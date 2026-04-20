Už zase. Pobaltí hází Ficovi klacky pod nohy

Litva a Lotyšsko odmítly slovenskému premiérovi Robertu Ficovi přelet vzdušným prostorem na cestě do Moskvy, kde se chystá 9. května zúčastnit oslav Dne vítězství. O rozhodnutí informoval Fico sám v sobotu ve videu na sociální síti Facebook.
Podle jeho slov mu obě země sdělily, že slovenské letadlo nebude moci použít jejich vzdušný prostor. Estonsko se k nim připojilo o den později. Ministr zahraničí Margus Tsahkna oznámil, že Tallinn opět nepovolí přelet představitelům směřujícím na moskevskou přehlídku.
„Ficovi nebude uděleno povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy na přehlídku 9. května, akci zaměřenou na oslavu agresora,“ uvedl Tsahkna ve svém prohlášení a dodal: „Udělali jsme to loni a stejný princip platí i nyní.“
Podtrhl, že postoj Estonska je jednoznačný. Žádná země by neměla využívat svůj vzdušný prostor k posilování vazeb s Ruskem, zatímco porušuje mezinárodní normy a vede válku proti Ukrajině a evropské bezpečnosti.
Fico rozhodnutí kritizoval a ptal se, proč členské státy Evropské unie brání premiérovi jiné členské země v cestě. Zároveň ujistil, že najde alternativní trasu, stejně jako loni, kdy mu Estonsko přelet zakázalo.
Loni to Fico vzal oklikou a cestu si prodloužil
Již v roce 2025 Litva, Lotyšsko i Estonsko odmítaly přelety vysokým představitelům, kteří mířili na moskevské oslavy, včetně Roberta Fica a srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Důvodem byla i tehdy solidarita s Ukrajinou a odmítnutí toho, aby jejich vzdušný prostor sloužil k posilování vazeb s Ruskem, které pokračuje v agresi proti sousední zemi.
Litevské úřady v případě Vučićova letu v květnu 2025 odůvodnily zamítnutí „technickou a diplomatickou citlivostí“, lotyšské „politickou citlivostí účelu letu“.
Pobaltské země své zákazy uvalují opakovaně od doby začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Má jít o preventivní opatření, které zabrání tomu, aby jejich území bylo využito k legitimizaci kremelských oslav.
Fico se moskevské přehlídky loni zúčastnil navzdory výzvám EU. Nedbal ani na požadavek šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové, aby evropští politici akci bojkotovali.
Do Moskvy se dostal oklikou jižním koridorem. Jeho vládní speciál zvolil výrazně delší trasu přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře, Gruzii a Dagestán.
Místo obvyklých zhruba 2,5 hodiny letu trvala cesta přibližně 5–6 hodin.
