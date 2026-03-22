„Kdo jim co bere?!“ Hejma se drží za hlavu z chvilkařů i ČT

Muzikant, publicista a překladatel Ondřej Hejma byl hostem podcastu Zákony bohatství. Rozhovor vedl Tomáš Lukavec. Úvodem se Hejma svěřil, že s výsledky loňských voleb byl „v podstatě spokojený“. „S tím, co tady bylo v předchozích čtyřech letech, jsem spokojený nebyl,“ připustil umělec.
Předchozí vládě prý říkával „bruselská pětka“. „Jediné, co je spojovalo, byl Brusel. Jinak byli každý pes jiná ves. Teď je to podobné. Téhle vládě říkám Trumpova trojka. Ty tři strany spojuje relativně pozitivní postoj k Donaldu Trumpovi. Takže z globálního pohledu jsem měl radost, byť už samozřejmě vyprchala,“ vysvětlil Hejma.
Řekl, že v éře Donalda Trumpa se vše mění „strašlivou rychlostí“. „Jeden neočekávaný krok stíhá druhý. V dnešní době dochází k obrovským změnám. Za všechno může Čína. Za posledních třicet až padesát let obrovsky vyrostla. Je to obrovské vzepětí hospodářské, technické, vojenské. Najednou je z Číny kolos. Amerika a západní civilizace, do které nás počítám, na to musejí reagovat. Nelze dělat věci jako dřív. Dochází k hledání nové rovnováhy. Proto je teď tolik válek a konfliktů. Musí se najít nějaké řešení,“ soudí hudebník.
Velmoci by podle něj měly „vyložit karty na stůl“ a dohodnout se. „A pak se bude zase nějakých pár desítek let žít v pohodě,“ domnívá se Hejma. Ke změnám podle něj musí dojít.
Zmínil také nadcházející volby v USA, v nichž Trump bude usilovat o potvrzení moci. Připustil, že jeho postupu v otázce Íránu „ne příliš dobře rozumí“. „Na domácí scéně mu to moc nepomáhá. Před volbami to situaci spíš komplikuje,“ uvažuje umělec.
Američané se podle něj rozhodli, že Írán oslabí ať už jakoukoliv cestou. „Írán je součástí společenství BRICS, v němž jsou také Čína, Rusko, Brazílie atd. USA potřebují toto spojenectví narušit,“ myslí si Hejma.
Uvedl, že USA ropu z Perského zálivu téměř neodebírají. „Jde do Číny a do Evropy. Tyto regiony to odnesou. Jako člověk, který žije v Evropě, to neříkám rád,“ uvedl hudebník.
Trhy se však podle něj uklidní. „V téhle válce nerozhodnou úplně vojáci, letadla, rakety, ale to, jaké má kdo zásoby ropy. A jakým způsobem si umí sehnat další. Tahle hra určí vítěze v konfliktu,“ domnívá se Hejma.
Milion chvilek umí lidi zburcovat, ale nemá pozitivní program
Vláda se podle něj zatím „vyznamenala“ spíše v mezinárodní sféře. „Zabodoval Petr Macinka (Motoristé), ať už v rozhovoru s Hillary Clintonovou nebo svým projevem v OSN. To jsem kvitoval jako dobrou věc. Ale to je pro lidi spíš vedlejší. Mezinárodní politika nikdy nemá takový ohlas u nás jako ta domácí. Zatím dominuje ropná krize. Pochopitelně vládne mezi lidmi určitá nervozita,“ nastínil Hejma.
Milion chvilek podle něj má jasnou politickou orientaci. Demonstrace pořádá velice „zručně“. „Je to propracované. Mají databázi stovky tisíc lidí. Umějí se zmobilizovat a svolat,“ hodnotí umělec.
Dopad však podle něj nebude příliš velký. „Umějí se sice naštvat a kritizovat, to jim jde dobře, ale nemají pozitivní program,“ zdůraznil Hejma.
Milion chvilek podle něj nedokáže předložit jména lidí, kteří by dokázali nahradit politiky koalice. „Nemají lidi, za kterými by dav šel a kteří by nás dovedli k zářným zítřkům,“ domnívá se hudebník.
Sobotní demonstraci označil za „kverulantskou záležitost“. „Proti gustu žádný dišputát, ať se lidi vyjadřují,“ uzavřel téma.
Zaměstnanci si ČT tak trochu „zprivatizovali“
Dále hovořil o ČT. Připustil, že televizní prostředí zná už od komunistických dob.
„Televize vždycky přitahovala velice schopné lidi. Dávala jim příležitost ukázat se na obrazovce a získat společenský vliv. Platy byly asi vždycky dobré. I za komunistů byli v televizi schopní lidé, špičkoví novináři. Museli si ale s režimem zadat. Trochu přikývnout. Po revoluci se to politicky otočilo o 180 stupňů. Lidi, kteří se tam dostali, jsou profesionálové, ale kopou za druhou stranu. Umějí se vyjadřovat, znají fakta, ještě k tomu slušně vypadají. To jsou důležité věci v televizi. Ale věci se posunují. Souvisí to i s Trumpem, který přišel s novou politikou, s novým náhledem na svět,“ zdůraznil Hejma.
Zaměstnanci ČT jsou podle něj ze změn nervózní a mají pocit, že jim někdo chce něco vzít. „Nenecháme si vzít budoucnost, to je leitmotiv. Ale kdo jim co bere?“ položil hudebník řečnickou otázku.
Že si lidé ve svobodných volbách vybrali něco jiného, než bylo dosud, není krádež, ale demokracie. „Oni si to víceméně tak trochu zprivatizovali. Vzali si to, jako že ta televize je jejich. A když jim lidi říkají, že je to pro všechny, tak jsou nervózní a nechtějí si to nechat vzít,“ poznamenal Hejma na adresu zaměstnanců ČT.
