„Jste úplnej hlupák!“ Ševčík nevydržel řeči Wagenknechta o ruské hrozbě a začal školit: Němci si tam kupují všechno!

Hosty druhé hodiny Partie na CNN Prima News byli komunistka Miloslava Vostrá, kandidát Trikolóry do Sněmovny, ekonom Miroslav Ševčík, poslanec ANO Jaroslav Bžoch a pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. A ve studiu to vřelo podobně jako v první hodině debaty. Senátor Wagenknecht promluvil o odchodu z EU a o Rusku, a Ševčík se neudržel. „Ale prosím vás, vy jste úplnej hlupák. Vždyť Němci si tam kupují skoro všechno,“ zahřměl. Také Bžoch Wagenknechtovi sdělil, že říká „hovadiny“.

reklama

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 22% Není 60% Nevím / Je mi to jedno 18% hlasovalo: 66414 lidí

Bžoch se shodl s Vostrou.

Ševčík si rýpl do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která prosazuje navýšení platů státních zaměstnanců o tři tisíce.

„To, co dělá paní Maláčová, to je vlastně klasika, protože z cizího krev neteče. Já bych upozornil na to, že od minimální mzdy se odvíjí tzv. zaručená mzda, a ta už se týká i vysokoškolských učitelů. Jenže na to už peníze v rozpočtu nejsou. Ale to paní Maláčová asi neví, protože neví nic o tom, jak se sestavuje vládní rozpočet,“ zlobil se Ševčík.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přidal ještě jednu ránu.

„To největší nebezpečí je, že budeme naplňovat nové ekonomické plány. Za Lenina to vedlo k hladomoru. Teď je tady plán EU, tzv. Green Deal, a je naší povinností proti němu vystupovat,“ volal ve studiu Ševčík s tím, že tento plán prakticky nahrává Číně. Ta ovládá naleziště drahých kovů v Africe, přičemž tyto drahé kovy jsou zásadní pro rozvoj elektromobility.

V tu chvíli se ozval Wagenknecht.

„Víte, kam by nás vedlo vystoupení z EU, které vy tak prosazujete? Vedlo by nás to pod vliv Ruska, a to já tady nechci. Vy nás táhnete do Ruska, stejně jako pan Babiš,“ řekl Wagenknecht. „EU nám tady pomohla, pomohla vytvořit stabilní prostředí!“ pokračoval.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale to vůbec není pravda!“ zakřičel do kamer Ševčík. Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 3% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 11559 lidí

Wagenknecht se však nedal zastavit a zdůrazňoval, že Česko se zadlužuje obrovskou rychlostí, což je velký problém. Další problém bylo chování vlády během covidu, kvůli němuž zbankrotovalo na 150 tisíc lidí, a ti, kteří tuto dobu přežili, jsou nuceni zvyšovat ceny, aby vydrželi dál. Rostoucí inflaci podle senátora přivítal právě Andrej Babiš. A kdo si tím vlastně pomohl? No pan Babiš, ten si tím reálně snížil dluhy Agrofertu. „Jediní, komu jste pomohli, bylo květinářství pana Babiše, protože to je v holdingu, ale jinak jste nikomu nepomohli,“ nešetřil tvrdými slovy Wagenknecht.

Bžoch nad Wagenknechtem kroutil hlavou a zdůrazňoval, že Česko stále patří k nejméně zadluženým zemím EU, a konstatoval, že Wagenknecht umí točit stále dokola jen politiku „antiBabiš“.

Wagenknecht okamžitě kontroval, že to může být brzy jinak. A Bžoch už se neudržel.

„Já jsem vám taky neskákal do řeči, když jste říkal hovadiny,“ zahřměl Bžoch.

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Trval na tom, že vláda v covidu dělala, co mohla. Zdůraznil, že je mu líto, že podnikatelé krachovali, ale vláda prý nemohla zachránit všechny podnikatele.

Když dostala znovu prostor Vostrá, konstatovala, že souhlasí s ekonomem Ševčíkem v tom, že ne všechny návrhy EU českému průmyslu prospějí.

Ševčík ve studiu volal po propuštění asi tak dvaceti tisíc úředníků cestou sloučení několika ministerstev a s pomocí dalších nástrojů, jako je např. rozsáhlá digitalizace státní správy. „To říkají starší profesoři, než jsem já, že nemuseli řešit tolik papírování jako teď, ani za komunistů. Za komunistů byla jedna budova RVHP někde v Moskvě, ale teď v Bruselu chrlí nová a nová nařízení. To je katastrofa, co se z toho stalo,“ vypálil.

Wagenknecht znovu varoval, že odchod z EU nás přiblíží k Rusku, a Ševčík už zuřil.

„Ale prosím vás, vy jste úplnej hlupák. Vždyť Němci si tam kupují skoro všechno,“ zahřměl s tím, že vést debatu na této úrovni nemá sebemenší význam.

Psali jsme: Svět řídí úzká skupina bohatých, tvrdí Robejšek. Chtějí mít ze světa přísný pracovní tábor, varuje Bartoš prý nabízel Babišovi pomocnou ruku. Jenže to dopadlo úplně jinak „Stoka!“ Ve Sněmovně už po nikom nic házet nebudu, sliboval mladý komunista. Pak vyzdvihl Semelovou a v televizi nastalo peklo USA se pořád dokola střílí do vlastní nohy, soudí publicista

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.