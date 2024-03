„Je mi 37 let, moje vaječníky stárnou.“ Nečekaný projev na Lvech „umlčen“. Věc má dohru

Ocenění za nejlepší studentský film na 31. Českém lvu získal film Electra režisérky Darii Kashcheevy. Po převzetí sošky poděkovala režisérka FAMU, následně v Rudolfinu promluvila o těžkých pracovních podmínkách a zkušenostech žen ve filmovém průmyslu. „Je mi 37 let, moje vaječníky stárnou,“ řekla Kashcheeva a ptala se, proč by si měla vybírat mezi mateřstvím a kreativní tvorbou jen proto, že se narodila s dělohou. Její proslov zarazil až režisér přenosu Českých lvů.

reklama

„V děkování budu krátká. Strašně moc chci poděkovat svému štábu, ale šetřím si čas, protože mám osobní vzkaz, který si myslím, že je důležitý i pro celý filmový průmysl,“ řekla režisérka Kashcheeva.

„I když na filmové škole genderová vyváženost vypadá většinou pozitivně, v profesionálním prostředí pak počet žen v kreativních profesích výrazně klesá,“ upozornila Kashcheeva s tím, že považuje za nesmírně důležité vytvoření přátelského prostředí pro „představitele všech genderů“. Sama však v těchto otázkách považuje za podceněné téma pracujících matek.

„Během vývoje a výroby Electry v našem štábu jsme byli hodně otevřeny matkám a těhotným ženám…,“ rozpovídala se Kashcheeva. Zpoza pultíku však začal vycházet kouř – signál upozorňující, že už přešvihla svůj vymezený čas, a tak byla nucená si stoupnout i s telefonem v ruce, ze kterého svůj proslov převážně četla, o krok vedle. „Bylo to pro mě strašně důležitý,“ pokračovala.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 37962 lidí

„Jsem čerstvou absolventkou FAMU, mám za sebou nějaké úspěchy, jsem žena, je mi 37 let, moje vaječníky stárnou a teď se musím rozhodnout, co s tím,“ sdělila celému Rudolfinu. Zdůraznila i své dilema, pokud by se chtěla stát matkou, a musela tak stíhat „dvě směny“ – kreativní práci a péči o dítě.

„Budu moct dělat svoji práci stejně kvalitně, jako jsem to dělala doposud? Nebo jednu z těch směn budu muset obětovat? Mám obětovat to, že jsem matka, nebo obětovat svou tvorbu? A proč si vůbec musím vybírat mezi mateřstvím a tvorbou jenom proto, že jsem se narodila s dělohou?“ pokládala publiku otázky.

Dále nastínila možný scénář vyhoření při pokoušení se o zvládnutí těchto „dvou směn“. Poté se pokusila publiku říci, jak se k situaci stavějí severské země. Než to však stihla říci, utnul ji režisér přenosu Lvů: „Dario, je to moc dlouhý. Prosím, přestaňte.“

K příkladu severských zemí už se režisérka nevrátila, pouze v krátkosti apelovala na publikum, aby si uvědomovali, že podpora tzv. matek tvůrkyň je důležitá. „Moc děkuji za pozornost,“ položila mikrofon na pultík.

Publikum spustilo potlesk. Projev trval necelé tři a půl minuty.

„Předávání Českých lvů zmrvila svým aktivistickým skečem Daria Kashcheeva. Režisér pořadu nevydržel a ukončil to, což se běžně vážně neděje. Ukázka sobeckosti a sebestřednosti aktivistů,“ zlobil se jeden z uživatelů sociální sítě X.

Predavani cen Ceskych lvu zmrvila svym aktivistickym skecem Daria Kashcheeva. Reziser poradu nevydrzel a ukoncil to, coz se bezne vazne nedeje. Ukazka sobeckosti a sebestrednosti aktivistu (proc maji tyhle zeny VZDY ofinu jako nechapu). — silentnoise (@silentnoise_cz) March 9, 2024

„Občas, když slyším v rádiu nebo TV někoho mluvit, je mi z jejich řeči za ně tak trapně, že to nejsem schopna doposlouchat a musím to přepnout. Naposledy včera při předávání Českého lva. Daria Kashcheeva,“ psal další uživatel.

Občas, když slyším v radiu nebo TV někoho mluvit, je mi z jejich řeči za ně tak trapně, že to nejsem schopna doposlouchat a musím to přepnout. Naposledy včera při předávání Českého lva. Daria Kashcheeva. — Jane Fork (@ForkJane) March 10, 2024

K projevu Darii Kashcheevy se na sociální síti X vyjádřila spisovatelka a kulturní publicistka Klára Vlasáková. Darii za projev poděkovala a zkritizovala režii za nevybíravé okřiknutí. „Daria Kashcheeva měla skvělý projev o rolích tvůrkyně a matky na Českých lvech, díky za něj. To, že ji z režie tak nedůstojně okřikli, je ovšem zcela výmluvná ilustrace tématu: hej girl, nás to nezajímá, my to neřešíme přestaňte. Za tu ušetřenou minutu taková ostuda určitě stála,“ napsala Vlasáková.

Daria Kashcheeva měla skvělý projev o rolích tvůrkyně a matky na Českých lvech, díky za něj. To, že ji z režie tak nedůstojně okřikli, je ovšem zcela výmluvná ilustrace tématu: hej girl, nás to nezajímá, my to neřešíme přestaňte. Za tu ušetřenou minutu taková ostuda určitě stála — Klára Vlasáková (@KlaraVlasakova) March 10, 2024

Okřiknuté režisérky se zastala i Hana Trojánková Biriczová z Českého rozhlasu: „Jinak Daria Kashcheeva měla premiéru svého krátkého filmu Electra v Cannes a vyhrála cenu za nejlepší kraťas v Torontu. Dotáhla to letos nejdál ze všech tvůrkyň a tvůrců v tom sále. Proč ji tedy neposlouchat?“

Šílených komentářů je tu už hodně, tak posdílím jeden za všechny. Jinak Daria Kashcheeva měla premiéru svého krátkého filmu Electra v Cannes a vyhrála cenu za nejlepší kraťas v Torontu. Dotáhla to letos nejdál ze všech tvůrkyň a tvůrců v tom sále. Proč ji tedy neposlouchat? https://t.co/ceXjQhKA9k — Hana Troj Biri (@hana_trojbiri) March 10, 2024

Vlídné slovo dodal i bývalý redaktor ČT sport Lukáš Pečeně. „Daria Kashcheeva je unikátní umělkyně a je úžasný, že někdo takový žije a tvoří v Česku. K filmovýmu umění odjakživa patří i to, že jeho tvůrci říkají silný věci svým vlastním způsobem a zdaleka ne jen ve filmech. Vážím si jí po včerejšku ještě víc,“ napsal na X.

Daria Kashcheeva je unikátní umělkyně a je úžasný, že někdo takový žije a tvoří v Česku. K filmovýmu umění odjakživa patří i to, že jeho tvůrci říkají silný věci, svým vlastním způsobem a zdaleka ne jen ve filmech. Vážím si jí po včerejšku ještě víc ?? — Lukáš Pečeně (@lukas_pecene) March 10, 2024

Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský upozornil na to, že Kashcheeva nebyla zdaleka sama, kdo trochu přešvihl stanovený čas. „Pojďme se bavit o tom, co říkala, ne jak dlouho,“ vyzval společnost.

Za nastolení důležitého tématu byla Kashcheeva pochválena i kolegou režisérem Janem Hřebejkem. Na Oscarech udělovaných ve Spojených státech by ji podle jeho názoru nicméně také utnuli. „Ve skutečnosti je to win-win situace. Na Oscarech (předobraz Lvů) by ji rovněž bez milosti utli (taková jsou prostě pravidla, jen by začal hrát orchestr), S. Pekovou a A. Holland by nechali mluvit (hlavní a čestné kategorie mají tam i tady výjimku), pak by si za to sypali popel na hlavu (tam) a mluvilo by se o tom nejvíc (a to byl účel a je to dobře). Když pomineme (úplně vždycky) převažující urážlivé nesmysly (navíc vůči oceněné dámě), je dobré otevřeně mluvit na to téma,“ uvedl Hřebejk.

Ve skutečnosti je to win win situace. Na Oscarech (předobraz Lvů) by ji rovněž bez milosti utli (taková jsou prostě pravidla, jen by začal hrát orchestr), S.Pekovou a A.Holland by nechali mluvit (hlavní a čestné kategorie mají tam i tady výjimku), pak by si za to sypali popel na… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) March 10, 2024

Novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková se na síti též vyjádřila v tom smyslu, že délka proslovu je nerelevantní. Okřiknutí režisérem jednoduše nebylo v pořádku: „Odmítám se teď dohadovat, kdo byl moc dlouhej a jestli to přerušení bylo v pořádku – ne, nebylo, tohle se má řešit jinak. Projev Darii Kashcheevy byl podstatný právě proto, že ho řekla jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších(!!!) současných filmařek, kterou máme.“

Odmítám se teď dohadovat, kdo byl moc dlouhej a jestli to přerušení bylo v pořádku - ne, nebylo, tohle se má řešit jinak. Projev Daria Kashcheeva byl podstatný právě proto, že ho řekla jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších (!!!) současných filmařek, kterou máme. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) March 10, 2024

Psali jsme: „Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje! „S Ficem se nemluví.“ Téma se v ČT změnilo v řežbu do Babiše. Ten zatím trhá rekordy jinde Mitrofanov ztrhal Babišova rekordní čísla: Má hlasy jednoduchých Rakušan se hádal s Vildumetzovou o migranty: Povinná solidarita? Spíš samozřejmá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE