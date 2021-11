„Je nebezpečný!“ Politik vytáhl vlastní zkušenost s Karlem Janečkem. A přidali se další. Po Slavících je zle

Miliardář Karel Janeček využil anketu Český slavík k tomu, aby veřejnosti sdělil, co si myslí o očkování proti nemoci covid-19.Tvrdě se vymezil proti očkování dětí. Poprask, který tím vyvolal, byl natolik silný, že se od Janečkových slov distancovala i TV NOVA, která Českého slavíka odvysílala. Jenže tím to neskončilo. Slovní palba namířená proti Karlu Janečkovi stále neutichá. Janeček schytal několik slovních ran. Jeden politik mu naopak poděkoval.

reklama

Karel Janeček po pár letech vzkřísil anketu Český slavík. Bez Karla Gotta, zato s proslovem na téma očkování.

„Udělejme vše pro to, aby se naše děti mohly smát, abychom byli sjednocení. Nesmíme už nikdy udělat to, že jim zavřeme školy, že jim upřeme právo na vzdělání. Nesmíme ničit jejich sociální vazby. A prosím, nepodléhejme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom hazardovali s imunitou našich dětí, abychom hazardovali s jejich zdravím. Budoucnost našich dětí musí být naší absolutní, a tou největší prioritou,“ hřímal Janeček, který celý večer seděl uprostřed publika bez respirátoru, zatímco ostatní diváci si dýchací cesty chránili.

Další informace naleznete zde

TV Nova se od Janečkových slov distancovala a zdůraznila, že šlo jen a pouze o aktivitu miliardáře.

„Pořad Český slavík je připravován externí firmou, která odpovídá za obsah a jeho kvalitu. TV Nova nezasahuje do složení hostů či do obsahu jejich projevů,“ uvedlo vedení televize na twitteru s tím, že s právníky bude řešit, jak postupovat příště.

Redaktor ČT Ondřej Nováček však všem připomněl, že v závěrečných titulcích je jasně uvedeno, že pořad vyrobila TV Nova.

„TV Nova se distancovala od obsahu Českého slavíka s tím, že jej připravuje externí firma. V závěrečných titulcích je přitom jasně uvedeno, že pořad vyrobila... TV NOVA. Jsem zvědav na stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Příště si Janeček koupí třeba TýTý,“ poznamenal redaktor veřejnoprávní televize.

Jenže to nebylo zdaleka to jediné, co si o sobě musel Karel Janeček přečíst. Nešetřil ho např. známý youtuber Karel „Kovy“ Kovář.

„Prosinec 2021. Karel Janeček doporučuje zahlceným nemocnicím jeho revoluční volební metodu 21. Dva ventilátor dostanou, třetí ne. Sám si vestoje zatleská. Společnost je konečně sjednocena,“ napsal youtuber na twitteru.

Ještě během soboty se ozval i expremiér Mirek Topolánek, který na konto pátečního Českého slavíka také nešetřil ostrými slovy. „Od včerejšího večera žasnu, kolik z vás tady, mladých, krásných, inteligentních lidí, sledovalo reinkarnaci normalizační estrády. Dobře vám tak!“ vypálil.

Firemní sociolog Vojtěch Bednář Janečkovi vzkázal, že by jako jedna z morálních autorit společnosti měl stát raději na straně rozumu.

Programový manažer ODS a zastupitel v Říčanech Jiří Kozák bez obalu prohlásil, že Karel Janeček je nebezpečný.

„Janeček je nebezpečný. Stejně jako jeho volební experiment. Zkoušel to nejdřív protlačit na národní úrovni. Narazil. Pak to zkoušel skrz komunální úroveň (v Říčanech o tom víme své) a nepodařilo se. Teď si koupil Slavíka a experimentuje dál. Hraje si nebezpečně s naší demokracií,“ varoval.

Někdejší ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka označil Janečka za „nekompetentního egomaniaka“.

„Překvapuje mě, že mnozí objevujete Janečka až teď. Je to nekompetentní egomaniak od vstupu na veřejnou scénu, pořád stejně. Prachy vždy přilákají ‚kámoše‘, co ho podojí, je ideální hejl. A jeho systém je blbost, vedl by k brutální negativní kampani, cokoli výraznějšího by zadupal,“ konstatoval Ondráčka.

Janečka nešetřil ani grafik Tomáš Břínek.

Filmový kritik Kamil Fila má za to, že Janeček sice mluvil o potřebě odmítnout očkování pro děti, ale tím vlastně jen jde s proudem, který odmítá respektovat koronavirové restrikce nařízené vládou. Podle filmového kritika se rozhodně nedá říct, že by tu lidé byli tvrdě kontrolováni, zda se nechali očkovat.

„Lid si tu dělá, co chce, a nikdo jeho jménem nemluví. Je tu naopak naprostý rozkol mezi vládou a lidem. .... Celá táhlá krize v Česku je způsobena tím, že pravidla jsou nejasná, matoucí, neustále se měnící, nejsou vyžadována důsledně a chaos vládne na všech stranách. Naopak se nyní daří žalovat stát, pokud porušoval ústavu, což by bylo v totalitě nemožné. A státní zaměstnance hygienických stanic tu šikanují davy zfanatizované kouzelníkem Žitolandou,“ napsal Fila.

Celý komentář naleznete zde

„Problém covidové pandemie není v tom, že se propadáme do temné totality, kde se nesmíme smát. Skutečně bolestný problém je, že žijeme ve státě, kde lidé (poměrně oprávněně) nevěří svým institucím, že se lidé vysmívají i nebezpečí smrti, vysmívají se expertům, vláda experty neposlouchá a populisticky uvolňovala omezení tak, že se pandemie rozhořela znovu a znovu. Selhala média, která zpovídala pseudoexperty, nechala o novém neprozkoumaném viru vykládat zubaře, kardiochirurgy, anesteziology a onkology a vytvořila informační chaos. Problém je, že se u nikoho nenašlo dost odvahy zavést opravdu tvrdá a účinná omezení na krátkou dobu a místo toho žijeme v prodlužování agónie,“ pokračoval filmový kritik.

Naproti tomu dnes již bývalý poslanec Lubomír Volný Janečkovi poděkoval.

„Děkuji Karlu Janečkovi. NEPODLÉHEJME manipulaci a tlaku na "Očkování" našich dětí!!! Chraňme své děti a jejich IMUNITU!!!“ zdůraznil exposlanec.

Psali jsme: Peklo, jaký nemá obdoby! Měly padat výpovědi hned u východu... Karel Janeček rozzuřil veřejnost. „Tečku“ mu dal i Michal David Zločin na dětech. 13krát menší šance se nakazit. Osobnost dneška zatápí Český slavík bez Kluse. Nepůjde. Jeden důvod prozradil, na druhý se čeká Hospoda se sama udala hygieně. Nic nedodrží. Těší se na boj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.