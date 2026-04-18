Dobrá zpráva pro V4? Fico upřímně o Magyarovi

Studenti Ficovi pokládali i otázky týkající se voleb v Maďarsku. Jeden se konkrétně zeptal, zda by si slovenský dokázal reagovat na slova vítěze maďarských voleb Pétera Magyara, který se zmínil o tom, že by chtěl obnovit silnou V4.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Fico na dotaz odpověděl, že regionální spolupráce může být základem budoucí reformy Evropské unie a že síla V4 byla v minulosti v Bruselu znát. „Pravděpodobně regionální spolupráce bude základem nějaké reformy Evropské unie. Když V4 fungovala dříve, setkávali jsme se čtyři premiéři před každým zasedáním Evropské rady a pokud jsme měli nějaký společný názor, reprezentovali jsme 65 milionů obyvatel v Evropské unii. A to už museli poslouchat,“ řekl slovenský předseda vlády studentům.
Podle Fica se část Evropské unie snažila visegrádskou spolupráci oslabit a hlavním sporným bodem se stala válka na Ukrajině. „Když část Unie pochopila, že V4 je velmi silná, udělali všechno pro to, aby ji rozbili. Hlavním tématem, které V4 rozděluje, je Ukrajina. Viktor Orbán měl velmi vyhraněný vztah k Ukrajině, já mám také vyhraněný,“ dodal s tím, že nový maďarský premiér zřejmě odblokuje devadesátimiliardovou pomoc pro Ukrajinu.
„Pokud ale maďarský premiér říká, že má zájem o V4, já to jen vítám,“ doplnil Robert Fico. Připomněl i nadcházející předsednictví Slovenska a možnost přicházet s novými návrhy pro fungování V4. „Od prvního července, pokud se nemýlím, bude Slovensko předsedající zemí V4. Budu mít proto možnost přicházet s nějakými návrhy a postoji. Pokud nový maďarský premiér dostojí svým slovům, bude to pro V4 jen a jen dobré.“
V té souvislosti zmínil i postoj Polska a naznačil, že změna v Maďarsku může zlepšit atmosféru mezi členy uskupení V4: „Myslím si, že se do určité míry eliminuje i nechuť polského premiéra Donalda Tuska, který právě kvůli diametrálně odlišným postojům Viktora Orbána nebyl v tomto období V4 příliš nakloněný. Jelikož je tam ale teď premiér, ke kterému má zřejmě Donald Tusk blízko, doufám, že se to projeví i na fungování V4 jako takové,“ dodal.
Fico setkání se studenty označil za věcné a otevřené a dodal, že mladí lidé projevují skutečný zájem o dění ve světě. Uvedl také, že EU považuje za dobrý projekt, který přináší výhody, například volný pohyb po Evropě. Zároveň však podle něj není možné bezvýhradně přijímat všechna rozhodnutí přicházející ze Západu.
„EU je dobrý projekt, a právě proto musíme bojovat za udržení a rozvíjení toho dobrého, co přináší. To nás však nezavazuje k tomu, abychom popírali sami sebe, své životní zájmy a souhlasili s naprosto každým šíleným nápadem, který k nám přijde ze Západu,“ zdůraznil Fico.
„Musíme se vrátit k podstatě a zvýšit ekonomický výkon EU, zaměřit se na znovuzískání konkurenceschopnosti a zavrhnout jalové diskuse o různých zelených tématech a regulacích,“ řekl Robert Fico a dodal: „Musíme se také vrátit k pravidlům světového pořádku a nemůžeme se chovat selektivně při jeho porušování.“
