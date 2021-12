„Je to potřeba, abychom mohli do kina.“ Holčička, 10 let, naočkována. A ČT u toho

V Česku tento týden začíná očkování malých dětí ve věku od pěti do jedenácti let a již první den registrací měli mnozí rodiče o naočkování svých potomků velký zájem. První čtyřicítka dětí pak byla v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici naočkována proti covidu-19 již dnes. Česká televize ukázala, že o vakcínu mají zájem i samotné děti. „Já si myslím, že to je hodně potřeba, abychom třeba mohli chodit do kina…,“ jmenovala jedna z desetiletých holčiček důvody, proč se na očkování těšila. Během prvního dne v Česku využilo možnost registrace dětí již devět tisíc rodičů. Dávek je dostatek zatím pro 150 tisíc českých dětí.

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2008 lidí informovala Česká televize s připojením záběrů přímo z Thomayerovy nemocnice. Jednou z očkovaných je desetiletá Lída, kterou dnes do nemocnice doprovodila její matka.



Podle reportérky si desetileté děvče nejdříve o vakcíně proti covidu-19 povídalo s maminkou, načež rozhodnutí o očkování padlo od samotné Lídy. A důvod? „Já si myslím, že to je hodně potřeba, abychom třeba mohli chodit do kina… abychom už ve škole nemuseli nosit roušku,“ pronesla holčička na kameru.



Její maminka nato do mikrofonu dodává, že se dívka na očkování po vysvětlení důvodů těšila. „Sama se těšila, až bude moct být očkovaná,“ prozradila. Fotogalerie: - Tečka pro nejlepší lidi

Česká televize poukázala také na to, že někteří rodiče stáli o brzké očkování svých dětí natolik, že vyrazili se svými ratolestmi do hlavního města například až z Brna či Tábora.



Jelikož jsou nyní kapacity nemocnice určené na očkování malých dětí stoprocentně naplněné a rodiče mají nadále velmi velký zájem urychleně vakcinovat své potomky, plánuje se, že příští týden navýší Thomayerova nemocnice své kapacity až na dvojnásobek.



Zájem nechat je očkovat první den, kdy je to možné, měly desítky rodičů. Vakcíny jsou dětem v Krči podávány vždy ve středu od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00, nemocnice je má pro 3 000 dětí. Fotogalerie: - 100 000. očkovaný

Očekává se však, že se postupně začnou více zapojovat i samotní pediatři, ti by tak mohli dětem podávat dávky vakcíny, které zatím do Česka dorazily pro 150 000 dětí.



ČTK informovala, že v rodinách, které dnes při čekání po očkování oslovila, byly dnes očkované menší děti často posledním členem, který ještě očkovaný není. „Nechali jsme hned v létě očkovat staršího syna a máme s tím dobrou zkušenost. Byl na třech táborech, kde se vždycky nějaké dítě nakazilo, a nikdy to nechytil. Ani později ve škole,“ řekla ČTK maminka desetiletého Kuby.



Aktuálně se dětská vakcína podává na 45 očkovacích místech, během prvního dne v Česku využilo možnost registrace dětí již devět tisíc rodičů. Fotogalerie: - Očkovací autobus

Ovšem ne všude po republice je cítit natolik silný zájem. ČT rovněž ukázala, že kupříkladu v Uničově je zatím zarezervováno jen 30 dětí a i samotní lékaři hovoří o „minimálním zájmu“.



Mnohé nemocnice začnou děti očkovat v průběhu týdne, ve čtvrtek začne distributor rozvážet vakcíny do ordinací 120 zapojených dětských lékařů. Celkově je ve věkové skupině mezi pěti a jedenácti lety asi 390 000 dětí.

