měsících pravidelně informuje o sestřelování bezpilotních prostředků nad příhraničními oblastmi, zatímco Kyjev zdůrazňuje, že válka se po letech ruských útoků stále více přenáší i na území samotné Ruské federace.

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Rusko , Ukrajina , útok , Bělorusko , dron

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