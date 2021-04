„Kellner a pokyn od CIA...“ Obnažené zákulisí byznysu

V podcastu Brocast vzpomínal bankéř a investor Radovan Vávra mimo jiné také na Petra Kellnera a privatizaci v 90. letech. „Kdybych byl fanoušek hokeje, bylo by to, jako kdyby umřel Jágr,“ řekl. Odhadl, že budoucnost PPF bude jasná do dvou let. A Kellner mohl obchodovat v Rusku, protože na rozdíl od velkých bank mohl ignorovat to, co říkala CIA. A hájil privatizaci. Kdyby probíhala jinak, privatizovali by prý buď zelináři, veksláci a taxikáři nebo zahraniční korporace.

Radovan Vávra o Petru Kellnerovi řekl, že v byznysu byl mimořádný člověk. „Kdybych byl fanoušek hokeje, bylo by to, jako kdyby umřel Jágr," přirovnal situaci. „To, co on dokázal v devadesátkách, ne každý stíhá v roce 2021. Ten člověk měl obrovský náskok," nešetřil chválou a dodal, že Kellner uměl pozvednout firmy do kterých vstoupil. Například Českou pojišťovnu, kterou získal na konci devadesátých let. Prý uměl najmout ty nejkvalitnější lidi a ve firmě je udržet. A také naslouchat. Ale zásluhy jdou podle Vávry i za Ladislavem Bartoníčkem, který České pojišťovně v letech 1996 až 2006 šéfoval.

Pokud jde o dopad na firmy, které vlastnil, Vávra nepředpokládá, že by to na funkci mělo vliv, právě protože si Kellner dokázal dobře zvolit lidi na řízení. Nicméně otázka je, co bude se samotnou PPF. Investor předpokládá, že směřování se ujasní do dvou let, protože poběží standardní právní procesy. „Něco se odprodá, něco se možná dokoupí, možná se celá ta skupina rozseká a uvede na burzy, což bych třeba udělal já,“ řekl.

Řekl, že PPF je západní firma, a to proto, protože je zapsána v Nizozemí. To Kellner dle Vávrova názoru udělal dobře a pragmaticky, protože to znamenalo, že nemohl být v ČR daňově a právně šikanován. „Tehdy v Rusku investovaly firmy jako Credit Suisse a tyhle monstra. Které odešly až v okamžiku, kdy se ukázalo, že v Rusku kapitalismus zavládne, ale takový velmi speciální. A to, co Petr Kellner mohl, to spousta institucí nemohla. Protože on, když se rozhodl dělat obchod s někým, kdo je možná bohatý člověk, ale ne moc dobrý člověk, v tom Rusku, tak to mohl udělat. Ale ta americká investiční banka mohla od CIA dostat memo, kde jim řekli: Hele, brzděte, ušáci. Tím neříkám, že to memo od CIA nemohl dostat. Ale mohl ho dát do drtičky, kdežto zaměstnanci Merrill Lynch a Credit Suisse museli říct: Aha, rozumíme. Takže on velmi dobře pochopil, v čem spočívá jeho výhoda. On věděl, v čem ten svět neporazí a v čem ho porazí,“ komentoval byznysové praktiky Kellnera a dodal, že rozhodnutí, která by těmto firmám trvala týdny mohl Kellner udělat při čištění zubů.

Podle Vávry je i v Česku „pokřivený kapitalismus“, tedy že je tu část ekonomiky provázaná se státem. „My, místo toho, abysme dodělali privatizaci a tohle úplně vyčistili, tak nevím, proč se ta nejmladší generace začala tvářit, že stát je cool,“ komentoval. A až to dotyční pochopí, že to je špatně, tak už bude dle Vávry asi pozdě. „Stát je ten nejhorší vlastník čehokoliv,“ prohlásil a doplnil, že to si asi každá generace musí zažít na vlastní kůži.

Kritizoval, že se celá tzv. postmoderní společnost (tedy nejen Česko) neshodne na tom, co je dobré a co je špatné. „Shodneme se, jestli venku svítí sluníčko, to je tak celé,“ hodnotil. A varoval, že pak náš svět válcují společnosti, kde režim vůbec nedovolí otázku položit, např. Čína. A je jen otázkou času, kdy se Číňanů budeme muset začít existenčně bát, protože náš „skanzen“ jim bude vydán ekonomicky napospas. Američané jsou podle něj skvělí v tom, že jim jde jen o peníze. Kvůli nim bombardují země atd. Ale Číňanů se bojí více. „Kam komunista šlápne, tam se nedaří,“ glosoval.

Vávra také vzpomínal na devadesátá léta, kdy se údajně ztratilo 500 miliard korun. Vyzval komentátora Jindřicha Šídla, aby udělal panel na obranu devadesátých let, kterého se rád zúčastní. Hlavním problémem ČR prý nebylo tzv. Palermo a vláda Petra Nečase, ale to, že výklad 90. let byl „ukraden“ a že vstoupily do dějin jako éra, kdy se kradlo. „Tady se vybudovalo to, z čeho všichni žijeme. Vybudovala se ekonomická báze, banky, všechno, co na autopilota posledních 20 let využíváme. Já jsem fakt nevěděl, že to budování bylo špatně,“ komentoval.

Prohlásil, že v Česku byl jako v jedné z mála zemí zničeny iniciativa a vztah k soukromému majetku, protože veškeré, i ty nejmenší provozovny byly státní. „Když říkám zničit, tak i za cenu lidských životů, ty zkurvený bolševici kvůli tomu vraždili,“ prohodil. Dodal, že miluje Klause za to, že po revoluci řekl, že se musí majetek vrátit lidem, tedy zrestituovat a zprivatizovat. Ale nikdo neměl peníze, takže privatizace byla na dluh. A banky půjčovaly jak divé, protože úkol zněl rozpohybovat ekonomiku. Dle Vávry to byla lepší možnost než prodávat do zahraničí, protože pak by v Česku nikdo nic nevlastnil a velké řetězce by převládly už tehdy.

Na každých 10 úspěšných privatizátorů připadl jeden neúspěšný, který dluh nezvládl a privatizovaný majetek připadl bance, pokud nějaký byl. Banka dluhy předala konsolidační agentuře, protože jinak by to znamenalo, že by se položila, střadatelé by o peníze přišli a zastavil by se platební styk. A suma 500 miliard byly právě úvěry, které byly nakonec odepsány, protože nebyly kryty vůbec ničím. Pokud jde o alternativy, bez úvěrů by dle Vávry privatizovali jen veksláci, zelináři, taxikáři a komunisté. Nebo otevřít brány do zahraničí a udělat z ČR „slouhovský stát“.

