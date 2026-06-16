Ne Putin, ale Zelenskyj a EU. Hlas z Česka radí Trumpovi

Pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednavačů se po několika měsících opět zaměřuje na Ukrajinu. Stále hlasitěji se hovoří o tom, že se Američané opět vloží do snahy válku ukončit.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
V průběhu období, kdy se Washington soustředil na jiné priority a nechal “řešení” Ukrajiny na Evropě, se nezměnilo prakticky nic. Kromě toho, že obě strany konfliktu přišly o další tisíce mužů a v Kyjevě propukl patrně nejsilnější korupční skandál od začátku ruské invaze.
Nyní Washington opět přebírá iniciativu. Prezident Trump vedl rozhovory s Putinem i Zelenským, tlačí na rychlé uzavření dohody a stanovuje časové rámce. Tento posun signalizuje, že USA po vyřešení priorit na Blízkém východě vracejí pozornost zpět k Evropě a chtějí se zasadit o ukončení konfliktu diplomatickou cestou.
ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, zda by se podle nich Donald Trump měl po neúspěchu s evropskými pokusy do věci vložit a za jakých okolností by mělo dojít k nastolení míru.
“Prezident Trump už pozornost tímto směrem zaměřil. Podle posledních zpráv mají do Ruska v blízké době zamířit jeho vyjednavači. Jedině USA mají možnosti efektivně přispět k ukončení války, evropské snahy jsou zatím rozpačité. Mír jistě bude vyžadovat oboustranné ústupky,” uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.
Podle poslance za SPD, ekonoma a docenta Miroslava Ševčíka je každá válka nesmyslná. "Tato je absurdní – Slované proti Slovanům. Jak prohlásil americký profesor John Mearsheimer z Chicagské univerzity, podle něj za válku na Ukrajině může Západ. Podobně se vyjádřil i další americký profesor a poradce šéfa OSN Jeffrey Sachs, který řekl, že zamýšlený vstup Ukrajiny do NATO je přímá provokace Ruska a už v roce 2022 uvedl, že je to válka USA proti Rusku do posledního Ukrajince. On upozorňuje na přímou účast USA při událostech na Majdanu a roli tehdejší vysoké představitelky americké diplomacie Victorie Nulandové," reagoval pro ParlamentníListy.cz Ševčík.
Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové měla válka na Ukrajině skončit už dávno. "Můj osobní názor je, že ta válka se někomu především velmi hodí, a proto byla vícekrát prodlužována. A odnášejí to ti vojáci v zákopech a jejich rodiny. Tedy za mne - mír by měl být nastolen ihned, a jednat o něm mají všichni, kteří ho mohou dosáhnout,” konstatovala.
“Ano, jednoznačně. Fakticky jen on může dosáhnout na tomto poli úspěchu. A to nikoliv vytvořením tlaku na Putina, nýbrž vytvořením tlaku na EU a Zelenského, kteří si přejí válčit dál. Zelenskyj proto, aby se udržel u moci a mohl dál se svými věrnými tunelovat zahraniční finanční pomoc a EU proto, aby si dál mohl bezuzdně půjčovat a lít tyto peníze na účty zbrojařských korporací, které jsou hlavními sponzory těchto evropských politiků. Jediný Trump je v pozici, kdy má možnost použít takové páky, které obě strany donutí ustoupit ze svých pozic a začít seriózně jednat o míru,” míní poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Poslanec ANO Denis Doksanský uvádí, že zjevně jedinou osobností, která má šanci přimět k ukončení války na Ukrajině obě strany, je americký prezident Trump. “A bude jedině dobře, pokud se o to opět pokusí. Z mého pohledu je hlavní prioritou, aby tam boje skončily co nejdříve, neboť jejich protahování přináší tisíce a tisíce zbytečných obětí. S ohledem na to, aby tam přestali zbytečně umírat další lidé, by měly obě strany přijmout podmínky vyjednané týmem prezidenta Trumpa a dohodu o ukončení války neoddalovat. Ono množství zmařených životů je zvláště pro budoucnost Ukrajiny fatální. Není divu, že jsou tam desítky tisíc dezertujících a mladí muži se snaží všemožně vyhnout odvodům, neboť zcela pochopitelně nechtějí umírat ve válce, jež nikam nevede,” řekl pro ParlamentníListy.cz.
“Mír v každém takovémto konfliktu může být nastolen jen dvojím způsobem: porážkou jedné z bojujících stran, nebo jejich dohodou (často pod patronací garantů a prostředníků). Protože z první varianty jde strach, je nutno usilovat o variantu druhou. Ale k té vede dlouhá cesta, protože s případnou dohodou musí být jakžtakž spokojen každý ze zainteresovaných subjektů. Dlouhá cesta ale znamená dlouhou řadu tragédií. Proto jsem si jista, že je zde nutný mezikrok: příměří. Přestat bojovat. Ihned. A pak jednat. Tvrdě, dlouhodobě, složitě. Ale bez střílení,” reagovala senátorka Daniela Kovářová.
Souhlasně se k zapojení amerického prezidenta do jednání o konci války na Ukrajině vyslovil též lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. “Včera bylo pozdě,” sdělil nám.
“Statisíce zmařených životů jsou prostě šílené. To je krutá realita, před kterou jednoznačně nelze zavírat oči. Prezident Trump má podle mého názoru plný mandát se do řešení vložit jako tvrdý, pragmatický, a jak se ukazuje na jiných konfliktech, i úspěšný vyjednavač. Dohoda ale musí garantovat dlouhodobou stabilitu v regionu, suverenitu Ukrajiny a samozřejmě i jasné bezpečnostní záruky pro dlouhodobý mír. Je zřejmé, že cílem Spojených států není konflikt uměle prodlužovat, ale racionálně a co nejrychleji ukončit toto nesmyslné krveprolití. Doufám, že se to podaří,” odpověděl senátor Zdeněk Hraba.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.