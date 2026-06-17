Mračková Vildumetzová (ANO): Volební zákon přináší tři změny

17.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 26. schůzi Senátu 17. června 2026 k volebnímu zákonu

Mračková Vildumetzová (ANO): Volební zákon přináší tři změny
Foto: archiv J. M. Vildumetzové
Popisek: Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Vážené senátorky, vážení senátoři,

povedlo se neskutečné a Senát byl podruhé úspěšný v rámci zákona o správě voleb. Je to velký úspěch nás všech, celého Senátu. A když tady celkem, když jsme to posílali do Poslanecké sněmovny, vystupoval můj ctěný kolega Michael Canov, který řekl, že nejste za minutu dvanáct, ale za vteřinu dvanáct – za tisícinu vteřiny dvanáct! Povedlo se to. Chtěla bych samozřejmě vám všem poděkovat, předsedům senátorských klubů, které ji apelovali i na předsedy klubů v Poslanecké sněmovně, že byl tento zákon v Poslanecké sněmovně schválen v paragrafu 90 v prvním čtení všemi přítomnými poslanci v Poslanecké sněmovně.

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Návrh zákona přináší tři změny. Tou první je ta, kterou předložil náš senátorský klub. A to je, aby nevidomí a slabozrací, což jsou zranitelné osoby, konečně mohli volit samostatně prostřednictvím grafického kódu. A bude tomu tak, pokud to dneska schválíme, už od letošních senátních voleb. Ten grafický kód se bude týkat všech volba kromě voleb komunálních, kde to ještě nejde technicky provést.

Druhá změna je ta, na kterou jsme měli prakticky shodu všichni, a to je ta věc, kterou jsme nikdo netušil ani nevěděl. A to je, že od letošních senátních voleb měli být kandidáti na jednom hlasovacím lístku. A musím říct, že by byl proti racionalitě i ten návrh pro ty nevidomé a slabozraké. Proto jsem velmi ráda, že se vracíme k tomu, co už tady je zažité, co už lidé vědí. A to je, že každý kandidát bude na samostatném hlasovacím lístku.

A ta třetí věc, ta se týká požadavku ministerstva vnitra. A to je posunutí spuštění informačního systému správy voleb, který v tuto chvíli není připraven z hlediska kybernetické bezpečnosti. Ale netýká se voliče, ale týká se především těch, kteří budou kandidovat, protože tento informační systém měl právě řešit seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí.

Takže já bych vás, vážené senátorky a vážení senátoři, chtěla všechny požádat o potvrzení, podporu tohoto návrhu. Zařadili jsme to i jako první bod z důvodu toho, že potřebujeme, aby ten zákon byl co nejdříve platný a účinný, protože po vyhlášení voleb panem prezidentem my potřebujeme, aby všechny tyto změny do té doby, než je vyhlásí, byly platné a účinné. Takže moc vám všem děkuji. A jsem za to velmi ráda.

Děkuji vám moc.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
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Senát , volby , ANO , Mračková Vildumetzová , 26. schůze , 17.6

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Větrné elektrárny

Já proti nim ani nic nemám, ale myslíte, že u nás budou k něčemu? Že tu na ně jsou klimatické podmínky? Podle mě jich pár mít můžeme a máme, ale rozšiřovat je ve velkém myslím nebude mít žádný efekt, protože tu prostě ty podmínky pro jejich provoz nejsou.

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