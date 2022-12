„Kdo z vás to dá?“ Orbán před Vánoci udeřil

reklama

Oproti měsíci předchozímu se inflace v Maďarsku zvýšila o 1,4 procenta a aktuálně dosahuje nejvyšší hodnoty v rámci zemí V4 a společně s Pobaltím také atakuje nejvyšší hodnoty inflace v rámci celé Evropské unie, přičemž je jen o 4 procenta nižší než v sousední válkou zmítané Ukrajině.

Na zvýšení tempa inflace se značně podepsalo například vyjednávání Budapešti s Moskvou o kontraktech na plyn, které jsou s Gazpromem uzavřeny v té podobě, že se ceny pro Maďarsko odvíjejí od těch burzovních, avšak země je platí s dvouměsíčním zpožděním. Zatímco tak zbytek Evropy se již před zimou těšil z poklesu cen energií, v Maďarsku tomu bylo naopak.

Situaci maďarských občanů nenahrává ani prudké zdražení pohonných hmot, na které sice maďarská vláda už loni zavedla cenový strop, ale zrovna v aktuální situaci prudkého růstu cen ostatního zboží musela maďarská vláda tento cenový práh zrušit, jelikož již pohonné hmoty začaly docházet v celé zemi. Tamní ceny paliv jsou navíc i nyní stále o něco vyšší než v České republice.



Přesto všechno byl Orbán na tiskové konferenci vlády, pořádané 21. prosince, pozitivně naladěn. Byť se netajil tím, že rok letošní byl „pravděpodobně nejtěžší rok v Maďarsku od pádu komunismu“.



Není ovšem prý dle tamního ministerského předsedy přehnané říci, že si Maďarsko „v nejtěžším roce za posledních třicet let vedlo mimořádně dobře“.



„Za prvé, Maďarsko si v parlamentních volbách vedlo mimořádně dobře – protože letos se konaly parlamentní volby. A nešlo jen o sestavení vlády, ale také o skutečný boj za svobodu,“ jmenoval a upozornil, že v zemi od roku 1990 ještě nikdy nebyly předčasné volby. „Dá se říci, že z hlediska stability a předvídatelnosti je Maďarsko na prvním místě v celé Evropě – dokonce i Němci, proslulí svou stabilitou, měli alespoň jedny předčasné volby,“ poukázal.

Dle Orbána však haprovala spolupráce s Bruselem, který si dle jeho mínění společně s „liberálním světem“ přál v Budapešti vidět levicovou vládu. Tahanice o evropské peníze mezi vládou a Bruselem pak dle něj nejsou jen záležitostí jeho země, nýbrž i Polska, kde by prý Brusel chtěl také vidět nástup levičáků.



Nakonec se však dle maďarského předsedy vlády podařilo „překonat hungarofobii, která dnes v liberálním světě převládá“ a dosáhnout dohody s EU.



„Druhým mimořádným úspěchem Maďarska v roce 2022“ dle maďarského premiéra bylo, že se nezúčastnilo války. „Rozhodně bychom měli zůstat mimo válku, částečně proto, že v této sousední zemi žije mnoho Maďarů, a částečně proto, že válka je vždycky špatná; lidé umírají každý den a v této válce už zemřely stovky Maďarů, kteří byli odvedeni do ukrajinské armády. A my čelíme válce, která se nejen odehrává v sousední zemi, ale která má tu zvláštnost, že zatím produkuje pouze poražené: Poraženými jsou obě znepřátelené strany a poražená je i evropská ekonomika. Trpíme velmi těžkými hospodářskými ztrátami, platíme cenu sankční války a rok 2023 postaví téměř každou evropskou zemi před výzvu, zda se dokáže vyhnout hospodářskému poklesu či recesi, které jsou přímým důsledkem války a evropské účasti ve válce – kterou nazýváme sankce,“ uvedl.



Většina Evropy už podle Orbána „v této válce je, protože do ní byla zatažena“. „Každý, kdo dodává zbraně, je v této válce – přinejmenším po kotníky. Každý, kdo cvičí vojáky jedné z válčících stran, je v ní po kolena, a každý, kdo nejen cvičí jednotlivé vojáky, ale také poskytuje operační nebo velitelský výcvik, je ve válce po pás. A každý, kdo plně financuje nejen vojenské výdaje, ale i náklady na provoz státu jedné z bojujících stran – jak to nyní činí Evropská unie ve výši 18 miliard eur – je ve válce až po krk. Velmi doufám, že se Evropa do této války nedostane až po krk. V každém případě se Maďarsku – navzdory velkému mezinárodnímu tlaku – podařilo do toho všeho nezasahovat a setrvat na stanovisku, že to, co je potřeba, je okamžité příměří, okamžité mírové rozhovory a mír jako takový,“ řekl Orbán ve svém stanovisku k válce v sousední zemi.

Zmínil též, že Maďarsko přijímalo ukrajinské uprchlíky i přesto, že bylo vystaveno migračním tlakům i na své jižní hranici, kde mělo dle něj dojít až na čtvrt milionu pokusů o nelegální překročení hranic, jež byly zmařeny.



I přesto, že energie v Maďarsku strmě zdražují a v listopadu země registrovala meziroční růst cen elektřiny, plyny a dalších paliv o 65,9 procenta, má Orbán za to, že je cena energií „úspěchem“. „Je třeba si uvědomit, že v roce 2021 jsme za veškerý maďarský dovoz energie, za celé národní hospodářství, zaplatili přibližně 7 miliard eur, ale v roce 2022 se tato částka zvýšila na 17 miliard eur. Takže letos jsme museli za stejné množství energie zaplatit o 10 miliard eur více, a tyto peníze jsme museli vygenerovat. Maďarsko dokázalo nejen vygenerovat těchto 10 miliard eur, tedy 4 000 miliard forintů, ale zároveň také zachovat podstatu systému cenové ochrany týkající se komunálních služeb pro obyvatelstvo a rodiny. Říkám to kvůli cizincům, protože Maďaři to samozřejmě slyšeli už nesčetněkrát. Zahraniční novináři možná nevědí, že v Maďarsku úleva na cenách energií znamená, že každá rodina dostává měsíčně podporu ve výši zhruba 180 000 forintů. To je asi 450 eur měsíčně. Neznám žádnou jinou zemi, která by dokázala každé rodině – každé rodině v zemi – dát měsíčně 450 eur podpory prostřednictvím ceny energie,“ uvedl. V dnešním kurzu se jedná přibližně o 10 800 Kč.



Maďarská ekonomika dle Orbána také „dosahuje rekordů“. Pochvaloval si například to, že je zaměstnanost je na třicetiletém maximu či že se podařilo snížit rozpočtový deficit.



Nejdůležitějším Orbánovým cílem pro rok následující má být snaha Budapešti „zůstat mimo válku“ či zůstat „mimo evropskou recesi, aby hospodářský růst v Maďarsku nebyl záporný, ale kladný“. „Do konce příštího roku bychom chtěli snížit inflaci na jednociferné číslo v prosincovém vyjádření,“ doufá též, že se zastaví současné tempo růstu cen.

