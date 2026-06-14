Duhová Škodovka. V Boleslavi vyvěsili „zázračnou vlajku” a tím nekončí

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Obyvatelé Mladé Boleslavi i přijíždějící do města si před vstupem do muzea tuzemské automobilky mohli povšimnout firemních vlajek a namísto české vlajky pak i zmíněného duhového praporu z důvodu oslav květnového Mezinárodního dne proti homofobii, bifobii a transfobii a měsíce diverzity, který se slaví na území Evropské unie na počest rozmanitosti na pracovištích.
Evropské firmy letos kvůli tomu již od prvního máje deklarují své odhodlání plnit závazky moderní inkluze a mění svá loga do duhových barev a vyvěšují duhové vlajky. Škoda Auto se pak rozhodla, že mimo LGBTQ+ komunitu projeví v Mladé Boleslavi hrdost i dalším skupinám včetně queer černochů, Hispánců a LGBTQ+ lidí dalších etnických menšin.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Do centrální části druhého největšího města Středočeského kraje k jejich oslavě umístila Intersex-Inclusive Progress Pride Flag, jež mimo duhových barev, reprezentujících původní gay a lesbickou komunitu, skrze hnědou a černou barvu oslavuje LGBTQ+ lidi tmavší barvy pleti a staví se proti rasismu či připomíná osoby žijící s HIV/AIDS a ty, kteří na tuto nemoc zemřeli. Vlajka dále obsahuje barevné zastoupení pro transgender osoby a žlutý trojúhelník s fialovým kruhem symbolizuje intersex osoby.
Prapor Intersex-Inclusive Progress Pride Flag, který v poslední době přebírá stále větší množství firem, je vnímán coby závazek k moderní inkluzi a výzva k „pokroku“, jelikož byl designován s cílem symbolizovat, že cíle LGBTQ+ nebyly ještě naplněny. Včleněním šipky do tradiční duhy společnosti jako Škoda Auto říkají, že kampaň za práva gayů a leseb už není jediným cílem a pokrok má dle nich nastat až v době, kdy se zaměříme na transgender a intersex lidi a rovněž queer osoby z menšin tmavé pleti.
Jaké myšlenky chce Škoda Auto rozšířenou Progress Pride Flag vyjádřit a zda Škoda Auto – vzhledem k přihlášení se k těmto rozšířeným myšlenkám – letos hodlá tímto směrem podporovat i nějaké další aktivity, automobilka ParlamentnímListům.cz neodpověděla.
Škoda Auto se však dlouhodobě netají, že chce být lídrem v progresivních tématech, diverzitě a inkluzi, a deklarovala to i svým partnerstvím letošního 15. ročníku běhu proti homofobii, bifobii, intersexfobii, transfobii a stigmatizaci lidí s HIV.
Takto slavili zaměstnanci Škoda Auto na Prague Pride 2024 s duhovým logem firmy a dechovkou:
Květnem oslavy LGBTQ+ nekončí. Na Evropský měsíc diverzity navazuje červen coby „hrdý měsíc“, který rovněž oslavuje LGBTQ+ komunitu. Po červnu pak přicházejí na řadu další letní oslavy hrdosti, které v Česku doprovázejí LGBTQ+ festivaly a pochody, včetně nejznámějšího Prague Pride festivalu, který se letos bude konat mezi 3. a 9. srpnem. I tohoto festivalu se automobilka Škoda Auto pravidelně účastní jako jeden z hlavních partnerů akce.
„Diverzita a inkluze nejsou pro Škodovku jen slova na papíře, ale skutečná každodenní praxe. Podporují LGBT+ lidi napříč celou firmou a díky iniciativám, jako je zaměstnanecká skupina Škoda Proud, se věnují vzdělávání, osvětě i vytváření prostředí, kde se může každý cítit sám sebou,“ oceňují tuzemskou automobilku pořadatelé Prague Pride.
Loni Škoda Auto dle svých slov účastí na Prague Pride „zdůraznila své závazky k rozmanitosti a ochraně práv osob LGBTQ+“ a prosazovala „sounáležitost a inkluzi“.
Automobilka se pyšní tím, že „diverzitu, inkluzi a spravedlivý přístup na pracovišti“ prosazuje dlouhodobě a od roku 2019 je signatářem evropské Charty diverzity. „Oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (angl. zkr. DEI) tvoří pevnou součást širších opatření na ochranu životního prostředí, podporu sociální oblasti a pro etickou správu společnosti (ESG),“ uvádí automobilka s tím, že se jí v nezávislém hodnocení ESG v oblasti DEI podařilo dosáhnout nadprůměrného skóre 94 %.
Uvedené skóre je pro automobilku klíčové, jelikož zvláště v Evropské unii ovlivňuje přístup k úvěrům a může si díky němu půjčovat levněji. Do firem, které mají toto skóre nízké, navíc kvůli striktním pravidlům nesmějí investovat někteří unijní institucionální investoři, a právě proto si firmy plnění diverzity a rozmanitosti stále více hlídají.
Sociolog Petr Hampl zmiňuje, že jde o naprosto normální a standardní praxi firem. „Někdy podléháme dojmu, že šíření tohoto šílenství je otázkou nezávislých aktivistů nebo malých neziskovek. Ve skutečnosti je to v první řadě doména nadnárodních korporací, bank a investičních fondů. Je to jeden ze zdrojů jejich síly – rozbít místní kultury a místní způsob života, rozbít místní společenství a ‚osvobodit‘ lidi tak, že se z nich stanou dokonalí zákazníci a dokonale poslušní zaměstnanci. A nenechme se mýlit, z hlediska manažerů těch organizací je politická korektnost důležitější než zisk. Protože když získáte pověst rasisty, sexisty, zpochybňovače globálního oteplování apod., nikdo vám nedá práci bez ohledu na to, jakých výsledků dosahujete. Právě tyhle obrovské organizace si pěstují aktivisty jako své vlčáky. Ale vlčák není tak důležitý jako ten, kdo ho má na vodítku,“ komentoval Hampl pro ParlamentníListy.cz, proč firmy lpí na prosazování diverzity a inkluze.
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