„Jurečka nemá vyhráno.“ Party během střelby. Nový pohled: Na co se novináři ještě neptali?

Tématem, které se už více než tři týdny rozebírá ze všech možných stran a úhlů, začne i pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Nedá mi to, a přece jen se ještě vrátím k předvánočnímu masakru na Filozofické fakultě. Mezitím se stalo mediální agendou dne to, že pan Jurečka uspořádal na svém ministerstvu práce a sociálních věcí mejdan s cateringem za 400 tisíc korun, který vyšel zrovna na den, kdy došlo ke střelbě na fakultě a k obětem na životech. Pan ministr se přesto po mimořádném zasedání vlády vrátil na svůj úřad a do ranních hodin pokračoval v rokování, nepochybně zásadním a věcném, se svými kolegy v atriu ministerstva. Otázku, jestli Jurečka měl, nebo neměl pokračovat ve večírku, si odpoví každý podle sebe. Za mě je to nemravné, nechutné a chucpe. Za normálních okolností by takový ministr už ministrem dále nebyl,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Hned dodává, že my nežijeme v normální zemi a za normálních okolností, a proto je třeba se ptát i na další věci. „Vezměte si impeachment na amerického prezidenta Clintona, který byl zdánlivě způsoben tím, že někde obcoval se stážistkou Monikou Lewinskou. Ovšem je třeba si uvědomit, že impeachment nebyl vyvolán proto, že prezident zanášel paní prezidentové s nějakou mladicí, ale proto, že prezident o tom lhal. Dlouhodobě tvrdil, že se nic takového neděje, dokud se to zcela jasně a pomocí DNA neprokázalo. Mluvím o tom proto, že tehdy ještě – nevím, jak je to dnes – americká demokracie stála na tom, že prezident je člověk, který nesmí lhát. A ztrácí důvěru občanů ve chvíli, kdy začne lhát. Tím nechci vypadat jako naivní trouba, který si myslí, že politici jako takoví nikdy nelžou, ale dejme tomu, že by neměl lhát v principiálních věcech,“ podotýká mediální analytik.

Člen Bezpečnostní rady státu nemohl být bez zpráv

Vždyť se může velice snadno stát, neboť stejná Bezpečnostní rada státu řeší situace opravdového ohrožení i celého státu, že když nám bude za hranicemi stepovat jakákoli cizí armáda, tak se bude člen Bezpečnostní rady státu vymlouvat, že o tom nevěděl. „To mi nepřijde být úplně věrohodné. To je jeden balíček otázek, na které nebylo odpovězeno. Druhý balíček otázek se týká jmenovitě pana Jurečky. On se omlouval za to, že pokračoval v mejdanu, a za druhé, že to špatně vykomunikoval. Ale on má přece na komunikaci týmy. Stačí se podívat na personální obsazení ministerstva práce a sociálních věcí, kde je několik specialistů na komunikaci. Není možné, aby všichni tito lidé selhali, aby všichni tito lidé nepracovali a aby všichni tito lidé považovali masakr na fakultě za banalitu, kterou za ministra není potřeba komunikovat vůči veřejnosti,“ myslí si mediální odborník.

Nikdo z mnoha poradců nedokázal Jurečkovi poradit

Aby toho nebylo málo, poukazuje na to, že ministr Marian Jurečka má nepochybně řadu poradců. „Dnes, kdy by měly být takové informace běžně dostupné, na internetu těžko dohledáte jména stávajících Jurečkových poradců a jejich počet. Dohledáte si ovšem velice snadno, že když byl od ledna 2014 ministrem zemědělství v Sobotkově vládě, tak měl největší počet poradců ze všech ministrů – dvacet. On měl dvacet poradců! Ti všichni lidé byli placeni za to, že radí Jurečkovi, tehdy se zemědělstvím, dnes tedy se sociálními věcmi. Nikdo z těch dvaceti poradců mu nebyl schopen poradit, jak se má chovat v případě, jako byl ten na Filozofické fakultě? Kolik ti poradci stojí peněz? Proč se na to žádný novinář neptá? Je to opravdu jenom proto, že naši novináři milují tuto vládu a nenávidí Babiše? Proč novináři nekladou tento typ otázek?“ podivuje se Petr Žantovský.

Má pro to jediné vysvětlení – aktivismus, naprosto jednoznačný prorežimní aktivismus. „Všechno v této kauze včetně vyjádření premiéra, který prohlásil, že Jurečka se omluvil, a tím to vadne, směřovalo k tomu, že se nic nestane. Z usnesení úterního celostátního výboru lidovců jsme se dozvěděli, že s respektem k dosavadní práci Mariana Jurečky nenavrhuje přistoupit k personální změně ve vládě ani ve vedení strany. To nebylo žádné překvapení. Ale málokdo čekal, že na středečním okresním výboru v Českých Budějovicích bude naopak přijato usnesení, v němž je uvedeno, že nesouhlasí s bodem, který říká, že v souvislosti s Jurečkovou kauzou straníci nežádají žádnou personální změnu. A bylo dokonce přijato jednohlasně. Pan Jurečka tedy nemá ještě vyhráno,“ poznamenává mediální analytik.

Tuskova vláda úřaduje: poslala státní média do likvidace

Nedávno jsme v Týdnu v médiích probírali změny v polské televizní, rozhlasové a agenturní veřejnoprávní praxi. „Respektive v Polsku se jedná o média státní, státem zřizovaná a financovaná. Jako taková je nová vládní garnitura Donalda Tuska nechala nejprve obsadit kádrově konformními postavami, a když ani to příliš nepomohlo, tak je prostě a jednoduše zrušili. Poslali je do likvidace s tím, že na to má stát právo, tedy jménem státu mluvil ministr kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Mě na tom celém příběhu neuvěřitelně ‚baví‘ to, jakým způsobem ti tuskovci několik let vyčítali Kaczyńského straně PiS a lidem z ní ve vládě, že ovlivňují negativním či silovým způsobem dění v těch tzv. veřejných médiích. Ale uvědomme si, že Kaczyński, ani nikdo jiný v té době k takto radikálním a velice dramatickým změnám nepřistoupil,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pokud je médium státní, tak je pochopitelné, a určitě se tomu nevyhnul ani Kaczyński, že existuje pokušení ovládat mediální nebo informační toky v zájmu vlády, která je právě u moci. „To koneckonců známe z českých veřejnoprávních médií, která jdou na ruku dnešní sto osmičce. Velmi výrazně jí dláždí cestu obhajobou jejích kroků a oslavami její geniality; to je dáno aktivismem novinářů a systémem, který umožňuje těm lidem takhle fungovat. Ale vrátím se do Polska. Tam došlo k bizarní věci, že se z té zakázané státní televize TVP začaly stěhovat největší novinářské hvězdy do dosud minoritní soukromé televize Republika, která prezentovala už před volbami, a pokračuje v tom, názory spíše konzervativních politických sil, to znamená Kaczyńského a spol. Její sledovanost jde u publika, které je založeno konzervativně, významně nahoru,“ upozorňuje mediální odborník.

Úkrok k totalitě: ospravedlnitelné ohnutí platných zákonů

Nediví se, že už bývá přirovnávána k roli FOX News, která má ve Spojených státech velmi blízko názorům republikánů. „Na tom by celkem nebylo nic zlého; mě spíše fascinuje debata, kterou jsem našel na Seznam Zprávách. Tam se v souvislosti se zrušením TVP vyskytla věta, cituji: ‚Ve Varšavě vedou bouřlivé debaty o tom, zda byl krok ministra Sienkiewicze, tedy zrušení té televize, jednoznačně nelegální, či snad ospravedlnitelné ohnutí platných zákonů‘. Tak to je věta, myslím, velmi zlomová. Přemítám, v jakém světě se to ocitáme, jestli věc, která je na první pohled zcela jednoznačně mimo zákon, se někdo snaží ospravedlnit jako ‚ohnutí platných zákonů s dobrým úmyslem‘. Víme, kam vedou všechny dobré úmysly. Do pekla, jak praví staré úsloví. Úvaha o tom, že ohnutí platných zákonů je za normálních okolností ospravedlnitelné, je naprosto morbidní,“ ví Petr Žantovský.

Doufá, že zatím nejsme v situaci, kdy by musel vystoupit profesor František Smolík a na mlčící gymnaziální třídu prohlásit to o vyšším principu: „Vražda na tyranu není zločinem”. „Tak daleko nejsme, ale už se někdo uchyluje k tomu, ospravedlňovat ohnutí platných zákonů. Když, jak se říká, ‚exempla trahunt‘, příklady táhnou, tak je klidně možné, že nějakou podobnou větu vyndá tu ministr Rakušan, tu někdo z Pirátů a budou říkat: ‚Ale my přeci ve jménu dobra, ve jménu těch nejlepších úmyslů ospravedlňujeme ohnutí toho či onoho zákona, protože je to pro vaše dobro, občané.‘ Něco takového nám říkali komunisté před rokem 1989, ale je pravda, že ne s takovou bezostyšností a ne s takovou četností. Považuji to za velice dramatický úkrok od toho, čemu se u nás říká liberální demokracie, k režimu, který není ani liberální, ani demokratický, ale totalitní,“ varuje mediální analytik.

Obchod s Mafrou, Londou a Synthesií má souhlas ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tento týden umožnil dlouhodobě proponovaný prodej části majetku společnosti Agrofert do rukou Karla Pražáka a jeho společnosti Kaprain. „Jedná se o vydavatelství Mafra, rozhlasovou společnost Londa a pardubickou chemičku Synthesia. To je zvláštní kombinace, která navozuje spoustu otázek. Jedna z nich nebyla kladena za časů, kdy tyto firmy nabýval pro svůj Agrofert Andrej Babiš, protože bylo zjevné, že skrze média chce nějakým způsobem vstoupit do veřejného komunikačního prostředí a sdělovat tam svoje myšlenky, názory či plány. Poněvadž už v době, kdy kupoval společnost Mafra, tak nebyla v nejlepší kondici. Navíc obecně deníky jako takové ztrácejí své místo na mediálním výsluní, klesá jejich prodaný náklad i jejich vliv,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Trochu něco jiného než u Mafry, která vydává deníky MF Dnes a Lidové noviny, to bylo u společnosti Londa, která provozuje Rádio Impuls a malé rádio RockZone, „Rádio Impuls je neobyčejně úspěšné, výdělečné a má pochopitelně také vliv na určitý okruh posluchačů, zejména středního věku, respektive po všech stránkách střední publikum. To znamená jak věkové, tak sociálně umístěné, tak vzdělanostní, ale i tím, že akcentuje celou svoji dramaturgickou politiku na určitou retro vlnu, na pohled do minulosti, na osmdesátá léta jako určitou příležitost ke vzpomínce posluchačů na jejich mládí a tak dále. To je legitimní, je to normální redakční politika, nelze se tomu divit a Rádio Impuls tím slaví úspěchy dlouhodobě. Před tím vlastně na stejné politice vyrůstalo Rádio Blaník, to jen tak pro doplnění,“ poukazuje mediální odborník.

Budeme se divit, komu budou Mafra a Londa prodány

Připomíná, že většina podnikatelů, co vstoupili do mediálního prostředí v posledních letech, ať už Křetínský, Dospiva, ale také Babiš, měli média jako nástroj k dosahování svých podnikatelských zájmů v legislativě a vytváření agendy pro další lobbing v legislativě. „To je úplně běžná věc. Ale že Pražák potřebuje za každou cenu rádio, ve kterém zpívá Michal David, a noviny, které jsou prodělečné, na to, aby pomohl svému byznysu s nátěrovými hmotami, si dost dobře představit neumím. Nezapomínejme, že Mafra vydává kromě MF Dnes a Lidových novin i časopisy. Je to mediální podnik pro někoho, kdo chce a umí dělat média. Jestliže se objeví člověk, který s tím nemá žádnou zkušenost, tak je klidně možné, že ta média budou v dohledném čase zavřena. Ale nečekám, že to tak dopadne. Myslím, že budou prodána a že se budeme možná i divit komu. Nechme se překvapit. Každopádně ta hra je rozehrána. ÚOHS tomu dal zelenou a já jsem velmi zvědav. jak to všechno dopadne,“ přiznává mediální analytik.

