Už zase. Pobaltí hází Ficovi klacky pod nohy

20.04.2026 11:25 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Pobaltské státy hodlají slovenskému premiérovi Robertu Ficovi zabránit v cestě do Moskvy, kam se chystá na oslavy Dne vítězství nad fašismem v roce 1945. Nechtějí prý, aby se premiér účastnil akce zaměřené na oslavu agresora. Podobně se Litva, Lotyšsko a Estonsko zachovaly také v předchozích letech.

Foto: Repro SMER, YT
Popisek: Robert Fico

Litva a Lotyšsko odmítly slovenskému premiérovi Robertu Ficovi přelet vzdušným prostorem na cestě do Moskvy, kde se chystá 9. května zúčastnit oslav Dne vítězství. O rozhodnutí informoval Fico sám v sobotu ve videu na sociální síti Facebook.

Podle jeho slov mu obě země sdělily, že slovenské letadlo nebude moci použít jejich vzdušný prostor. Estonsko se k nim připojilo o den později. Ministr zahraničí Margus Tsahkna oznámil, že Tallinn opět nepovolí přelet představitelům směřujícím na moskevskou přehlídku.

„Ficovi nebude uděleno povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy na přehlídku 9. května, akci zaměřenou na oslavu agresora,“ uvedl Tsahkna ve svém prohlášení a dodal: „Udělali jsme to loni a stejný princip platí i nyní.“

Fotogalerie: - Den vítězství na Vítkově

Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...
Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...
Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...
Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...
Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...
Pietní akt na Vítkově u příležitosti oslav Dne vít...

Podtrhl, že postoj Estonska je jednoznačný. Žádná země by neměla využívat svůj vzdušný prostor k posilování vazeb s Ruskem, zatímco porušuje mezinárodní normy a vede válku proti Ukrajině a evropské bezpečnosti.

Fico rozhodnutí kritizoval a ptal se, proč členské státy Evropské unie brání premiérovi jiné členské země v cestě. Zároveň ujistil, že najde alternativní trasu, stejně jako loni, kdy mu Estonsko přelet zakázalo.

Loni to Fico vzal oklikou a cestu si prodloužil

Již v roce 2025 Litva, Lotyšsko i Estonsko odmítaly přelety vysokým představitelům, kteří mířili na moskevské oslavy, včetně Roberta Fica a srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Důvodem byla i tehdy solidarita s Ukrajinou a odmítnutí toho, aby jejich vzdušný prostor sloužil k posilování vazeb s Ruskem, které pokračuje v agresi proti sousední zemi.

Litevské úřady v případě Vučićova letu v květnu 2025 odůvodnily zamítnutí „technickou a diplomatickou citlivostí“, lotyšské „politickou citlivostí účelu letu“.

Pobaltské země své zákazy uvalují opakovaně od doby začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Má jít o preventivní opatření, které zabrání tomu, aby jejich území bylo využito k legitimizaci kremelských oslav.

Fotogalerie: - Den vítězství v Praze

Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou
Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou
Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou
Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou
Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou
Pietní akce v Den vítězství napříč Prahou

Fico se moskevské přehlídky loni zúčastnil navzdory výzvám EU. Nedbal ani na požadavek šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové, aby evropští politici akci bojkotovali.

Do Moskvy se dostal oklikou jižním koridorem. Jeho vládní speciál zvolil výrazně delší trasu přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře, Gruzii a Dagestán.

Místo obvyklých zhruba 2,5 hodiny letu trvala cesta přibližně 5–6 hodin.

Psali jsme:

Dobrá zpráva pro V4? Fico upřímně o Magyarovi
„Černý den pro Maďarsko. Bude kolonií EU.“ Zaznělo varování
Ano, slyšeli jste správně. Demonstrace v Praze za volby na Slovensku
„Počtvrté se vás ptám.“ Fico u Putina. Stihl ještě poslat ostrý dopis Kallasové

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/lithuania-latvia-bar-slovak-prime-minister-from-using-airspace-for-travel-to-moscow/

https://united24media.com/latest-news/lithuania-and-latvia-deny-airspace-to-serbian-president-en-route-to-moscow-8168

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2904048/slovak-pm-pans-baltics-for-denying-airspace-for-moscow-trip

https://www.noviny.sk/slovensko/1057861-zverejnili-trasu-ktorou-robert-fico-poleti-do-moskvy#google_vignette

https://www.reuters.com/world/europe/slovak-pm-fico-searches-route-russia-after-baltics-close-airspace-2025-05-08/

Článek obsahuje štítky

Den vítězství , Fico , Lotyšsko , Moskva , oslavy , Estonsko , Litva , vojenská přehlídka , pobaltské země

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete za správné, aby členské státy EU využívaly zákaz přeletu jako diplomatický nástroj vůči představitelům jiných členských zemí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Maďarsko

Máte pravdu, že Maďaři mají s Moskvou taky špatné zkušenosti. Jak si ale vysvětlujete, že teď jsou Moskvě na ruku? Proč? Co z toho mají?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Už zase. Pobaltí hází Ficovi klacky pod nohy

11:25 Už zase. Pobaltí hází Ficovi klacky pod nohy

Pobaltské státy hodlají slovenskému premiérovi Robertu Ficovi zabránit v cestě do Moskvy, kam se chy…