„Jendo...“ Rajchl v drsné přestřelce s Lipavským

Na české politické scéně se rozhořel spor kolem možného „prodeje“ čtyř bitevních letounů L-159 Ukrajině.
Jindřich Rajchl se na toto téma vyjádřil: „Pokud budou Ukrajinci trvat na dodání čtyř našich stíhaček, pak doporučuji, abychom jim poslali Nerudovou, Richterovou, Černochovou a Šebelovou. Ty bych jim dal i zadarmo. Případně i něco připlatil,“ napsal Rajchl.
A k tomu ironicky dodal: „Pokud vím, tak všechny čtyři chtějí ze všech sil bojovat proti Rusku, tak by se jim to konečně splnilo.“
Jeho výrok vyvolal napěněnou kritiku.
Například poslankyní Janou Černochovu (ODS) byl označen jako urážlivý útok na ženy v politice. „Jindřich Rajchl má na ženy jedinečný talent – buď je obsazuje do rolí filmů pro dospělé, nebo je ve veřejném prostoru věší, v lepším případě uráží, či nepřetržitě staví do rolí nepřátel,“ sdělila ve své reakci na sociální síti.
„Žen si hluboce vážím. Problém mám jen s arogantními a hloupými lidmi, ať už jsou to muži nebo ženy, tedy s takovými, jako je paní Černochová,“ vzkázal následně Rajchl.
Rajchlovo vyjádření odmítly nejen dotčené političky, ale i další představitelé stran parlamentní opozice. Lipavský se kolegyň veřejně zastal: „Rajchl nejspíš řeší nějaký svůj komplex, jinak si neumím vysvětlit, proč takhle útočí na ženy v politice. Je to odporné a je to přesně ukázka toho, jak by se chlap neměl chovat k ženám. Nejen v politice, ale i v běžném životě,“ napsal Lipavský.
Kritika od Lipavského nezůstala bez reakce. Rajchl důrazně odmítl, že by měl problém se ženami, a svůj výrok znovu rámoval jako vyjádření vůči konkrétním osobám, nikoli proti pohlaví. „Jendo, já na rozdíl od tebe źádný problém se ženami nemám. Já si žen vážím a ty normální hluboce ctím. Třeba před Janou Zwyrtek Hamplovou nebo Danielou Kovářovou se kdykoliv pokloním až k zemi. Jen mi vadí arogantní a hloupí lidé bez ohledu na jejich pohlaví. Takže tebe bych na tu Ukrajinu poslal s těmi 4 stíhačkami coby doprovodné těžkotonážní letadlo.“
A dále poznamenal: „Mimochodem – už jsi byl na té dovolené na Krymu, kterou jsi v roce 2023 sliboval? Nebo jsi jen plácal blbosti, nesmysly jako obvykle?“
Debata se odehrává na pozadí nedávného vyjádření prezidenta Petra Pavla, jenž při návštěvě Ukrajiny uvedl, že případný prodej čtyř letounů L-159 by nemusel výrazně narušit obranyschopnost České republiky. Označil takový krok za přijatelný risk v rámci pomoci napadené zemi.
Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) celý prezidentův návrh shodil s tím, že Armáda ČR techniku potřebuje a podobné úvahy podle něj nepřinášejí žádný reálný přínos.
